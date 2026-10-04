Nyakunkon az újabb olajsokk: Teherán döntött a Hormuzi-szorosról, Trump katonai lépésekre készül

Az iszlámábádi memorandumra való hivatkozás jelzi, hogy a felek korábban közel álltak a fegyverszünethez, ám a bizalom teljesen megsemmisült a nyári harci cselekmények után. Eszmail Bagei iráni külügyi szóvivő nehezményezte, hogy az Egyesült Államok a közvetítőkön keresztül eljuttatott válaszában még mindig szinte kizárólag az iráni nukleáris program ellenőrzésére fókuszál, miközben Teherán számára jelenleg a kereskedelmi hajózás szabadsága és a gazdasági szankciók eltörlése a legfontosabb prioritás.