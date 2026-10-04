Az iszlámábádi memorandumra való hivatkozás jelzi, hogy a felek korábban közel álltak a fegyverszünethez, ám a bizalom teljesen megsemmisült a nyári harci cselekmények után. Eszmail Bagei iráni külügyi szóvivő nehezményezte, hogy az Egyesült Államok a közvetítőkön keresztül eljuttatott válaszában még mindig szinte kizárólag az iráni nukleáris program ellenőrzésére fókuszál, miközben Teherán számára jelenleg a kereskedelmi hajózás szabadsága és a gazdasági szankciók eltörlése a legfontosabb prioritás.
Nyakunkon az újabb olajsokk: Teherán döntött a Hormuzi-szorosról, Trump katonai lépésekre készül
Irán vasárnap hivatalosan megerősítette, hogy a világ kőolaj-kereskedelmének ütőerét jelentő Hormuzi-szoros teljesen zárva marad. Mohammad Baqer Qalibaf iráni parlamenti elnök és az ország főtárgyalója kijelentette, hogy a stratégiai fontosságú tengeri útvonalat mindaddig blokád alatt tartják, amíg az Egyesült Államok maradéktalanul nem teljesíti a felek között korábban létrejött iszlámábádi egyezményben rögzített feltételeket. Donald Trump válaszul világossá tette, hogy Washington kész erőt alkalmazni a szabad hajózás helyreállításáért, ami a nemzetközi energiapiacokon azonnali pánikot és az olajárak elszabadulását vetíti előre.
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