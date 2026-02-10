Titokzatos neutrínó: egy haldokló fekete lyuk üzenete csapódhatott a Földbe

Titokzatos neutrínó írhatja át a fekete lyukakra vonatkozó ismereteinket, bizonyítékot szolgáltatva arra, hogy Stephen Hawking elmélete, miszerint a fekete lyukak teljes egészében elpárologhatnak, megalapozott és helytálló.

Titokzatos neutrínó érte el a Földet 2023-ban. Forrás: ScI News

A titokzatos neutrínó és a fekete lyukak rejtélyes birodalma

A fekete lyukak, az univerzum legextrémebb objektumainak létezését először Albert Einstein általános relativitáselmélete jósolta meg teoretikusan. Einstein a gravitációt mint a téridő görbültségének következményét írta le, és az általános relativitáselmélet mezőegyenleteinek egyik megoldása megengedte azt a lehetőséget is, amelyben a gravitáció minden más kölcsönhatást felülírhat.

Albert Einstein 1916-ban publikálta az általános relativitáselméletét. Forrás: Wikimedia Commons

Az einsteini mezőegyenleteknek ezt a megoldását Karl Schwarzschild német csillagász fedezte fel még abban az évben, 1916-ban, amikor Einstein az általános relativitáselméletét publikálta. Schwarzschild tisztán matematikai úton jutott arra a következtetésre, hogy ha egy csillag a saját gravitációja miatt elkezd összehúzódni, ezzel arányosan megnövekszik a felszíni szökési sebessége is, ami egy ponton eléri, sőt túlhaladhatja a fény sebességét, azaz a fény nem lesz képes elhagyni a csillag felszínét.

Karl Schwarzschild ezzel a felismerésével összefüggésben elsőként definiálta az eseményhorizont fogalmát is,

bár ő maga a matematikailag levezett eredmény ellenére sem hitt abban, hogy lehetnek ilyen égitestek az univerzumban.

Karl Schwarzschild német csillagász alkotta meg az eseményhorizont fogalmát. Forrás: Wikimedia Commons

A fekete lyukak mint valós objektumok létezésére csak Einstein, illetve Schwarzschild hipotézisének publikálása után fél évszázaddal később találták meg az első csillagászati bizonyítékokat. 2019. április 10-én az Európai Déli Obszervatórium szaktudósai pedig bejelentették, hogy a csillagászat történetében első alkalommal sikerült lefényképezniük egy fekete lyukat – pontosabban annak az eseményhorizontja körüli akkréciós korongot –, az intézet nagy Eseményhorizont Távcsöve (Even Horizon Telescope, EHT) segítségével.

A történelmi jelentőségű felvétel az M87 közepén lévő fekete lyukról. A polarizált fényben a fekete lyuk eseményhorizontja látszik. Forrás: EHT Colaboration

Ez a tudománytörténeti jelentőségű felvétel a Messier 87 (M87) óriás elliptikus galaxis középpontjában lévő szupermasszív fekete lyukról készült. Az M87 a Virgo galaxishalmaz legnagyobb és legfényesebb tagja, ami 16,5 millió fényévre fekszik a Földtől.

A fekete lyukak létezése ma már általánosan elfogadott az asztronómiában, és e rendkívül extrém kozmikus objektumok számos tulajdonságának a törvényszerűségit is sikerült meghatározni. A fekete lyuk leegyszerűsítve a téridő olyan tartománya, ahonnan a rendkívül erős gravitáció miatt semmilyen elektromágneses sugárzás, így a fény sem tud kiszabadulni. Egy másik megfogalmazással: a fekete lyuk az a kozmikus objektum, amelynél a felszínre vonatkoztatott szökési sebesség eléri vagy meghaladja a fénysebesség értékét. A fekete lyuk ugyanakkor nem valódi égitest, hiszen az eseményhorizont mögött nincs belső szerkezete, kifelé pedig csak a tömege, töltése és a perdülete nyilvánul meg a kopaszsági elv értelmében.