Bécsben kritikus a helyzet, más tartományokból irányítanak oda rendőröket

A bécsi művelet most egy olyan trend része, amely már nem korlátozódik az egyes kerületekre.

A belügyminisztérium bűnügyi nyomozási statisztikái azt mutatják, hogy a 10 és 14 év közötti gyanúsítottak száma több mint kétszeresére nőtt, a 2015-ös körülbelül 5150-ről 2024-re 12 049-re emelkedett.

Éppen júniusban számolt be Daniel Resch, Bécs döblingi kerületének polgármestere arról, hogy ifjúsági bandák terrorizálják diáktársaikat, sőt, még a tanárokat is nyugtalanítják. Az ilyen jelentések ellenére Anna Sporrer szociáldemokrata igazságügyi miniszter továbbra is ragaszkodik ahhoz a politikájához, hogy az oktatásra összpontosít a büntetőjogi felelősségre vonás korhatárának leszállítása helyett.

Menekülnek a helyiek

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, egy kurd család tíz év után úgy döntött, hogy elhagyja Favoritent, Bécs egyik legsúlyosabban érintett kerületét. Az apa csaknem 24 éve él Ausztriában. Hangsúlyozza, hogy az ország új életet kínált neki a törökországi menekülése után.

Elmondása szerint azonban a biztonságérzete az elmúlt években jelentősen romlott, családja most kényelmetlenül érzi magát, amikor elhagyja a házat, különösen esténként. Egyre több az utcákon a szemét, gyakorta tapasztal agresszív viselkedést nyilvános helyeken, és sajnos zaklatásnak vannak kitéve a nők.

Csalódást okoz neki, hogy sok helyi lakos aggodalmát nem veszik elég komolyan. Határozottabb fellépést szeretett volna a növekvő problémákkal szemben, mielőtt további súlyos erőszakos cselekmények történnének. Családja most döntött: új lakást keresnek Bécs egy csendesebb negyedében.

Borítókép: Rendőrség Bécsben (Fotó: AFP)