Tavaly még magyar játékossal szerepelt a BL-ben, idén kiesett az élvonalból a klub

Drámai összezuhanást produkált a La Liga két évvel ezelőtt bronzérmese, a Girona. A katalán klub színeiben tavaly a BL-ben szerepelt a magyar utánpótlás-válogatott futballista, Yaakobishvili Antal is, jövőre viszont már csak a spanyol másodosztályban játszhat a klub. Egyetlen gólon múlt a Girona bennmaradása.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 15:14
Yaakobishvili Antal és a Girona számára is már csak szép emlék a BL-szereplés Fotó: AFP/Manaure Quintero
Az egy ponttal viszont a Girona esett ki, s a váratlan magasságok, a bajnoki bronzérem és a BL-szereplés után hasonlóan váratlanul a mélybe zuhant. Olyan játékosokkal a keretében bukott el a katalán csapat, mint a belga válogatottal a világbajnokságra készülő Axel Witsel, a már említett Lemar vagy a Barcelonától kölcsönkapott Marc André ter Stegen – igaz, utóbbi súlyos sérülése miatt mindössze két meccsen játszhatott a Girona színeiben.

Mi lesz a Yaakobishvili testvérekkel?

Yaakobishvili Antal nem volt részese a Girona búcsújának, de ő sem lehet elégedett az idényével. A magyar U21-es válogatott védőt a katalán csapat ősszel a másodosztályba, az FC Andorrához adta kölcsön, de ott alig játszott, így tavaszra a harmadik ligába került, ahol a Tenerifével kiharcolta a feljutást, de itt sem volt alapember.

Öccse, a kapus Yaakoboshvili Áron viszont ebben az idényben is előrelépett, s már másodszor szerepel Marco Rossi keretében.

La Liga, 2025/26, tabella

  1. Barcelona 94 pont (bajnok, BL-induló)
  2. Real Madrid (BL-induló)
  3. Atlético Madrid 69/37 meccs (BL-induló)
  4. Villarreal 69/37 meccs (BL-induló)
  5. Betis 60 (BL-induló)
  6. Celta Vigo 54 (El-induló)
  7. Getafe 51 (Kl-induló)
  8. Rayo Vallecano 50 (Kl-győztesként még lehet El-induló)
  9. Valencia 49
  10. Real Sociedad 46 (kupagyőztesként El-induló)
  11. Espanyol 46
  12. Bilbao 45
  13. Sevilla 43
  14. Alavés 43
  15. Elche 43
  16. Levante 42
  17. Osasuna 42
  18. Mallorca 42 (kiesett)
  19. Girona 41 (kiesett)
  20. Oviedo 29 (kiesett)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
