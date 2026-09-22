Einstein és egy rejtélyes feketelyuk-összeolvadás

A probléma csak az, hogy az ütköző fekete lyukak – amelyek tömege 100, illetve 130 naptömegnyi volt – túl nagyok ahhoz, hogy a létezésüket a világegyetemről alkotott jelenlegi ismereteink alapján megmagyarázhatnánk.

A nagy tömegű objektumok gravitációs lencseként elhajlítják a fényt Fotó: NASA/JPL-Caltech

Az összeolvadó páros az úgynevezett tömegrésben (mass gap) helyezkedik el ami ez azt jelenti, ahhoz túl nagyok, hogy összeomló csillagokból keletkezett fekete lyukak legyenek, ugyanakkor kisebbek az igen furcsa közepes tömegű fekete lyukaknál, melyek természetét még mindig nem értjük teljesen. A helyzetet még tovább bonyolítja, hogy az összeolvadó fekete lyukak a mérések szerint sokkal gyorsabban forogtak a vártnál, amikor összeütköztek.

Eddig nem feltételezték, hogy a gravitációs hullámok is eltorzíthatók

A kutatók számos lehetséges magyarázattal álltak elő a fekete lyukak „tiltott” méreteire vonatkozóan. Egy tavaly közzétett tanulmány szerint az ilyen méretű objektumok számára - amelyek mint nagyobb tömegű csillagok az életük végén bekövetkező gravitációs összeomlás miatt szupernóvaként robbannának fel –, létezik egy másik, csillagrobbanás nélküli út is ahhoz, hogy fekete lyukká omoljanak össze, amit rendkívül erős neutrinósugárzás okozhat.

Egy galaxis központi régiójában lévő szupermasszív fekete lyuk eseményhorizontja körül akkréciós korong Fotó: NASA/University of Washington

Ez az elképzelés azonban számos korábbi megfigyelési adattal ellentmondásban áll, így emiatt egyelőre még nem is tekinthető általánosan elfogadott magyarázatnak. A The Astrophysical Journal Letters szakfolyóiratban augusztus 25-én megjelent tanulmányukban a kutatók egy egyszerűbb, ámde legalább ennyire izgalmas magyarázatot javasolnak a GW231123 jel eredetére.

Feltételezésük szerint a két fekete lyuk összeolvadásból származó jelet egy különös téridő-jelenség, az úgynevezett gravitációs lencsézés torzította el;

ez akkor következik be, amikor a távoli forrásokból érkező elektromágneses sugárzás áthalad a téridőnek azokon a torzult régióin, amiket az előtérben elhelyezkedő hatalmas tömegű objektumok gravitációja görbít meg.

A gravitációs lencsehatást szemléltető ábra Fotó: Wikipedia

Korábban már kimutatták, hogy ez a jelenség felerősítheti vagy más módon eltorzíthatja a távoli fényforrásokat. Az asztrofizikusok azonban mindeddig nem találtak bizonyítékot arra, hogy a gravitációs lencsehatás a téridő hullámaival is megtörténhet.