A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

tisza párttörvényMagyar Péter

Magyar Péter középkori büntetéssel fenyegette a Hír TV-t + videó

Szent László korának szigorát idézte fel Magyar Péter, és azt mondta: ma már nem lehet olyan keményen megbüntetni a bűnözőket, „pedig néhányan megérdemelnék”. Végül a Hír TV-t is célkeresztbe vette.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 14:07
Magyar Péter országjárásának jászszentlászlói állomásán a középkori Szent László-i törvények szigorát emlegetve beszélt a mai büntetőjogi gyakorlatról, majd megfenyegette a Hír TV-t is.

Forrás: Hír TV

A Tisza Párt elnöke arról beszélt: sajnálatosnak tartja, hogy ma már nem lehet olyan szigorral fellépni bizonyos bűncselekmények esetén, mint Árpád-házi Szent László király idején. Megfogalmazása szerint „akiknek félnivalójuk van, azok azok, akiknek Szent László király idején is félnivalójuk volt a törvénytől”. Hozzátette:

Sajnos ma már nem lehet olyan szigorral eljárni bizonyos bűncselekmények esetén, pedig néhányan lehet, hogy megérdemelnék. Kedves Hír TV!

A Hír TV által megkérdezett Máthé Áron történész emlékeztetett: abban az időben a törvények rendkívül szigorú büntetéseket írtak elő. Lopás esetén – a bűncselekmény súlyától függően – kézlevágás vagy akár halálbüntetés is kiszabható volt.

A történész úgy fogalmazott, számára

Magyar Péter szavai inkább a XX. századi szélsőséges politikai retorikát idézik,

„a nyilaskeresztesek, illetve valahol a kommunista uszítás hangvételét”.

A Hír TV megjegyezte: úgy tűnik, Magyar Péter megfeledkezett arról, hogy Szent László idején a mentelmi jog intézménye nem létezett – így aligha jelentett volna számára védőhálót.

A csatorna felidézte a 2024. június 21-én történt Ötkert-ügyet is, amikor beszámolók és videófelvételek szerint Magyar Péter egy budapesti szórakozóhelyen ittas állapotban randalírozott. A történtek miatt garázdaság és rongálás mellett akár súlyosabb bűncselekmény gyanúja is felmerülhetett.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Hír TV)


