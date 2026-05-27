IránEgyesült ÁllamokHormuzi-szoros

Irán részleteket árult el a küszöbön álló megállapodásról

Az iráni állami média megszerezte a küszöbön álló iráni–amerikai megállapodás nem hivatalos tervezetét. A közzétett keretmegállapodás szerint Irán egy hónapon belül újranyitná a Hormuzi-szorost a kereskedelmi forgalom előtt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 20:03
Fotó: ATTA KENARE Forrás: AFP
Amennyiben azonban sikerül a megállapodást tető alá hozni az elkövetkezendő hatvan napban, úgy akár az ENSZ Biztonsági Tanácsa is jóváhagyhatja azt. A Pakisztán közvetítése által zajló tárgyalások egyébként még februárban kezdődtek Irán és az Egyesült Államok között, azonban sokáig úgy tűnt, hogy a felek nem fognak tudni érdemben megegyezni. 

Nem olyan régen azonban maga az amerikai elnök, Donald Trump jelezte, hogy óriási előrelépést sikerült elérni a tárgyalások során, a háború vége pedig már közel lehet. 

Trump ugyanakkor kiemelte, hogy az Egyesült Államok nem fog engedni követeléseiből és vagy egy, az Egyesült Államok számára „nagyszerű megállapodás” születik majd, vagy semmilyen. Az elnök egyúttal jelezte, hogy ha Irán nem hajlandó megállapodni, úgy további, az eddigieknél szélesebb körű csapások következhetnek. 

A megállapodás közelségét jól jelzi, hogy Iránban hosszú idő után újraindították az internetet. Korábban a tüntetések idején a központi vezetés a lekapcsolás mellett döntött, amit szinte a konfliktus teljes ideje alatt fenn is tartottak. 

A szakértők szerint azonban a szigorú cenzúra és ellenőrzés nyomai továbbra is megtalálhatóak. 

Borítókép: Egy férfi sétál át Teherán központjában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
