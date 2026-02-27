A Háborúkutató Intézet jelentésében az áll, hogy nem figyelt meg arra utaló bizonyítékot, hogy az ukrán erők 2026. január vége óta Pokrovszk területén tevékenykednének, ami arra utal, hogy az orosz erők egy korábbi időpontban elfoglalták az egész várost – számolt be az eseményről a Körkép.

Elesett a kulcsfontosságú ukrán város. Fotó: AFP