Hamilton esete miatt váltott a Ferrari, brit siker a Kínai Nagydíj sprintidőmérőjén

Az év első sprinthétvégéjén az egyetlen, péntek hajnali szabadedzést George Russell (Mercedes) nyerte, csapattársa, Andrea Kimi Antonelli, valamint a két-két McLaren és Ferrari előtt. Utóbbi istálló versenyzője, Lewis Hamilton a gyakorlás során megpördült, minden bizonnyal az autóra épített különleges új hátsó szárny miatt, így aztán az olasz csapat úgy döntött, hogy a Forma–1-es Kínai Nagydíj sprintidőmérőjén már a múlt héten bevált elemet használja.
George Russell fölényes sikere Sanghajban
A száraz körülmények között rendezett sanghaji sprintkvalifikáció első, tizenkét perces szakaszában a közepes keverékű gumikon ismét Russell volt a leggyorsabb, ezúttal a tavaly győztes Hamilton előtt. A papírforma azzal sem borult, hogy a három leggyengébb csapat hat pilótája búcsúzott.
A tízperces SQ2-ben is kötelező volt közepes abroncsokat használni, és a két Mercedes még feljebb kapcsolva, nagy előnnyel zárt az élen. Az utolsó etapba a három élcsapat versenyzői mellett a két Red Bull, egy Alpine és egy Haas került be. Pierre Gasly (Alpine) és Antonelli ellen ugyanakkor vizsgálat indult, amiért előbbi a négyszeres világbajnok Max Verstappent (Red Bull), utóbbi pedig a vb-címvédő Lando Norrist (McLaren) tartotta fel egy-egy gyors körön.
A nyolcperces SQ3-ban már előkerültek a lágy gumik, és
George Russell rögtön futott egy 1:31,520 perces kört, amivel el is döntötte az első hely sorsát.
Mögötte Antonelli sem tudott negyed másodpercen belülre kerülni, ám a rivális istállóknak még nagyobb – bő hat tized – volt a lemaradásuk. A második és a harmadik sort végül a két McLaren és a két Ferrari felváltva szerezte meg, Verstappent pedig még Gasly is megelőzte.
Russell a pályafutása során először nyert sprintkvalifikációt, és szombaton ő indulhat az élről a harmadversenytávnyi futamon.
A Forma–1-es Kínai Nagydíj sprintidőmérőjének végeredménye:
- George Russell (brit, Mercedes)
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Lando Norris (brit, McLaren)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- Pierre Gasly (francia, Alpine)
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Oliver Bearman (brit, Haas)
- Isack Hadjar (francia, Red Bull)
- Nico Hülkenberg (német, Audi)
- Esteban Ocon (francia, Haas)
- Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
- Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
- Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- Carlos Sainz (spanyol, Williams)
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
- Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
- Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
- Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
A Kínai Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 4 órától a 19 körös sprintfutammal folytatódik, majd 8 órától rendezik a kvalifikációt a vasárnap 8 órakor rajtoló, 56 körös sanghaji versenyre.
