Rezeda Kázmér egy kis primitivót kóstolt

— Ez a pohár bor most egy primitivo – morfondírozott tovább Rezeda Kázmér, s persze nem is lehetett más, ugyanis ez a morfondírozás ismét Szicíliában történt meg, lenézve a Jón-tengerre Forza d’Agro magasából, s elhűlve látni, hogy ott fürödnek mind az elmúlott esztendők, mint a régi lányok, csak sokkal ledérebben, ruhátlanul, s készen állnak mindenre, amire a csapzott, lázas tekintetű kamasz még gondolni is alig merészelt.

— Most értettem meg Hamvas Béla örök mondatát, amely szerint „egy pohár bor az ateizmus halálugrása” — morfondírozott Kázmér, mialatt Taormina, a gyönyörűséges antik hölgy borostyánfényekbe öltözött, s kezét nyújtotta egy szilván élő, hajléktalannak tűnő iglói patikusnak, akinek csapzott, kamaszos, lázas tekintete volt, hátán festőládát cipelt, s megígérte magának, hogy Napút-festő lesz, „nagyobb Rafaelnél”.

Ilyen ígéretet tenni s aztán be is tartani, az már valami…

– morfondírozott tovább Kázmér, majd tett magának egy ígéretet, miszerint megiszik még egy pohár primitivót.

És betartotta.

És arra gondolt még, milyen jó lenne most, ha ott ülne vele szemben Andromakhosz, aki a naxoszi mészárlás után megalapította Taorminát, s ott ülhetnének vele szemben mind az alapítók, akik túlélték azt a mészárlást, és együtt innának bort, és Kázmér meghallgathatná mindazon történeteket, melyeket nem hallgathat meg soha senki. — Ez a baj a históriával, hogy a történetírók szemüvegén át látjuk csak a múltat, s azok a szemüvegek mindig megtörik az igazság fényét, vagy így, vagy úgy, vagy erre, vagy arra, míg ha minden egyes ember naplót vezetne életében az életéről, s azok a naplók mind-mind fennmaradnának, akkor lehetne fogalmunk róla, milyen is volt egy adott korban az élet.

Eddig jutott Kázmér önmagával és a mentalitástörténettel, amikor mellé telepedett egy örök vendég, aki mindig előkerül borozgatásnál: az éhség.

— Töltesz nekem is egy pohárral? – kérdezte az éhség.