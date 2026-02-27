Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy hajlandó személyesen is egyeztetni Vlagyimir Putyinnal a tárgyalások előmozdítása érdekében, és mindent megtesz a béke eléréséért. Úgy véli, az Egyesült Államok rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel lezárhatná a konfliktust, ugyanakkor erőteljesebb nyomásgyakorlásra lenne szükség Moszkvával szemben – számolt be a fejleményekről az Origo.
Zelenszkij tárgyalna is, meg nem is
Az ukrán elnök kijelentése szerint tárgyalna a békéről személyesen Vlagyimir Putyinnal, de ismét az Egyesült Államoktól várja a háború lezárásánat. A békülőnek tűnő hangnem ellenére Zelenszkij még nagyobb nyomásgyakorlást és még fejlettebb fegyvereket sürget Washingtontól.
Az Egyesült Államok még erősebb, mint ahogyan saját magáról gondolja. És én valóban így gondolom. És valóban nyomást tudnak gyakorolni Putyinra. Meg tudják állítani ezt a háborút.
– nyilatkozta Zelenszkij.
Az ukrán államfő egyúttal arra szólította fel a washingtoni vezetést, hogy terjessze ki és szigorítsa az Oroszország vezetőinek hozzátartozóit érintő szankciókat, valamint juttasson korszerűbb fegyverrendszereket Ukrajnának. Érvelése szerint kizárólag a fokozott nemzetközi nyomás késztetheti Moszkvát arra, hogy érdemben tárgyaljon.
Arra a felvetésre, hogy mennyire reális a béke közelsége, úgy reagált: a jelenlegi időszak és az Egyesült Államok novemberi félidős választásai közötti hónapok kínálnak lehetőséget az előrelépésre.
Most úgy gondolom, hogy van esélyünk. Amit igazán gondolok a következő évről… az ezektől a hónapoktól függ, hogy lesz-e esélyünk befejezni a háborút az ősz előtt. A választások előtt, a fontos, befolyásos választások előtt az Egyesült Államokban. Ha lehetséges lesz békét elérni, akkor most megvan ez az időablak.
– fejtette ki az ukrán elnök.
Az interjúban szó esett a folyamatos, tervezett áramszünetek terhéről is, valamint arról, hogy egyes térségekben akár mínusz 40 Celsius-fokos hideget is el kell viselni megbízható fűtés nélkül.
Arra a kérdésre, hogy Kijev képes lehet-e győzelmet aratni, igyekezett kitérő választ adni.
Attól függ, mit értenek az emberek azon, hogy győzni. És valóban nagyon nehéz a területekről beszélni. Először is, hogyan szerezzük vissza ma az összes földet, az nagyon nehéz. És túl sok emberéletbe kerülne… De ami jó, hogy Oroszország sem tudja ezt megtenni a harctéren. Ezért nem ők nyernek, és mi sem veszítünk.
– fogalmazott Zelenszkij.
A szlovjanszki és kramatorszki megerősített városok esetleges feladásával kapcsolatban azonban határozottan fogalmazott, ezt vörös vonalnak nevezte.
Az államfő kitért a Donald Trumphoz fűződő viszonyára is, amelyet úgy írt le: „nem egyszerű.”
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
