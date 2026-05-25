Szoboszlainak sok magyar társa lehet a BL-ben, jó barátja a Konferencialigának is örülne

Tóth Alex viszont kezdett, ez volt a második ilyen Premier League-meccs, amióta télen a Bournemouth játékosa lett, 57 percet kapott a Nottingham Forest ellen (1-1), ősszel pedig az Európa-ligában is futballozhat az angol klub színeiben, ami nagy siker, még akkor is, ha a BL-szereplésre is az utolsó fordulóig volt elméleti esélye a Bournemouth-nak.

Magyarok a BL-ben: Szoboszlai, Kerkez, Orbán, Sallai – és Varga?

A Liverpool így sem az egyetlen magyar érdekeltségű klub, amely kiharcolta a BL-indulást a következő idényre, bár az, hogy elméletileg három magyart – Szoboszlai és Kerkez mellett az idén a tartalékcsapatnál remeklő Pécsi Ármin – is adhat a Bajnokok Ligájába az angol klub, unikum.

Visszatérhet a BL-be két magyarral az RB Leipzig, ahol Gulácsi Péter és Willi Orbán is maradhat, bár a magyar kapus vélhetően már csak második számú opciónak számít majd. Sallai Roland a Galatasaray színeiben egymás utáni második idényében játszhat BL-meccseket, s csatlakozhat a görög bajnok AEK Athén színeiben Varga Barnabás is, az AEK-nek ehhez egy selejtezős párharcot kell majd sikerrel megvívnia.