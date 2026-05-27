Irán részleteket árult el a küszöbön álló megállapodásról

Trump ugyanakkor kiemelte, hogy az Egyesült Államok nem fog engedni követeléseiből és vagy egy, az Egyesült Államok számára „nagyszerű megállapodás” születik majd, vagy semmilyen. Az elnök egyúttal jelezte, hogy ha Irán nem hajlandó megállapodni, úgy további, az eddigieknél szélesebb körű csapások következhetnek.

A megállapodás közelségét jól jelzi, hogy Iránban hosszú idő után újraindították az internetet. Korábban a tüntetések idején a központi vezetés a lekapcsolás mellett döntött, amit szinte a konfliktus teljes ideje alatt fenn is tartottak.

A szakértők szerint azonban a szigorú cenzúra és ellenőrzés nyomai továbbra is megtalálhatóak.

