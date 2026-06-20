Vinícius megszólalt, a brazilok most nagyon aggódhatnak

Az a bizonyos „legutóbb” Raphinha tavaszi combhajlító-sérülésére utal, amely miatt egy hónapon át hiányzott a Barcelona mérkőzéseiről.

Egy hónap kihagyás most azt jelentené, hogy Raphinhát nem látjuk többet az idei tornán.

A hivatalos brazil kommunikáció megerősítette, hogy Raphinha a combhajlítójában érzett fájdalmat, de pontos diagnózist a meccset követő napon állítanak fel. A Barcelona támadójánál ugyanakkor visszatérő sérülésről van szó, aggódhatnak a brazilok.

Brazil válogatott: Raphinha helyett Neymar?

Ancelotti ugyanakkor jó hírrel szolgált másik támadójáról, Neymarról, aki a csapat első két meccsét sérülés miatt kihagyta.

Neymar holnap egyedül edz, aztán integráljuk a csapatba, Skócia ellen már számíthatunk rá

– mondta Ancelotti, akinek csapata két forduló után négy ponttal vezeti a labdarúgó-világbajnokság C csoportját.