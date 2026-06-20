Svéd pofon Hollandia ellen, szörnyen indult mindkét félidő

A cserék is megtették a magukét

A svédek becsülettel próbáltak küzdeni, és egy óra elteltével össze is jött a szépítés: Isak ugratta ki a csereként beállt Anthony Elangát, aki Verbruggen mellett a kapuba emelt (4-1).

A második félidei ivószünet után már csendesebbé vált a találkozó, a holland kapusnak viszont kellett még néhány bravúrt bemutatnia ahhoz, hogy ne csökkenjen tovább a különbség. Ezt elérte, sőt a becserélt Summerville a 89. percben egy pontos átlövésből 5-1-re módosította a végeredményt.

Magyar idő szerint péntek éjjel 1 órától Hollandia Tunézia, Svédország pedig Japán ellen lép pályára a világbajnokság F csoportjának zárásán, előtte az ázsiai és az afrikai válogatott még egymással is összecsap.