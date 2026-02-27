Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

együttműködésMagyarországSzerbiahatárátkelő

Szijjártó Péter: Európa legnagyobb, legmodernebb határátkelője épül meg Magyarország és Szerbia között

A magyar–szerb üzleti fórumon 47 hazai cég képviselteti magát, és összesen több mint 150 vállalatközi egyeztetésre fog sor kerülni a helyi partnerekkel, ami tanúsítja, hogy a két ország közötti együttműködéssel mindkét fél jól jár – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 14:33
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Derencsényi István Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar–szerb üzleti fórum megnyitóján tudatta, hogy a mostani eseményen 47 magyar cég képviselteti magát, és összesen több mint 150 vállalatközi egyeztetésre kerül sor, ami tanúsítja, hogy a két ország közötti együttműködés kölcsönösen előnyös, azzal mindkét fél jól jár.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter  (Fotó: MTI)

Mára így eljutottunk oda, hogy a magyar gazdaság teljesítményének növelése, a magyar külgazdasági teljesítmény növelése és a magyar exportteljesítmény növelése nem lenne lehetséges a Szerbiával való szoros együttműködés nélkül

 – hangsúlyozta.

„Mára kritikus fontosságú és stratégiai jelentőségű területeken váltunk nélkülözhetetlenné egymásnak. A sikeres együttműködés alapját természetesen maguk a vállalatok adják” – fogalmazott.

Kifejtette, hogy a jelen lévő hazai cégek a saját területükön nemzetközileg versenyképesek, olyan ágazatokat képviselnek, amelyekben megoldásaik a szerbiai gazdasági szereplők számára is előnyösek lehetnek.

Az energetika, az autóipar, a fémipar, az építőipar, a vízipar, a mezőgazdasági és élelmiszeripar, illetve az egészségipar, a logisztika és a papíripar területéről érkeztek a vállalatok. És hogy miért jöttek ennyien, arra magyarázatként szolgálhat az a tény, hogy Magyarország számára a nyugat-balkáni térséggel való együttműködéshez kiemelt gazdasági érdek fűződik. És a Nyugat-Balkánnal folytatott kereskedelem 72 százaléka Szerbiával folytatott kereskedelmet jelenti

 – mutatott rá.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy 2010 óta négy és félszeresére nőtt, s tavaly már meghaladta az ötmilliárd eurót a két ország közötti kereskedelem értéke.

Fontosnak nevezte a különböző zászlóshajó-projekteket, megemlítve egyebek mellett, hogy a Mol például már 73 benzinkutat üzemeltet Szerbiában, valamint az MVM is lényeges szereplővé vált a helyi földgázkereskedésben az elmúlt időszakban.

„Szeretném mondani a magyar vállalatvezetőknek, hogy szerbiai képviseleteinken három külgazdasági diplomata kizárólag azért van itt, hogy őket segítse […] És a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség külön nyugat-balkáni központot működtet Belgrádban, a kamaránk pedig két szerbiai információs központot hozott létre a közelmúltban” – sorolta.

A miniszter ezután leszögezte, hogy a gazdasági együttműködés fejlesztéséhez a két országot összekötő infrastruktúra javítása is szükséges, ezért úgy döntöttek, hogy „toldozgatás-foldozgatás helyett” Európa legnagyobb, legmodernebb, legkulturáltabb határátkelőhelyét építik meg.

Emellett közölte, hogy már elindult a teherforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon, óránként három tehervonatnyi kapacitása van a vasútvonalnak, tehát húszpercenként roboghatnak a tehervonatok, és a személyvonatok mellett tizenhat nemzetközi gyorsvonat fog közlekedni naponta, ebből négy Bécset és Belgrádot köti majd össze.

„Szeretném önöket tájékoztatni arról is, hogy új villamosenergia-vezetéket építünk a két ország között, amely 2030-ra lesz kész, s új kőolaj- és termékvezetéket is építünk a két ország között, amely 2027–28-ra készül el” – emlékeztetett.

Végül pedig arra is kitért, hogy az együttműködést kiterjesztik a nukleáris energia területére is.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

