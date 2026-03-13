„Az egymást követő krízisek közepette Európa ma nemcsak politikai és gazdasági, hanem súlyos lelki válságot is átél” – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter: Európa lelki válságban van
A liberális fősodor önmagát tekinti az egyetlen elfogadható irányzatnak, miközben Brüsszel politikáját a háború, a migráció és a radikális ideológiák határozzák meg – írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint Magyarország ezzel szemben a béke, a biztonság és a józan ész oldalán áll.
Ma a liberális mainstream azt tartja magáról, hogy nincs más sikeres, elfogadható irányzat, és a fősodron kívül álló magyar kormány eredményei épp ezt az öndefiníciót ássák alá. Brüsszel politikáját ma a háború, a migráció és a radikális ideológiák határozzák meg, Magyarország ezzel szemben a béke, a biztonság és a józan ész oldalán áll
– hangsúlyozza.
További Külföld híreink
„Mi hiszünk Európa keresztény gyökereiben, és kiállunk az alapvető igazságok mellett” – zárja.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nagy a baj: európai katona halt meg a háborúban
Többen megsebesültek.
Zelenszkij parádés kampánybeszéde Orbán Viktor mellett
Mutatjuk a felvételt.
Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében
A Perzsa-öbölben kiéleződő helyzet és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt az olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett hordónként.
Repülőtereket lőttek az ukránok, drámai orosz válasz jöhet + videó
Tűzgömbök az éjszakai égbolton.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nagy a baj: európai katona halt meg a háborúban
Többen megsebesültek.
Zelenszkij parádés kampánybeszéde Orbán Viktor mellett
Mutatjuk a felvételt.
Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében
A Perzsa-öbölben kiéleződő helyzet és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt az olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett hordónként.
Repülőtereket lőttek az ukránok, drámai orosz válasz jöhet + videó
Tűzgömbök az éjszakai égbolton.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!