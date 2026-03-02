Brit miniszterelnök: London az amerikai elnök nemtetszése ellenére is a tárgyalásos rendezés híve

Keir Starmer az alsóházi képviselőknek tartott helyzetértékelésében úgy fogalmazott: a London által pártolt diplomáciai rendezésnek tartalmaznia kell, hogy Irán felhagy a nukleáris fegyverek kifejlesztését célzó törekvéseivel és a térség destabilizálásával.

Starmer szerint Trump elnök kifejezésre juttatta nemtetszését azzal kapcsolatban, hogy Nagy-Britannia nem vett részt az Irán ellen indított hadműveletek kezdeti szakaszában (Fotó: AFP)

A munkáspárti kormányfő elmondta: Trump elnök kifejezésre juttatta nemtetszését azzal kapcsolatban, hogy Nagy-Britannia nem vett részt az Irán ellen indított hadműveletek kezdeti szakaszában.

Ez azonban szándékos döntés volt a brit kormány részéről, ugyanis „az én kötelességem annak megítélése, hogy mi szolgálja Nagy-Britannia nemzeti érdekeit, én ennek megfelelő döntést hoztam és kitartok e döntés mellett” – fogalmazott a brit miniszterelnök.

Starmer parlamenti nyilatkozatának közvetlen előzményeként Donald Trump közölte hétfőn, hogy nagyot csalódott a brit miniszterelnökben a brit támaszpontok amerikai használatának kezdeti tilalma miatt.

Trump a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapnak adott, a lap online kiadásán hétfőn megjelent interjúban úgy fogalmazott: „túlságosan hosszú ideig tartott”, mire London engedélyezte az amerikai légierőnek az iráni célpontok elleni támadásokhoz az indiai-óceáni Diego Garcia szigetén működő, brit felségterületnek számító közös légitámaszpont használatát.

Az amerikai elnök szerint „ilyesmi valószínűleg még soha nem történt a két ország kapcsolataiban”.

A brit kormány nemzetközi jogi aggályokra hivatkozva először valóban nem járult hozzá ahhoz, hogy az Egyesült Államok brit támaszpontokat vegyen igénybe az iráni hadműveletekhez.

Starmer azonban hétfőn, még alsóházi felszólalása előtt bejelentette, hogy London álláspontja változott, és az amerikai légierő használhat brit támaszpontokat.

A brit kormányfő a Downing Streeten elmondott nyilatkozatában közölte: a brit királyi légierő (RAF) harci repülőgépei összehangolt védelmi műveletek keretében eddig is sikeresen hárítottak el iráni rakétatámadásokat, de az ilyen támadások jelentette fenyegetést kizárólag úgy lehet felszámolni, ha a rakétákat már a támadások kiinduló pontjain – a tárolásukra szolgáló raktárakban vagy az indítóállásokban – megsemmisítik.