Tavaly még magyar játékossal szerepelt a BL-ben, idén kiesett az élvonalból a klub

Az egy ponttal viszont a Girona esett ki, s a váratlan magasságok, a bajnoki bronzérem és a BL-szereplés után hasonlóan váratlanul a mélybe zuhant. Olyan játékosokkal a keretében bukott el a katalán csapat, mint a belga válogatottal a világbajnokságra készülő Axel Witsel, a már említett Lemar vagy a Barcelonától kölcsönkapott Marc André ter Stegen – igaz, utóbbi súlyos sérülése miatt mindössze két meccsen játszhatott a Girona színeiben.

Mi lesz a Yaakobishvili testvérekkel?

Yaakobishvili Antal nem volt részese a Girona búcsújának, de ő sem lehet elégedett az idényével. A magyar U21-es válogatott védőt a katalán csapat ősszel a másodosztályba, az FC Andorrához adta kölcsön, de ott alig játszott, így tavaszra a harmadik ligába került, ahol a Tenerifével kiharcolta a feljutást, de itt sem volt alapember.