Dunaújvárosban is Orbán Viktort tartják a béke garanciájának + videó

A Dunaújvárosban járókelőket kérdezett a Magyar Nemzet riportere, akinek többen is arról beszéltek, hogy szerintük Orbán Viktor a béke garanciája, míg Magyar Péter szövetségesei a háború folytatásában érdekeltek.

Egy megszólaló úgy fogalmazott:

egyértelműnek tartja, hogy Magyar Péter háborúpárti, miközben a mögöttük látható tömeg java békét szeretne.

Egy másik válaszadó arról beszélt, hogy választani kell egy szerinte esztelen háború és a kimaradás között, utóbbira pedig Orbán Viktort tartja a legnagyobb garanciának.

Volt, aki szerint

Orbán Viktor az elmúlt 16 évben jólétet hozott Magyarországra,

ezért mindenki jobban járna, ha ez megmaradna.

Egy további megszólaló arról beszélt, hogy küzdeni kell azért, hogy jobb legyen a mostani és a következő nemzedékeknek, és ő úgy látja, jó irányba haladnak a dolgok.

Arra a kérdésre, milyen eredményre számít, egy válaszadó azt mondta,

őszintén egyértelmű Fidesz-győzelmet vár, a Tiszát pedig gyűlöletközösségnek nevezte.

Ahogy arról lapunk beszámolt, a zsúfolásig megtelt Dózsa György téren beszélt országjárásának dunaújvárosi állomásán. A kormányfő a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott, ahol szintén rengetegen voltak rá kíváncsiak. Az országjárás első két helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A helyi fejlesztések mellett a miniszterelnök részletesen beszélt

az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is.

