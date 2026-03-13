Fel kell tenni a jó kérdéseket

– Tizenhat évvel ezelőtt pontosan így, választás előtt ültünk hasonló helyzetben, és a Sors-hagyaték című könyve kapcsán beszélgettünk. Akkor azt mondta, egyelőre az irigység irányítja az életünket. Változott valami azóta ezen a téren?

– Nem mondanám, bizonyos vetületeit látva talán még rosszabb is lett.

– Az utóbbi hónapokban megjelent néhány publikáció, amelyekben baloldali gondolkodók, véleményformálók – ha tán kicsit kényszeredetten is – elismerték, kimondták azt a nyilvánvaló, általában elkenni igyekezett tényt, hogy a rendszerváltoztatás után kiépült egy baloldali és liberális kulturális és sajtóhegemónia. Ön szerint van-e annak jelentősége, hogy ez harmincöt év után végre így szóba kerül?

– Hogy van ilyen hang, az lehet véletlen is. Vagy egy-egy olyan ember felismerése, aki meg akarja érteni a történések mozgatóit, és nem csak valamiféle haszon lebeg a szeme előtt. De a trendek alapvetően nem változtak.

– Milyenek és mit mutatnak a trendek?

– Ha a baloldali és liberális túlsúlyt vizsgáljuk a kultúrában, és nemcsak ott, egyáltalán a társadalmi gondolkodásban, fontos kérdés, hogy mekkora fókuszt állítunk be. A legnagyobb esetén azt mondhatjuk, a liberalizmus második világháború utáni – ekkor kezdett dominánssá válni – győzelmét megelőzte egy hosszú időszak, ami alatt felhalmozódott az az erő, amivel ezt véghez lehetett vinni. Jöttek az 50-es, 60-as évek, akkor vált erős érzetté, hogy valami nem stimmel a nyugati világban, mondhatjuk úgy is, az európai, amerikai kultúrkörben. Kilábaltunk a második világháború különböző bajaiból, de kulturálisan, intellektuálisan valahogy rossz érzés fogta el a fiatalokat, és akkor megérkezett az a bizonyos ’68-as nemzedék, amely minden tekintélyt le akart rombolni, radikálissá akarta tenni az egyenlőségeszmét. Az emberi jogokat akkor még nem hangsúlyozták annyira, az egy későbbi érdekes dolog. Azt akarta, hogy mindenki maga döntsön az életformájáról, mondván, mindenki szuverén; ne legyenek szabályok, az egyetemen a diákok maguk mondják meg, hogy mit tanuljanak és hasonlók, nem akarom felsorolni 60-as évek lázadásának különböző formáit. Az egy 19. századi filozófiai gondolat, hogy az egyén a szuverén, de ez itt valósult meg a szemünk láttára, és kulturálisan ez gyökeresedett meg. Akkor ellenkultúraként tételeződött, azaz a fennállóval szemben mint egy alternatív kultúra fogalmazódott meg. Ha most a napjainkhoz ugrunk, azt látjuk, egy évtizede másról sincs szó, mint hogy a kultúrát el kell törölni. Ha ebbe a trendbe megpróbáljuk Magyarországot elhelyezni, azt mondhatjuk, igen, a 60-as éveknek jelentős hatása volt nálunk is. Kultúrában, gondolkodásban, a tananyagok összeállításában, mindenben tetten érhető. Ha egy kulturális megmozdulás erős, jelentős hatása van, akkor az időben késleltetve nyilvánul meg, ám akkor mintha valamiféle vastörvényként érvényesülne. Ezért ilyen a jelenlegi helyzet, amit látunk, ez egy ellenkultúrának a továbbfejlesztett változata, a cancel culture, az eltörlés kultúrája nem más, mint a régi gondolat továbbradikalizálódása. Már nem elég a nők és férfiak közötti egyenlőség, mindenkinek minden jogot meg kell kapnia ahhoz, hogy úgy éljen, ahogy éppen eszébe jut, egészen a legabszurdabb felvetésekig, mondjuk hogy szülhessenek a férfiak. És a legabszurdabbat kell a legkomolyabban venni, mert valakik komolyan gondolják. Eljutottunk abba az állapotba, hogy felszámolódtak vagy erőteljesen felszámolódóban vannak azok a kulturális pillérek, amelyekre egy tradicionalista gondolkodású ember támaszkodik vagy támaszkodhat. Mint a hit és a józan ész attribútumaira, vagy az időt nem akként kezelő kulturális mintákra, hogy ami régi, az rossz, ami új, az biztosan csak jó lehet, a jövő meg még fényesebb. Pedig csak ezek képesek egy közösség tényleges összetartására. Jogi-politikai értelemben alkotmányos rendnek szokták ezt nevezni, de hogy ez mitől működik, hogy miben hisz ez a közösség, az kulturális kérdés.