Hamarosan mindenkihez eljut a nemzeti petíció + videó

Mindenki véleménye számít – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 12:56
Javában zajlik a nemzeti petíció postázása, az utolsó kézbesítési napok következnek – ismertette Hidvéghi Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt kérte, hogy töltsék ki és küldjék vissza a petíciót, mivel mindenki véleménye számít.

Budapest, 2026. január 29. A Nemzeti Petíció kérdőívei a kézbesítés napján egy fővárosi társasházban 2026. január 29-én. A mintegy 7,6 millió küldemény kézbesítése országszerte nagyságrendileg öt hetet vesz igénybe. A kormány január 14-én jelentette be, hogy nemzeti petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

Üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk!

– jelentette ki az államtitkár.

Hidvéghi Balázs elmondta: a Magyar Posta tájékoztatása szerint a fővárosban és Pest vármegyében már befejeződött a kézbesítés, mindenki megkapta a petíciót. A többi vármegyében most jönnek az utolsó kézbesítési napok.

Jövő szerdán, március 4-én legkésőbb mindenki meg fogja kapni

– emelte ki. Hozzátette: mindenki figyelje a postaládákat, és ha megérkezett, akkor töltsék ki és küldjék vissza.

– Mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire, mindenki véleménye számít – hangsúlyozta az államtitkár.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Lóránt Károly
Út a háborúhoz

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

