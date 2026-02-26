Szijjártó Péter: Tavaly átlagosan három és fél naponta sikerült megállapodást kötni újabb beruházásokról

Szijjártó Péter rámutatott, hogy tavaly már zsinórban harmadszor Kínából érkezett a legtöbb beruházás, ezzel párhuzamosan azonban rekordszámú amerikai beruházásról is sikerült megegyezni.

Illetve a magyar gazdaság dimenzióváltásában is nagy lépéseket tudtunk tenni előre annak érdekében, hogy a nyelveket beszélő, diplomás, tehetséges, nemzetközi karriert kereső fiatalok is megtalálják a számításukat Magyarországon

– fogalmazott.

Ezt követően érintette a kormánynak azt a fontos stratégiai célkitűzését, hogy felszámolják a keleti és a nyugati országrész közötti fejlettségbeli különbséget, ami szavai szerint mára sikerült is, ugyanis Miskolc, Debrecen és Nyíregyháza globálisan is egy jelentős autóipari központtá vált, ezért most a következő cél a déli országrész fejlesztése.

Ahogyan sokat dolgoztunk azon is az elmúlt években, hogy a magyar vállalatok kerülhessenek abba az erőállapotba, hogy olyan beruházásokat hajtsanak végre Magyarországon, amelyekre korábban csak a nagy nemzetközi vállalatok voltak képesek. Hosszú évek teltek el, de itt is révbe értünk

– tudatta.

A miniszter kitért arra az „értelmetlen” vitára is, hogy a nagyvállalatokat vagy helyettük inkább a kis- és közepes vállalatokat kell támogatni, és úgy vélekedett, hogy mindkettő szükséges, ráadásul a hazai kkv-kat az is segíti, ha az ide érkező nemzetközi cégek tőlük vásárolnak termékeket és szolgáltatásokat.

A tavalyi beruházások 84 százaléka már Budapesten kívül valósult meg […] Országszerte nyíltak új ipari parkok, országszerte hajtottunk végre infrastrukturális fejlesztéseket annak érdekében, hogy az ország minél több pontja vonzó legyen

– fűzte hozzá.

