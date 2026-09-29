Magyarország termálvizeinek furcsa titkai

A Föld a miocén időszakban. A Kárpát-medencében ekkor zajló tektonikai folyamatok miatt vékonyodott el a földkéreg Magyarország alatt Fotó: ESA

Magyarországi viszonylatban a + 25 Celsius fokos, illetve az ennél magasabb hőmérsékletű felszín alatti vizeket nevezzük termálvíznek. Érdemes megjegyezni, hogy a hazai termálvizeink többsége a +100 Celsius fokos hőmérsékleti értéket sem éri el szemben az aktív vulkáni területek +100 és +300 Celsius fokos vizeivel, illetve gőzeivel. Azt, hogy világviszonylatban is milyen jelentős termálvíz-készletet rejt a hazai föld mélye, csak a mélyfúrások térképezték fel igazán alaposan.

Hazánk különösen gazdag hévizekben Fotó: Magyar Nemzet

A legfontosabb magyarországi karsztvíztároló kőzetek a középhegységeink nagyobb részét felépítő és átlagosan 4-5 kilométer vastag triász korú magas mésztartalmú mészkő, illetve dolomitrétegek, amelyek a középhegységeink irányát követve nagyjából az ország délnyugati és északkeleti középvonalában helyezkednek el, a Pannon -medencét kettészelő nagy törésvonal mentén.

A Föld a triász időszakban Fotó: ESA

Ez a tengeri üledékes kőzettömeg egy része a késői triász időszakban, nagyjából 230 -220 millió éve rakódott le az Egyenlítőhöz közel, az afrikai lemez keleti partvidékén, a trópusi Tethys-óceán sekély vizeiben, másik részük -például a Mecsek-hegységet felépítő karbonátos kőzettömeg- ettől pedig sokkal távolabb, a Tethys egykori eurázsiai partvidékén rakódott le.

A tatabányai Szelim-barlang triász dolomitban keletkezett a karsztosodás során Fotó: Elter Tamás

Ezek a karsztosodásra hajlamos kőzetek kitűnő csapdát jelentenek a mélyben lévő vizek számára. Ami nagyon érdekes, hogy ezekbe a karbonátos rétegekbe

nem csak a felszínről leszivárgó tiszta kasztvizek, hanem nagy ásványi anyag tartalmú rendkívül ősi vizek is becsapdázódtak.

Ezeknek a mélyfúrásokkal feltárt ősi karsztvizeknek a kémiai összetétele szoros hasonlóságot mutat a tengeri eredetű sós víz kloridösszetételével. Éppen ezért e több millió éve becsapdázódott vizek a kőzetek fogságába került ősi, miocén végi, alsó pannon korú tengervíznek tekinthetők.

A tatai Kálvária-dombot triász, jura és kréta korú karbonátos kőzetek építik fel, ezek a termálvizek legjobb csapdakőzetei Fotó: Elter Tamás

A földtani feltárások bebizonyították, hogy a tektonikai folyamatok miatt mélybe süllyedt mészkő és dolomitrétegekben több karsztvízszint is kialakulhatott.

Mivel ezek a nagy mélységbe lejutott vízrétegek állandóan kitettek a viszonylag közeli felső földköpenyből felfelé áramló hőnek, ennek köszönhetik a magas hőmérsékletüket is.

A becsapdázódott víz a bezáró anyakőzettel reakcióba lépve több féle ásványi anyagot old ki és ennek köszönhető, hogy számos hazai hévizünk jótékony fiziológiai hatással rendelkező gyógyvíz is egyben.