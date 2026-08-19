Rendkívüli

Háromszázmilliárdot vonhat el a kormány a minisztériumoktól

BécsrendőrségbűnözésAusztria

Bécsben kritikus a helyzet, más tartományokból irányítanak oda rendőröket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Összesen 48 rendőrt vezényelnek be Bécsbe más osztrák tartományokból, hogy segítsenek, elsősorban éjszaka és az ismert gócpontokon. Közülük hatan Karintiából érkeznek majd. A bécsi rendőrség a bevetés okaként a fiatal csoportokkal kapcsolatos egyre növekvő problémákat említi – például Favoriten kerület parkjaiban – mint az erőszak, a rablás, a vagyon elleni bűncselekmények, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, és egyes esetekben a fegyveres migráns fiatalok.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 19. 10:39
Rendőrség Bécsben Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bécsi művelet most egy olyan trend része, amely már nem korlátozódik az egyes kerületekre. 

A belügyminisztérium bűnügyi nyomozási statisztikái azt mutatják, hogy a 10 és 14 év közötti gyanúsítottak száma több mint kétszeresére nőtt, a 2015-ös körülbelül 5150-ről 2024-re 12 049-re emelkedett.

Éppen júniusban számolt be Daniel Resch, Bécs döblingi kerületének polgármestere arról, hogy ifjúsági bandák terrorizálják diáktársaikat, sőt, még a tanárokat is nyugtalanítják. Az ilyen jelentések ellenére Anna Sporrer szociáldemokrata igazságügyi miniszter továbbra is ragaszkodik ahhoz a politikájához, hogy az oktatásra összpontosít a büntetőjogi felelősségre vonás korhatárának leszállítása helyett. 

Menekülnek a helyiek

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, egy kurd család tíz év után úgy döntött, hogy elhagyja Favoritent, Bécs egyik legsúlyosabban érintett kerületét. Az apa csaknem 24 éve él Ausztriában. Hangsúlyozza, hogy az ország új életet kínált neki a törökországi menekülése után. 

Elmondása szerint azonban a biztonságérzete az elmúlt években jelentősen romlott, családja most kényelmetlenül érzi magát, amikor elhagyja a házat, különösen esténként. Egyre több az utcákon a szemét, gyakorta tapasztal agresszív viselkedést nyilvános helyeken, és sajnos zaklatásnak vannak kitéve a nők.

Csalódást okoz neki, hogy sok helyi lakos aggodalmát nem veszik elég komolyan. Határozottabb fellépést szeretett volna a növekvő problémákkal szemben, mielőtt további súlyos erőszakos cselekmények történnének. Családja most döntött: új lakást keresnek Bécs egy csendesebb negyedében.

Borítókép: Rendőrség Bécsben (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekMagyar Péter

Piszkálja a csőrét

Pilhál György avatarja

Jövőre nem kap állami támogatást a Tusványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, közölte nemrég az a Magyar Péter.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu