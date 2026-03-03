krzysztof bosakpatrióták európáértorbán viktor

Lengyel ellenzéki vezető: Brüsszel egyfajta háborút vív a magyar kormánnyal

Az Európai Unió (EU) egyfajta háborút folytat a magyar kormánnyal szemben, az uniós források elzárásával meg akarja törni a brüsszeli dominanciával szembeni ellenállását – jelentette ki Krzysztof Bosak, a lengyel szejm alelnöke egy hétfőn megjelent interjúban. Bosak szerint a magyar miniszterelnök megkérdőjelezhetetlen tekintélynek örvend.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 03. 03. 3:04
Krzysztof Bosak Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Krzysztof Bosak, a szejm alelnöke, a Konföderáció nevű lengyel jobboldali ellenzéki tömörülés egyik vezetője a DoRzeczy lengyel konzervatív hetilap hírportáljának adott terjedelmes, a magyarországi választásokra is kitérő interjút. A Konföderáció a Patrióták Európáért pártcsalád tagja.

Bosak szerint a magyar miniszterelnök megkérdőjelezhetetlen tekintélynek örvend
Bosak szerint a magyar miniszterelnök megkérdőjelezhetetlen tekintélynek örvend (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Bosak nemmel válaszolt a DoRzeczy szerkesztőjének arra a kérdésére, hogy „véget ér-e Orbán Viktor korszaka?”. A Fidesz „nyerhet vagy veszíthet a közelgő választásokon, Orbán Viktor azonban a karrierje csúcsán van” – jelentette ki.

Hozzátette: a magyar miniszterelnök „életének legjobb éveit éli, és politikai táborában megkérdőjelezhetetlen tekintélynek örvend”. 

Még ha elveszítené is a közelgő választásokat, továbbra is „meghatározó szerepet fog játszani a magyar politikában”. Lehet, hogy miniszterelnökként, lehet, hogy „ideiglenes ellenzéki vezetőként”, de mindenképpen „túl korai lenne az Orbán-korszak végéről beszélni” – hangsúlyozta Bosak.

„Gyengének és következetlennek” minősítette a magyarországi liberális-baloldali ellenzéket, amelynek vezetője szerinte „nem egy Orbán-kaliberű személyiség”, hanem „a Fidesz táborából kivált szakadár, akit egyszerűen a korábban a posztkommunisták által diszkreditált ellenzék arcaként állítottak elő”.

Az ellenzék néhány százalékpontos előnye a felmérésekben „nem feltétlenül jelenti azt, hogy megnyeri a választásokat”, ebben a választási kampány végi hangulat lesz majd döntő – vélekedett Bosak.

A magyar–ukrán kapcsolatokra vonatkozó kérdésre a politikus leszögezte: Magyarországnak joga van a lengyelországitól eltérő politikát folytatni. Hozzátette: a magyar Ukrajna-politikában „nem minden hangsúly és kijelentés” tetszik neki, de a magyarországi politikát „a magyarokért kell folytatni”. Bosak megjegyezte: ő inkább az Ukrajna iránti lengyel politikáról beszélne, amely szerinte „egyoldalú és irracionális”.

Úgy vélte: a lengyel média nem nyújt teljes körű képet a magyar–orosz és a magyar–uniós kapcsolatokról sem.

Annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság nem hagyta jóvá az uniós SAFE-hitelprogram felhasználását célzó magyar tervezetet, Bosak kijelentette: szerinte Brüsszel „egyfajta háborút folytat Orbán Viktor kormányával szemben, elzárva tőle a forrásokat”. Az uniós eszközök visszatartása „egy szélesebb körű játszma eleme”, amelynek célja „megtörni Magyarország ellenállását Brüsszel dominanciájával szemben”. Ezáltal az uniós vezetők „megtörnék az összes többi tagállam esetleges ellenállását is”, hiszen Magyarország jelenleg „a leglázadóbb, a legmerészebben játszó ország” – fogalmazott a Konföderáció politikusa.

Brüsszelnek nincs eszköze arra, hogy egy tagállamot kizárjon az EU-ból, az alapszerződések ezt nem teszik lehetővé – állapította meg. 

Legfeljebb megnehezítheti (az adott állam) életét, ahogyan Magyarország esetében történik

– állapította meg Krzysztof Bosak.

Borítókép: Krzysztof Bosak (Fotó: NurPhoto via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.