idezojelek
Poszt-trauma

Fodor Gábor nem teketóriázott: nagyon keményen nekiment Magyar Péter tervének

„Ez a javaslat jogilag nem áll meg.”

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar Péterróna péterlattmann tamásfodor gábororbán viktor 2026. 05. 25. 6:16
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lattmann Tamástól Róna Péteren át egészen Schiffer Andrásig komoly bírálatot fogalmaztak meg Magyar Péter dédelgetett tervezetével kapcsolatban.

Legutóbb Fodor Gábor írta le kendőzetlenül a véleményét a javaslatról:

„Úgy vélem, ez a javaslat jogilag nem áll meg, mivel egyértelműen a jogállami felfogással összeegyeztethetetlen visszaható hatályt jelentene, amennyiben 1990-ig visszamenőleg szeretnék érvényesíteni a fenti rendelkezést. Ráadásul tartalmilag sincs sok értelme: nyilvánvaló, hogy ez a lépés elsősorban Orbán Viktor személye ellen irányul. Az európai parlamentáris demokráciákban ugyanis egyáltalán nem szokás a miniszterelnöki mandátumok számának korlátozása. Számtalan klasszikus példát említhetünk Helmut Kohltól és Margaret Thatchertől kezdve Mark Rutte-n át egészen Angela Merkelig, akik mindannyian jóval több mint tíz éven keresztül álltak országuk élén.”

Magyar Péter eddigi szerepléseiből, megszólalásaiból az rajzolódott ki, hogy nem igazán hallgat senkinek a véleményére, megy a saját feje után. Ezt ellenzékből megtehette büntetlenül, de kormányfőként a létező legnagyobb hiba, ha valaki nem fogadja meg a tanácsadóinak és akár külső szakembereknek a véleményét.

Mindenesetre annyi bizonyos, hogy nagyon érdekes időszak előtt állunk.

Borítókép: Fodor Gábor (Fotó: Kurucz Árpád)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekzöldek

Szakítsunk a globálisfelmelegedés-hisztériával és a szén-dioxid-ellenességgel!

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekalkotmány

Sulyok Tamás, a hős

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekFidesz

A Tisza Párt erdélyi mutációja

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekkormány

Visszahódítjuk Magyarországot!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

M. Orbán András
idezojelekszélerőmű park

Van helye a szélnek a villamosenergia-mixben, de nem mindegy, hová telepítjük az erőműveket

M. Orbán András avatarja

Az áramhálózatot is fejleszteni kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu