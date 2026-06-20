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Svéd pofon Hollandia ellen, szörnyen indult mindkét félidő

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A holland labdarúgó-válogatott megszerezte első győzelmét az idei világbajnokságon. A csoportkör második fordulójában Hollandia Svédország ellen Brian Brobbey és Cody Gakpo két-két góljával már 4-0-ra is vezetett, és végül 5-1-re nyert, így a zárókör előtt négy pontja van. A hárompontos svédek is jó eséllyel pályáznak még a továbbjutásra.

Magyar Nemzet
2026. 06. 20. 20:58
Cody Gakpo (balra) és Brian Brobbey sem állt meg egy gólnál a Hollandia–Svédország vb-találkozón Fotó: NurPhoto via AFP/Stefan Koops
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A cserék is megtették a magukét

A svédek becsülettel próbáltak küzdeni, és egy óra elteltével össze is jött a szépítés: Isak ugratta ki a csereként beállt Anthony Elangát, aki Verbruggen mellett a kapuba emelt (4-1).

A második félidei ivószünet után már csendesebbé vált a találkozó, a holland kapusnak viszont kellett még néhány bravúrt bemutatnia ahhoz, hogy ne csökkenjen tovább a különbség. Ezt elérte, sőt a becserélt Summerville a 89. percben egy pontos átlövésből 5-1-re módosította a végeredményt.

Magyar idő szerint péntek éjjel 1 órától Hollandia Tunézia, Svédország pedig Japán ellen lép pályára a világbajnokság F csoportjának zárásán, előtte az ázsiai és az afrikai válogatott még egymással is összecsap.

 

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