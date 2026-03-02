Mark Rutte: A NATO nem fog részt venni az amerikai-izraeli katonai műveletben

„Ez Irán, a Perzsa-öböl, ez kívül esik a NATO területén” – húzta alá Rutte.

Rutte szerint a NATO nem avatkozik bele az iráni konfliktusba (Fotó: Middle East Images via AFP)

Abszolút semmi terv sincs arra, hogy a NATO-t belerángassák ebbe, vagy részese legyen ennek

– tette hozzá.

Rutte ugyanakkor felszólította az európai szövetséges országokat, hogy támogassák az Egyesült Államokat és Izraelt, mert az Irán elleni katonai művelet Európa biztonsága végett is döntő jelentőséggel bír.

Ez azt jelenti, hogy ahol segíteni tudunk, ott segítenünk kell

– tette hozzá.

Hangoztatta, hogy a NATO-tagországok a harci cselekményekben való közvetlen részvétel nélkül is nyújthatnak segítséget logisztikával, illetve hozzáférés biztosításával.

A NATO főtitkára világossá tette, hogy megszorítások nélkül üdvözli az Iszlám Köztársaság elleni támadásokat.

Nagyon fontosnak tartom azt, amit az Egyesült Államok közösen tesz Izraellel

– hangoztatta, utalva az iráni rakéta- és atomprogramokat sújtó csapásokra, valamint Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető megölésére utalva. Úgy fogalmazott, kulcsfontosságú, hogy Donald Trump amerikai elnök meghozta ezt a döntést.

Figyelmeztetett, hogy amennyiben Irán atomfegyverhez jutna, még nagyobb fenyegetést jelentene.

Fojtogató szorításba venné Izraelt. Ez potenciálisan Izrael vereségét jelenthetné

– tette hozzá.

Borítókép: Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: AFP)