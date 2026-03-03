Lengyel ellenzéki vezető: Brüsszel egyfajta háborút vív a magyar kormánnyal

Krzysztof Bosak, a szejm alelnöke, a Konföderáció nevű lengyel jobboldali ellenzéki tömörülés egyik vezetője a DoRzeczy lengyel konzervatív hetilap hírportáljának adott terjedelmes, a magyarországi választásokra is kitérő interjút. A Konföderáció a Patrióták Európáért pártcsalád tagja.

Bosak szerint a magyar miniszterelnök megkérdőjelezhetetlen tekintélynek örvend (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Bosak nemmel válaszolt a DoRzeczy szerkesztőjének arra a kérdésére, hogy „véget ér-e Orbán Viktor korszaka?”. A Fidesz „nyerhet vagy veszíthet a közelgő választásokon, Orbán Viktor azonban a karrierje csúcsán van” – jelentette ki.

Hozzátette: a magyar miniszterelnök „életének legjobb éveit éli, és politikai táborában megkérdőjelezhetetlen tekintélynek örvend”.

Még ha elveszítené is a közelgő választásokat, továbbra is „meghatározó szerepet fog játszani a magyar politikában”. Lehet, hogy miniszterelnökként, lehet, hogy „ideiglenes ellenzéki vezetőként”, de mindenképpen „túl korai lenne az Orbán-korszak végéről beszélni” – hangsúlyozta Bosak.

„Gyengének és következetlennek” minősítette a magyarországi liberális-baloldali ellenzéket, amelynek vezetője szerinte „nem egy Orbán-kaliberű személyiség”, hanem „a Fidesz táborából kivált szakadár, akit egyszerűen a korábban a posztkommunisták által diszkreditált ellenzék arcaként állítottak elő”.

Az ellenzék néhány százalékpontos előnye a felmérésekben „nem feltétlenül jelenti azt, hogy megnyeri a választásokat”, ebben a választási kampány végi hangulat lesz majd döntő – vélekedett Bosak.

A magyar–ukrán kapcsolatokra vonatkozó kérdésre a politikus leszögezte: Magyarországnak joga van a lengyelországitól eltérő politikát folytatni. Hozzátette: a magyar Ukrajna-politikában „nem minden hangsúly és kijelentés” tetszik neki, de a magyarországi politikát „a magyarokért kell folytatni”. Bosak megjegyezte: ő inkább az Ukrajna iránti lengyel politikáról beszélne, amely szerinte „egyoldalú és irracionális”.

Úgy vélte: a lengyel média nem nyújt teljes körű képet a magyar–orosz és a magyar–uniós kapcsolatokról sem.

Annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság nem hagyta jóvá az uniós SAFE-hitelprogram felhasználását célzó magyar tervezetet, Bosak kijelentette: szerinte Brüsszel „egyfajta háborút folytat Orbán Viktor kormányával szemben, elzárva tőle a forrásokat”. Az uniós eszközök visszatartása „egy szélesebb körű játszma eleme”, amelynek célja „megtörni Magyarország ellenállását Brüsszel dominanciájával szemben”. Ezáltal az uniós vezetők „megtörnék az összes többi tagállam esetleges ellenállását is”, hiszen Magyarország jelenleg „a leglázadóbb, a legmerészebben játszó ország” – fogalmazott a Konföderáció politikusa.