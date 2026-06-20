Vinícius JúniorRaphinhabrazil futballlabdarúgó-vb 2026

Vinícius megszólalt, a brazilok most nagyon aggódhatnak

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Két forduló után a brazil válogatott vezeti a labdarúgó-vb C csoportját. A Haiti elleni győzelem (3-0) nem okozott problémát Carlo Ancelotti csapatának. Az már annál inkább gondot jelenthet, hogy Raphinha megsérült. A találkozó legjobbjának választott Vinícius szerint Raphinha ugyanolyan sérüléssel bajlódik, mint tavasszal: akkor egy hónapot hagyott ki a Barcelona támadója, hasonló most azt jelentené, hogy véget ért Raphinha világbajnoksága.

Magyar Nemzet
2026. 06. 20. 11:20
Vinícius aggódva érdeklődik Raphinha állapotáról, a Barcelona brazil támadója akár a labdarúgó-vb végéig is kieshetett Fotó: Brazil Photo Press via AFP/Vanessa Carvalho
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Az a bizonyos „legutóbb” Raphinha tavaszi combhajlító-sérülésére utal, amely miatt egy hónapon át hiányzott a Barcelona mérkőzéseiről.

Egy hónap kihagyás most azt jelentené, hogy Raphinhát nem látjuk többet az idei tornán.

A hivatalos brazil kommunikáció megerősítette, hogy Raphinha a combhajlítójában érzett fájdalmat, de pontos diagnózist a meccset követő napon állítanak fel. A Barcelona támadójánál ugyanakkor visszatérő sérülésről van szó, aggódhatnak a brazilok.

Brazil válogatott: Raphinha helyett Neymar?

Ancelotti ugyanakkor jó hírrel szolgált másik támadójáról, Neymarról, aki a csapat első két meccsét sérülés miatt kihagyta.

Neymar holnap egyedül edz, aztán integráljuk a csapatba, Skócia ellen már számíthatunk rá

– mondta Ancelotti, akinek csapata két forduló után négy ponttal vezeti a labdarúgó-világbajnokság C csoportját.

 

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