Hamarosan mindenkihez eljut a nemzeti petíció + videó

Javában zajlik a nemzeti petíció postázása, az utolsó kézbesítési napok következnek – ismertette Hidvéghi Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt kérte, hogy töltsék ki és küldjék vissza a petíciót, mivel mindenki véleménye számít.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk!

– jelentette ki az államtitkár.

Hidvéghi Balázs elmondta: a Magyar Posta tájékoztatása szerint a fővárosban és Pest vármegyében már befejeződött a kézbesítés, mindenki megkapta a petíciót. A többi vármegyében most jönnek az utolsó kézbesítési napok.

Jövő szerdán, március 4-én legkésőbb mindenki meg fogja kapni

– emelte ki. Hozzátette: mindenki figyelje a postaládákat, és ha megérkezett, akkor töltsék ki és küldjék vissza.

– Mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire, mindenki véleménye számít – hangsúlyozta az államtitkár.