A Közel-Keleten dőlhet el Ukrajna sorsa? Váratlan fordulat jöhet a háborúban

Irán katonai képességeit most jelentősen meg fogják gyengíteni, a professor emeritus kifejtette, hogy egyrészt a nukleáris képesség megakadályozása, másodszor pedig a rakétaképességek meggyengítése a cél, mivel azokkal állítólag már akár Európát is el tudnák érni. Leszögezte,

a közel-keleti konfliktus közvetetten befolyásolhatja az orosz–ukrán háborút is, mert Irán Oroszország egyik fő fegyverbeszállítója.

A szakértő kifejtette, hogy van némi realitása annak, hogy Irán meggyengítésével az iráni lőszer, rakéta, drón és minden egyéb utánpótlásnak a megszüntetésével Oroszországnak is gyengül a pozíciója. Ha pedig az orosz pozíció meggyengül, akkor kompromisszumképesebb lehet, mivel az orosz–amerikai tárgyalások nem csak az orosz–ukrán háborúról szólnak, hanem egy tágabb stratégiai, globális kérdéskört érintenek.

Elsősorban nem hiszem, hogy Oroszország ellen irányul az Irán elleni támadás, hanem egy járulékos eredményt hozhat ilyen szempontból, ha az oroszok egyik támogatója kiesik

– részletezte. Azzal folytatta, hogy ezen felül Oroszországra egyik déli szomszédja, egy stabil partnere is kieshet, ami megint csak azt eredményezheti, hogy Oroszországnak át kell gondolni a védelmi és egyéb stratégiáit, mert eddig azzal számoltak, hogy délen egy szövetséges ország fekszik. Hogyha ez a szövetség megszűnik, akkor nyilvánvalóan ott az egész térség kicsit meg fog bolydulni.