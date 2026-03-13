Európalelki válságMagyarországSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Európa lelki válságban van

A liberális fősodor önmagát tekinti az egyetlen elfogadható irányzatnak, miközben Brüsszel politikáját a háború, a migráció és a radikális ideológiák határozzák meg – írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint Magyarország ezzel szemben a béke, a biztonság és a józan ész oldalán áll.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 6:29
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook
„Az egymást követő krízisek közepette Európa ma nemcsak politikai és gazdasági, hanem súlyos lelki válságot is átél” – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI

Ma a liberális mainstream azt tartja magáról, hogy nincs más sikeres, elfogadható irányzat, és a fősodron kívül álló magyar kormány eredményei épp ezt az öndefiníciót ássák alá. Brüsszel politikáját ma a háború, a migráció és a radikális ideológiák határozzák meg, Magyarország ezzel szemben a béke, a biztonság és a józan ész oldalán áll

 – hangsúlyozza. 

„Mi hiszünk Európa keresztény gyökereiben, és kiállunk az alapvető igazságok mellett” – zárja.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
