A Keselyű könyörtelenül szétcincálta a titkos esélyesnek tartott dánokat

A Lerby, Arnesen, Jesper Olsen, Morten Olsen, Preben Elkjaer Larsen és Michael Laudrup nevével fémjelzett dán válogatott a csoportkörben ellenállhatatlannak bizonyult. Először 1-0-ra legyőzte az Alex Ferguson vezette Skóciát – a mérkőzést a magyar Németh Lajos vezette –, négy nappal később kiütötte az akkor aktuális Dél-Amerika bajnokot, Uruguayt, a 6-1-es siker során Lerby, Laudrup és Jesper Olsen egy-egy gólja mellett Elkjaer mesterhármast ért el, végül az NSZK ellen is nyerni tudott 2-0-ra – Dánia ezzel a labdarúgó-vb titkos esélyesévé lépett elő.

A meccs: XIII. labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Spanyolország–Dánia 5-1 (1-1)

Querétaro, La Corregidora-stadion, 38 500 néző. Vezette: Jan Keizer (holland). Spanyolország: Zubizarreta – Tomás, Goicoechea, Camacho – Victor, Michel (Francisco, 81.), Gallego, Caldere, Julio Alberto – Butragueno, Salinas (Eloy, a szünetben).

Dánia: Högh – Busk, M. Olsen, I. Nielsen – Bertelsen, Berggreen, Lerby, J. Olsen (Mölby, 71.), Andersen (Eriksen, 61.) – Elkjaer-Larsen, Laudrup. Gól: Butragueno (43., 57., 80, 90., az utolsó 11-esből), Goicoechea (70., 11-esből), illetve J. Olsen (33., 11-esből)

Két remek formában futballozó csapat mérkőzött meg tehát egymással 1986. június 18-án a nyolcaddöntőben. A többség dán sikerre voksolt a fogadóirodákban, és ők a találkozó 33. percében elégedetten dőltek hátra: Jesper Olsen a rá jellemző hanyagsággal értékesített egy tizenegyest. Aztán ez a flegmaság visszaütött, a Nemzeti Sport így írta le a 43. perc történését: „A 43. percben a dán nyolcas (Jesper Olsen – a szerk.) a saját 16-osával egy magasságban, az oldalvonalról érthetetlen módon középre gurította a labdát, Butragueno eszmélt a leggyorsabban, és 14 m-ről a kifutó Högh lába között a kapu közepébe lőtt.”

Butragueno szenvedélyesen szurkolt a dánoknak

A dánok ettől a kapitális hibától összeomlottak, Butragueno az 56. percben már megfordította az állást, ő meg sem állt négy gólig, Goicoechea is betalált büntetőből – a spanyolok 5-1-re kiütötték a már nem titkos esélyes dánokat! A hős pedig nem valamelyik dán csatár, például Preben Elkjaer-Larsen vagy Michael Laudrup lett, hanem Emilio Butragueno, azon az estén az ő lába előtt hevert a világ.

Érdekes információ, hogy többen is állították, a Real Madrid Keselyű becenévre hallgató csatára a querétariói Hotel Jaliscóban a televízió előtt izgulta végig a Dánia–NSZK csoportmérkőzést, szenvedélyesen szurkolt a dánoknak,

hogy győzzenek, legyenek csoportelsők, és az ő csapata, a spanyol válogatott a nyolc közé jutásért Laudrupékkal játszhasson. Az ok egyszerű: Butragueno rettegett az NSZK együttesétől.