Buszoztatással készülnek március 15-ére a tiszások

Megkezdődött a buszoztatás szervezése a március 15-i budapesti megemlékezésre, amelyet a Tisza Párt elnökségének csapata koordinál. A szervezők tájékoztatása szerint már több mint nyolcvan településről indítanak buszokat Magyar Péterék, így igyekezve minél nagyobb tömegeket megmozgatni a nemzeti ünnepen tartott felvonulásra.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A buszoztatással kapcsolatos szervezést azok után kapcsolta magas fokozatba a Tisza Párt, hogy egy előzetes felmérés után kiderült: a párt vidéki szimpatizánsaiban nincs érdemi hajlandóság arra, hogy részt vegyenek Magyar Péter rendezvényén. Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk szerint Magyar Péter attól tart, hogy nem tudják majd megtölteni a Hősök terét, így pedig kiderül, hogy csökken a pártja iránti érdeklődés.

Komoly baj lenne, hogyha most kevesebb embert sikerülne mozgósítani, mint október 23-án. Éppen ezért most korábban is kezdődött a szervezés, illetve igyekeznek mindenkit bevetni

– jelentette ki az informátor. Elmondta, számos olyan jelzést kaptak az előzetes igényfelmérést követően, amelyből kiderült, hogy a vidéki tiszások nem szeretnének Budapestre menni meghallgatni Magyar Pétert.

Miután nagyon sok helyi, öntevékeny kör, Tisza-sziget inaktívvá vált az elmúlt fél évben, ezért több olyan térség is van, ahol csak a helyi jelöltön keresztül tudunk mozgósítani. De látszik, hogy nagyobb távolságokat nem akarnak megtenni az emberek egy tüntetés miatt

– jelentette ki a forrásunk.

Nem ez az első eset, amikor Magyar Péter buszoztatást vet be annak érdekében, hogy elkerülje a csúfos bukást. Legutóbb a Tisza Párt október 23-i háborús menetére kellett vidéki nagyvárosokból Tisza-szimpatizánsokat toborozni, ugyanis kiderült, a rendezvényt gyér érdeklődés kíséri. A szervezők akkor az utolsó pillanatokban kezdték szervezni a vidéki szimpatizánsoknak a buszos és telekocsis utazásokat. A szervezés élén akkor Szedmák-Kiss Zoltán, a párt budapesti önkénteseinek vezetője állt, aki a Tűzfalcsoport információi szerint korábban a szigetmozgalom eseményeit koordinálta a pesterzsébeti Tisza-szigeten.