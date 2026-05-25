Szoboszlainak sok magyar társa lehet a BL-ben, jó barátja a Konferencialigának is örülne

Lassan véget ér a 2025/26-os futballidény az európai légiósaink számára is. Szoboszlai Dominik vezérletével a Liverpool a BL-helyet kivívta magának, s fontos szerepet játszhat jövőre a Bajnokok Ligájában magyar játékosként Kerkez Milos, valamint Willi Orbán (RB Leipzig), Sallai Roland (Galatasaray) és talán Varga Barnabás (AEK Athén) is. Szűcs Kornél, Mezei Szabolcs, Vancsa Zalán és Yaakobishvili Antal is drámai héten van túl, Bolla Bendegúz és Dárdai Bence csapatának sorsa hétfő este dől el. Idényzáró légióskörkép.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 6:20
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool jövőre is BL-induló lesz, akárcsak Sallai Roland klubja, a Galatasaray Fotó: PA Wire/Peter Byrne
Tóth Alex viszont kezdett, ez volt a második ilyen Premier League-meccs, amióta télen a Bournemouth játékosa lett, 57 percet kapott a Nottingham Forest ellen (1-1), ősszel pedig az Európa-ligában is futballozhat az angol klub színeiben, ami nagy siker, még akkor is, ha a BL-szereplésre is az utolsó fordulóig volt elméleti esélye a Bournemouth-nak.

Magyarok a BL-ben: Szoboszlai, Kerkez, Orbán, Sallai – és Varga?

A Liverpool így sem az egyetlen magyar érdekeltségű klub, amely kiharcolta a BL-indulást a következő idényre, bár az, hogy elméletileg három magyart – Szoboszlai és Kerkez mellett az idén a tartalékcsapatnál remeklő Pécsi Ármin – is adhat a Bajnokok Ligájába az angol klub, unikum.

Visszatérhet a BL-be két magyarral az RB Leipzig, ahol Gulácsi Péter és Willi Orbán is maradhat, bár a magyar kapus vélhetően már csak második számú opciónak számít majd. Sallai Roland a Galatasaray színeiben egymás utáni második idényében játszhat BL-meccseket, s csatlakozhat a görög bajnok AEK Athén színeiben Varga Barnabás is, az AEK-nek ehhez egy selejtezős párharcot kell majd sikerrel megvívnia.

S ha már Pécsit említettük, Yaakobishvili Áront is kell: a szintén magyar válogatott kerettag kapus a spanyol bajnok Barcelona játékosa, bár az idényt a spanyol másodosztályú FC Andorrában töltötte kölcsönben, s tavaszra ott is kiszorult a kezdőből, múlt héten, a Ceuta ellen sem ő védett.

Yaakobishvili egyszerre feljutott és kiesett

Tavaly ősszel még az FC Andorrában szerepelt az idősebb Yaakobishvili fivér, Antal is, őt tavasszal a harmadosztályba adta kölcsön a Girona, s az utolsó fordulókra beverekedte magát a Tenerife kezdőjébe, amely feljutott a második ligába, a múlt heti Yaakobishvili-öngól ellenére is. Mindeközben viszont a Girona, ahová a magyar védő visszatér majd, szintén a másodosztályba került, csak éppen drámai kiesés folytán.

Belgiumban két magyar játékos is élvonalba jutást ünnepelhetett idén csapatával.

Dénes Vilmos rendszeres csere volt a második helyezett Kortrijkben, s rájátszás után követte őt Vancsa Zalán, aki a Lommel győztes gólját rúgta a Dender elleni párharc első meccsén (3-2), s végül ez ért feljutást, miután a múlt szombati visszavágó 0-0-val zárult. Vancsa ez utóbbi találkozón az 55. percben lépett pályára.

Hétfő este dől el Dárdai Bence és a Wolfsburg sorsa: a fiatal magyar középpályás sérülése miatt szinte a teljes idényt kihagyta, a Paderborn elleni osztályozó csütörtöki első meccsén sem volt bevethető, a Wolfsburgnak a hazai 0-0 után idegenben kell kiharcolnia az élvonalban maradást.

El, Kl: Szűcs Kornél örülhet, Bolla izgulhat

Szintén hétfő este dől el, hogy Szoboszlai jó barátja készülhet-e nemzetközi kupára: Bolla Bendegúz csapata, a Rapid Wien a következő idényben is a Konferencialigában szerepelhet, ha megnyeri a Ried elleni rájátszásbeli párharcot. A múlt pénteki első meccset a magyar játékos betegsége miatt kihagyta, hazai pályán a Rapidnak 2-1-es hátrányból kellene fordítania.

Tavaly két csapattal is szerepelt a Kl-ben Baráth Péter, aki télen igazolt a lengyel Rakówtól a cseh Sigma Olomouchoz, amely viszont hetedik helyével a következő idényre nem szerzett nemzetközi kupaindulási jogot. Baráth legalább szépen, különös góllal és 4-0-s győzelemmel zárta az idényt.

Akinek a csapata már biztosan Kl-selejtezőt vívhat légiósaink közül, az Tuboly Máté (DAC), míg az Európa-ligában több légiósunk is szerepelhet. 

A már említett Bournemouth mellett főtáblás Kovács Bendegúz csapata, az AZ Alkmaar is, akárcsak a Hoffenheim, bár utóbbi aligha számol Szalai Attilával, akit szívesen megtartana a lengyel Pogon Szczecin, ahol kölcsönben játszott tavasszal. 

Szalai a szombati, Katowice elleni 1-1-et is végigjátszotta, a Pogon kilencedik lett, azaz nem kvalifikált nemzetközi kupába, ahogy a hetedikként zárt Zaglebie Lubin sem, pedig utóbbinak erre lett volna esélye, ha nem kap ki az utolsó fordulóban 1-0-ra a Jagiellonia ellen, Szabó Levente végigjátszotta ezt a mérkőzést a vesztes csapatban.

Szintén kérdéses, hogy az El-selejtezőbe a második körben csatlakozó St. Gallen mit tervez Csoboth Kevinnel a támadó balul sikerült, pereskedéssel zárult kölcsönjátéka után, Redzic Damir (Salzburg) és Szűcs Kornél (Vojvodina) viszont minden bizonnyal játszik majd az Európa-liga kvalifikációjában, előbbi a harmadik, utóbbi az első körtől lesz érdekelt. A Vojvodina ezt a lehetőséget a múlt héten, a Novi Pazar elleni 3-0-s győzelemmel biztosította be, Szűcs végig a pályán volt a szerb ezüstérmesnél.

Mezei Szabolcsnak viszont szörnyen zárult a szerb bajnokság: a nemrég még szintén európai kupaszereplő Topolya kispadjáról figyelte, ahogy csapata az IMT Novi Beograd ellen döntetlennel kiesik az élvonalból. A TSC rosszabb alapszakaszbeli mérlege miatt szorult a szintén 45 pontos, de azzal bennmaradó Radnicski 1923 mögé. Az már korábban eldőlt, hogy Holender Filip csapata, a szabadkai Szpartak is búcsúzik a szerb élvonaltól, amelynek létszámát 16-ról 14-re csökkentik a következő idényre.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
