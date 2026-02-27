UkrajnaOroszországPokrovszkelfoglalás

Elesett a kulcsfontosságú ukrán város

A Háborúkutató Intézet értékelése szerint az orosz erők valószínűleg az elmúlt hetekben teljesen elfoglalták Pokrovszkot. A város az ukrán haderő számára műveleti és logisztikai szempontból fontos stratégiai szerepet töltött be.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 22:52
Pokrovszk romokban hever
Forrás: AFP
A Háborúkutató Intézet jelentésében az áll, hogy nem figyelt meg arra utaló bizonyítékot, hogy az ukrán erők 2026. január vége óta Pokrovszk területén tevékenykednének, ami arra utal, hogy az orosz erők egy korábbi időpontban elfoglalták az egész várost – számolt be az eseményről a Körkép.


Fotó:  AFP

A háború kezdete előtt mintegy hatvanezer fős lakosságú Pokrovszkért két éve folytak a harcok.

Az orosz hadsereg 2024 februárjában kezdte meg előretörését a régióban, Avgyijivka elfoglalását követően, majd frontális ütközetekben készítették elő a város átvételét. Az áttörés 2025 decemberében következett be, amikor az orosz erők elfoglalták Porkrovszk számottevő részét.

Az ukrán erők számára Pokrovszk műveleti szempontból jelentős volt, mivel fontos logisztikai csomópontként szolgált, azonban az orosz csapások már 2025 júliusában megakadályozták, hogy az ukrán erők teljes mértékben kihasználják a várost logisztikai célokra.

Az orosz vezérkari főnök, Valerij Geraszimov tábornok kijelentette, hogy Pokrovszk elfoglalása kulcsfontosságú Donyeck megye fennmaradó részének megszerzésére irányuló orosz erőfeszítések szempontjából, míg Vlagyimir Putyin orosz elnök korábbi beszédében rámutatott, hogy az elfoglalás több előrenyomulási irányt megnyitott az orosz hadsereg számára.

Borítókép: Pokrovszk romokban hever  (Fotó:AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

