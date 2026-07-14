Rezeda Kázmér az erdő csirkéjével ismerkedett

Így aztán sárgagévagomba-orgiák kezdődtek Kázméréknál. Ám mielőtt rátérünk ezen orgiák részletezésére, vizsgáljuk meg közelebbről ezt a gombát, az erdő csirkéjét.

Latinul ugye Laetiporus sulphureus a neve…

– jelentette ki ellentmondást nem tűrő hangon Kázmér, miután megnézte korunk lexikonában, a Wikipédián, és örült, hogy ettől majd szakértőnek és tudományosnak fog tűnni. – Ma mindenki szakértő és tudományos lehet, és pont úgy is nézünk ki… – tette hozzá gyorsan magában, és örült, hogy van benne képesség az öniróniára. Még.

Amúgy pedig, ha nem akarunk a mai világ igényei szerint szakértők és tudományosak lenni, sok érdekességet találunk a gévagombáról.

A Banyaerdőben például ezt olvashatjuk:

„Sokak által ismert és kedvelt, vagy épp ismert és utált gomba a géva – nem véletlen, ami öröm a gombásznak, bosszúság a kertésznek. A sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus) ugyanis egy barnakorhasztó taplóféle, ami előszeretettel támad meg beteg, sérült, gyengülő puhafákat, majd pár év alatt végez is velük.

Tavasztól őszig találkozhatunk vele, de rendszerint májusban, néha pedig ősszel is van egy csúcsszezonja, amikor tömegesen találkozhatunk vele: ártéri ligeterdőkben a leggyakoribb, de kertekben, lakott területeket is megjelenik. Fűzfán, nyárfán, akácok, de a gyümölcsfáinkat sem kíméli. (Még) élő és elhalt fán is megtalálhatjuk. Néha nem adja könnyen magát, előfordulhat, hogy úszni vagy mászni kell érte, sőt, azon kevés gombák egyike, amiket egy kenutúrán a hajóból is szedhetünk. Megjelenése igen jellegzetes, eleinte a purhabra hasonlít, sárga, puha, lédús, később nyelvszerű nyúlványokat növeszt, még később legyező alakban kiterül. Sokszor több termőtestet találunk egymás alatt-fölött zsindelyszerűen, melyek össze is nőhetnek. Azonosítása igen egyszerű, aki már látott gévát, máskor is megismeri. […] Szóval bármivel összekeverni tényleg nagyon nehéz – amiért mégis minden alkalommal fel kell vele keresnünk a gombaszakellenőrt, az nem is a faj meghatározása, hanem az ehetőség kérdése. A géva ugyanis csak fiatalon ehető, később fás, száraz, taplószerű lesz, ráadásul előfordulhat, hogy a kukacok is megtalálják. Legjobb akkor, amikor még csak a nyelvszerű nyúlványait növesztette, de a legyezővé kiterült példányok is fogyaszthatók még egy ideig.”