Hamilton esete miatt váltott a Ferrari, brit siker a Kínai Nagydíj sprintidőmérőjén

Az év első sprinthétvégéjén az egyetlen, péntek hajnali szabadedzést George Russell (Mercedes) nyerte, csapattársa, Andrea Kimi Antonelli, valamint a két-két McLaren és Ferrari előtt. Utóbbi istálló versenyzője, Lewis Hamilton a gyakorlás során megpördült, minden bizonnyal az autóra épített különleges új hátsó szárny miatt, így aztán az olasz csapat úgy döntött, hogy a Forma–1-es Kínai Nagydíj sprintidőmérőjén már a múlt héten bevált elemet használja.

A melbourne-i győztes George Russell a Forma–1-es Kínai Nagydíj sprintidőmérőjét is favoritként várta a Mercedesszel. Fotó: AFP/Jade Gao

George Russell fölényes sikere Sanghajban

A száraz körülmények között rendezett sanghaji sprintkvalifikáció első, tizenkét perces szakaszában a közepes keverékű gumikon ismét Russell volt a leggyorsabb, ezúttal a tavaly győztes Hamilton előtt. A papírforma azzal sem borult, hogy a három leggyengébb csapat hat pilótája búcsúzott.

A tízperces SQ2-ben is kötelező volt közepes abroncsokat használni, és a két Mercedes még feljebb kapcsolva, nagy előnnyel zárt az élen. Az utolsó etapba a három élcsapat versenyzői mellett a két Red Bull, egy Alpine és egy Haas került be. Pierre Gasly (Alpine) és Antonelli ellen ugyanakkor vizsgálat indult, amiért előbbi a négyszeres világbajnok Max Verstappent (Red Bull), utóbbi pedig a vb-címvédő Lando Norrist (McLaren) tartotta fel egy-egy gyors körön.

📻 "He blocked me... I was going to push that lap!"



Lando Norris seemingly gets held up by Kimi Antonelli at Turn 1 👀#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/hi54pW6csu — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

A nyolcperces SQ3-ban már előkerültek a lágy gumik, és

George Russell rögtön futott egy 1:31,520 perces kört, amivel el is döntötte az első hely sorsát.

Mögötte Antonelli sem tudott negyed másodpercen belülre kerülni, ám a rivális istállóknak még nagyobb – bő hat tized – volt a lemaradásuk. A második és a harmadik sort végül a két McLaren és a két Ferrari felváltva szerezte meg, Verstappent pedig még Gasly is megelőzte.

Russell a pályafutása során először nyert sprintkvalifikációt, és szombaton ő indulhat az élről a harmadversenytávnyi futamon.

A Forma–1-es Kínai Nagydíj sprintidőmérőjének végeredménye: George Russell (brit, Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) Lando Norris (brit, McLaren) Lewis Hamilton (brit, Ferrari) Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) Charles Leclerc (monacói, Ferrari) Pierre Gasly (francia, Alpine) Max Verstappen (holland, Red Bull) Oliver Bearman (brit, Haas) Isack Hadjar (francia, Red Bull) Nico Hülkenberg (német, Audi) Esteban Ocon (francia, Haas) Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) Franco Colapinto (argentin, Alpine) Carlos Sainz (spanyol, Williams) Alexander Albon (thaiföldi, Williams) Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) Valtteri Bottas (finn, Cadillac) Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

A Kínai Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 4 órától a 19 körös sprintfutammal folytatódik, majd 8 órától rendezik a kvalifikációt a vasárnap 8 órakor rajtoló, 56 körös sanghaji versenyre.