Az ebolajárvány gyorsabb tempóban terjed, mint ahogyan a világ reagálni tudna rá

A ebolajárvány súlyos válsághelyzetet idézett elő Afrikában. A vírusnak már több mint kétszáz halálos áldozata van a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a jelentések szerint az ebola már Ugandában is megjelent. A helyzetet súlyosbítja, hogy hatékony vakcina és célzott kezelés továbbra sem áll rendelkezésre, így a megfékezés egyetlen kulcsa a gyors izoláció lenne, azonban a helyiek bizalmatlanok a WHO szakembereivel szemben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 19:17
A járvány megfékezését számos tényező akadályozza Forrás: AFP
Több afrikai ország lakói is veszélybe kerültek

Ugandában már legalább két esetet azonosítottak és a határokon átnyúló terjedés kockázata miatt a szomszédos országokban (pl. Ruanda, Dél-Szudán) is fokozott készültség van érvényben. A lezárások és a fegyveres konfliktusok miatt a helyi gazdaság és az élelmiszer-ellátás is összeomolhat az érintett térségekben.

Amerika megvágta a WHO-nak juttatott segélyeket

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok januárban kilépett a szervezetből, és jelentősen csökkentette a segélyszervezet finanszírozását. Az amerikai elnök azzal indokolta a lépést, hogy a WHO rosszul kezelte a koronavírus-járványt és más globális egészségügyi válságokat, elmulasztott bevezetni égetően fontos reformokat, illetve nem volt képes függetleníteni magát a politikai befolyásától. Trump akkor azt mondta, Washington visszahívja és más munkakörbe helyezi át a világszervezet kötelékében dolgozó amerikai szakembereket.

Azok a szervezetek, amelyek korábban képesek lettek volna elvégezni ezt a munkát, már nincsenek ott

 – mondta egy amerikai tisztviselő. Vakcina és hatékony kezelés hiányában az egyetlen lehetőség a fertőzöttek gyors elszigetelése és a gyakori tesztelés lenne. Ha a nemzetközi közösség nem lép közbe sürgősen, a regionális krízis globális fenyegetéssé nőheti ki magát.

Borítókép: A járvány megfékezését számos tényező akadályozza (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
