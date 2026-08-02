Rezeda Kázmér tökfőzeléket készített

„Ha új tatárhad, ha kufárhad

özönli el a tiszta tájat,

ha útaink megcsavarodnak,

mint giliszta, ha rátapodnak:

te mondd magadban, behunyt szemmel,

csak mondd a szókat, miktől egyszer

futó homokok, népek, házak

Magyarországgá összeálltak.”

Az új tatárhad és az új kufárhad stimmel, itt vannak, évtizedek, ha nem évszázadok óta, s mindezek ellenére a futóhomokok, a népek és a házak Magyarországgá összeálltak, a mostani tatár- és kufárhadak éppen azon vannak már megint, hogy ezt az összeállt Magyarországot szétszereljék, ennek a törekvésnek pedig számos fedőneve van, úgy is, mint „fejlődés”, „globalizáció”, „Európa” és „Európai Egyesült Államok”, no és persze liberalizmus, neomarxizmus, woke és gender. Úgy vagyunk ezekkel, mint a székely kapitány, amikor jelentik neki: – Kapitány úr! Az ellenség teljesen körülvett bennünket! – Pompás! Akkor minden irányba támadhatunk!

Eddig stimmel. No de ha Illyésnek igaza van, és a futóhomokok álltak össze Magyarországgá, akkor hogy került ide a kapor, életünk jó illatú, fölséges növénye? Mondják, eredetileg a Földközi-tenger vidékén volt otthon a kapor, mint annyi minden más is. Ide hozzánk pedig a római legionáriusok hozták be, aztán kerestek egy darabka földet, ami nem futóhomok volt, és a kapor itt maradt. Áldott legyen a római legionáriusok emléke!

Szerényi Gábor rajza

Egy másik iskola szerint Délnyugat-Ázsiából származik a kapor, vagyis a mai Irak, Irán, Jemen, Szíria, Szaúd-Arábia vidékéről. Nem egy békés, nem egy barátságos tájéka ez a világnak, de ha ez igaz, akkor nincs kizárva, hogy Xerxész egy nagy tál kaporszósszal a kezében várta, míg Ephialtész Leonidász hátába vezeti a perzsákat a Thermopülai-szorosban, hogy azután elevenen megnyúzza az áruló Ephialtészt és bőrét kitömje arannyal, mert ugye az árulókat mindig és mindenhol és minden korban nagyon megbecsülték, jó arra gondolni, hogy ma is, idehaza is elég sokan várnak nyúzásra.