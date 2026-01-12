Rezeda Kázmér Szicílián szilveszterezett

Továbbá Alsó és Felső Mácsfalvi Mácsfalvi Oborzil, aki már tudta, miért kell kétszer mondania bemutatkozáskor azt, hogy Mácsfalvi, valamint neje, a sótlan és savanyú Mácsfalviné, született Barbakáni Barbara.

Nemkülönben Varrodás Zoltán és neje, Tevecsikó-Csizmás Ibolya, aki azért viselte Erdély szülötteként ezt a nem mindennapi nevet, mert szülei nem tudták eldönteni, az antik görög vagy inkább a török hagyományoknak hódoljanak-e, ugyanis a bóta ógörögül csizmát, míg törökül tevecsikót jelent. Amúgy ők füredi illetőségű barátok, akik elég nagy konyhát vittek odahaza, és ha Ibolya egy teljesen hétköznapi, közönséges ebédjét legalább félig végig akartad enni, jól tetted, ha előtte egy hétig szigorú böjtöt tartottál, csak víz és néhány gondolat, semmi egyéb.

S ha eddig nem derült volna ki, hát jelen voltak Rezeda Kázmérék is, vagyis Kázmér, a felhőlakó, és gyönyörűséges asszonya, Belső-Szegedi Matula Andrea.

Szerényi Gábor rajza

Így voltak együtt, tízen, Szicíliában, Taormina mellett, Forza D’Agróban, ahol Al Pacino is, Coppola is, Diane Keaton is járt, szemben például Honthy Hannával, Gyenge Árpáddal és Latabár Kálmánnal, akik nem jártak itt soha. De még Gobbi Hilda sem.

Szilveszter előtt egy nappal huszonkét vidám Celsius szaladgált a napon, így sétáltak a parton, bámulták a tengert, s rettenetes problémákkal küszködtek: mit egyenek és mit igyanak?

Végül beültek a parton egy csöndes teraszra, ahol kicsike tésztát, kevéske arancinit, csipet bruschettát fogyasztottak. Majd egy falat halat. Ettek volna egy főzet őzet is, de az nem volt. Voltak ellenben tengeri herkentyűk, ennek kapcsán Oborzil megjegyezte, szerinte kifejezetten igazságtalan és kirekesztő, hogy mindenki csak a tengeri herkentyűkről beszél, azokat emlegeti, holott ez nyilván hímsovinizmus, hiszen, mint az elnevezés is mutatja, „Herr Kentyű”, vagyis itt a hímnemű kentyűkről van szó, miközben ugyanilyen élvezettel fogyasztjuk a nőnemű „Frau Kentyűket” is, mégsem ejtünk róluk egy szót sem.