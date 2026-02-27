zelenszkijoroszországukrán

Zelenszkij tárgyalna is, meg nem is

Az ukrán elnök kijelentése szerint tárgyalna a békéről személyesen Vlagyimir Putyinnal, de ismét az Egyesült Államoktól várja a háború lezárásánat. A békülőnek tűnő hangnem ellenére Zelenszkij még nagyobb nyomásgyakorlást és még fejlettebb fegyvereket sürget Washingtontól.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 12:26
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy hajlandó személyesen is egyeztetni Vlagyimir Putyinnal a tárgyalások előmozdítása érdekében, és mindent megtesz a béke eléréséért. Úgy véli, az Egyesült Államok rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel lezárhatná a konfliktust, ugyanakkor erőteljesebb nyomásgyakorlásra lenne szükség Moszkvával szemben – számolt be a fejleményekről az Origo.

Zelenszkij újabb, modernebb fegyvereket vár Amerikától
Zelenszkij újabb, modernebb fegyvereket vár Amerikától Fotó: AFP

Az Egyesült Államok még erősebb, mint ahogyan saját magáról gondolja. És én valóban így gondolom. És valóban nyomást tudnak gyakorolni Putyinra. Meg tudják állítani ezt a háborút.

– nyilatkozta Zelenszkij.

Az ukrán államfő egyúttal arra szólította fel a washingtoni vezetést, hogy terjessze ki és szigorítsa az Oroszország vezetőinek hozzátartozóit érintő szankciókat, valamint juttasson korszerűbb fegyverrendszereket Ukrajnának. Érvelése szerint kizárólag a fokozott nemzetközi nyomás késztetheti Moszkvát arra, hogy érdemben tárgyaljon.

Arra a felvetésre, hogy mennyire reális a béke közelsége, úgy reagált: a jelenlegi időszak és az Egyesült Államok novemberi félidős választásai közötti hónapok kínálnak lehetőséget az előrelépésre.

Most úgy gondolom, hogy van esélyünk. Amit igazán gondolok a következő évről… az ezektől a hónapoktól függ, hogy lesz-e esélyünk befejezni a háborút az ősz előtt. A választások előtt, a fontos, befolyásos választások előtt az Egyesült Államokban. Ha lehetséges lesz békét elérni, akkor most megvan ez az időablak.

– fejtette ki az ukrán elnök.

Az interjúban szó esett a folyamatos, tervezett áramszünetek terhéről is, valamint arról, hogy egyes térségekben akár mínusz 40 Celsius-fokos hideget is el kell viselni megbízható fűtés nélkül.

Arra a kérdésre, hogy Kijev képes lehet-e győzelmet aratni, igyekezett kitérő választ adni.

Attól függ, mit értenek az emberek azon, hogy győzni. És valóban nagyon nehéz a területekről beszélni. Először is, hogyan szerezzük vissza ma az összes földet, az nagyon nehéz. És túl sok emberéletbe kerülne… De ami jó, hogy Oroszország sem tudja ezt megtenni a harctéren. Ezért nem ők nyernek, és mi sem veszítünk.

– fogalmazott Zelenszkij.

A szlovjanszki és kramatorszki megerősített városok esetleges feladásával kapcsolatban azonban határozottan fogalmazott, ezt vörös vonalnak nevezte.

Az államfő kitért a Donald Trumphoz fűződő viszonyára is, amelyet úgy írt le: „nem egyszerű.” 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

