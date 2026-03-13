Rendkívüli

Ijesztő jelenet az M0 autóúton: kitört egy utánfutó kereke + videó

Jól reflexekkel reagált a másik sávban haladó kisteherautó vezetője. De mi lett utána a száguldó kerékkel?

2026. 03. 13. 7:59
Fotó: Bp-i Autósok Közössége
Március 7-én történt a Bp-i Autósok Közössége által megosztott eset az M0 autóúton. Egy súlyosnak látszó rakományt vontató autó haladt a külső sávon, amikor egyszer csak leszakadt az utánfutó bal kereke (nem lehet tudni, hogy törés, vagy rosszul meghúzott csavar lehetett az oka), és hirtelen balra tartva önálló életre kelt. Gyors reakcióval kitért előle a középső sávban haladó kisteherautó vezetője, a kerék pedig ezután a kamerás autó előtt gurult még több tíz méteren át – szerencsére a beton elválasztóelem megakadályozta, hogy átrepüljön a szemközti sávba és ott tragédiát okozzon. A happy end után nem érdemes leállítani a videót, mert a folytatásban egy BMW-st látunk a Könyves Kálmán sávjai között cikázva, amíg előtte nem terem az út szélén egy lerobbant autó, és máris bemutatót tartott a hamarosan kötelezővé váló adaptív féklámpa. Vajon volt-e esélye megállni vagy kikerülni?

 

 

