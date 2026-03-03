tűzfalcsoporttisza pártMagyar Péter

Buszoztatással készülnek március 15-ére a tiszások

Magyar Péter pártjának március 15-i menetére már most megkezdték az aktivisták buszoztatásának szervezését. Attól félnek, hogy szervezés nélkül nem telik meg a Hősök tere

Munkatársunktól
2026. 03. 03. 4:45
Forrás: AFP
Megkezdődött a buszoztatás szervezése a március 15-i budapesti megemlékezésre, amelyet a Tisza Párt elnökségének csapata koordinál. A szervezők tájékoztatása szerint már több mint nyolcvan településről indítanak buszokat Magyar Péterék, így igyekezve minél nagyobb tömegeket megmozgatni a nemzeti ünnepen tartott felvonulásra. 

Peter Magyar, leader of the Tisza party, greets supporters during a campaign rally in Pecel, Hungary, on February 22, 2026. The campaign for the 2026 Hungarian general election kicks off yesterday. The rally comes as Peter Magyar begins a national campaign trail, planning to visit all electoral districts until the elections. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP)
Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A buszoztatással kapcsolatos szervezést azok után kapcsolta magas fokozatba a Tisza Párt, hogy egy előzetes felmérés után kiderült: a párt vidéki szimpatizánsaiban nincs érdemi hajlandóság arra, hogy részt vegyenek Magyar Péter rendezvényén. Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk szerint Magyar Péter attól tart, hogy nem tudják majd megtölteni a Hősök terét, így pedig kiderül, hogy csökken a pártja iránti érdeklődés.

Komoly baj lenne, hogyha most kevesebb embert sikerülne mozgósítani, mint október 23-án. Éppen ezért most korábban is kezdődött a szervezés, illetve igyekeznek mindenkit bevetni

 – jelentette ki az informátor. Elmondta, számos olyan jelzést kaptak az előzetes igényfelmérést követően, amelyből kiderült, hogy a vidéki tiszások nem szeretnének Budapestre menni meghallgatni Magyar Pétert. 

Miután nagyon sok helyi, öntevékeny kör, Tisza-sziget inaktívvá vált az elmúlt fél évben, ezért több olyan térség is van, ahol csak a helyi jelöltön keresztül tudunk mozgósítani. De látszik, hogy nagyobb távolságokat nem akarnak megtenni az emberek egy tüntetés miatt

 – jelentette ki a forrásunk. 

Nem ez az első eset, amikor Magyar Péter buszoztatást vet be annak érdekében, hogy elkerülje a csúfos bukást. Legutóbb a Tisza Párt október 23-i háborús menetére kellett vidéki nagyvárosokból Tisza-szimpatizánsokat toborozni, ugyanis kiderült, a rendezvényt gyér érdeklődés kíséri. A szervezők akkor az utolsó pillanatokban kezdték szervezni a vidéki szimpatizánsoknak a buszos és telekocsis utazásokat. A szervezés élén akkor Szedmák-Kiss Zoltán, a párt budapesti önkénteseinek vezetője állt, aki a Tűzfalcsoport információi szerint korábban a szigetmozgalom eseményeit koordinálta a pesterzsébeti Tisza-szigeten.

A tiszás aktivista források szerint a szervezés feszült hangulatban zajlott, a pártvezetés pedig elégedetlen volt az eredményekkel. A mostani, március 15-i buszoztatáshoz hasonlóan a helyek egy része tavaly októberben is ingyenes volt, ugyanakkor előfordult, hogy egy vidéki tiszásnak két- vagy háromezer forintot kell fizetnie a budapesti utazásért.

A Tűzfalcsoport forrásai szerint az ingyenes szállítás finanszírozása szürke zónának számít, ennek ellenére a Tisza Párt él ezzel a lehetőséggel. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

