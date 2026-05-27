Sokk a Roland Garroson: máris búcsúzott a világranglista második helyezettje
Novak Djokovics másodszor is francia ellenféllel találta szembe magát a Roland Garroson, és szerdán is egy szettet elveszítve győzött, 6:3, 6:2, 6:7 (7-9), 6:3-ra verte Valentin Royer-t. A 25. Grand Slam-tornagyőzelmére hajtó klasszis tehát ott van a 3. fordulóban, a női világranglista 2. helyezettje, Jelena Ribakina viszont nem.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
