Budai Gyula súlyos bűncselekmény gyanújával jelentette fel Magyar Pétert

Állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen a Legfőbb Ügyészségen Budai Gyula – erről számolt be a Facebook-oldalán a miniszteri biztos. Budai szerint ugyanis a Tisza Párt elnökének EP-képviselőként a hatósághoz kellett volna fordulnia, ha valóban volt arról információja, hogy orosz ügynökök megpróbálják befolyásolni a magyar választásokat.

Munkatársunktól
2026. 03. 13. 10:12
Fotó: Kurucz Árpád
Feljelentési kötelezettség elmulasztása miatt fordult a legfőbb ügyészhez Budai Gyula Magyar Péter ügyében. A miniszteri biztos azért jelentette fel a Tisza Párt elnökét, mert a napokban az RTL Klub Házon kívül című műsorában arról beszélt, hogy tudomása szerint az orosz titkosszolgálat emberei diplomáciai fedésben Budapesten tartózkodnak, és megpróbálják befolyásolni a magyar választásokat.

Budapest, 2025. május 19. Budai Gyula, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 19-én. MTI/Balogh Zoltán
Budai Gyula feljelentette Magyar Pétert. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péternek európai parlamenti képviselőként a tudomására jutott információk alapján feljelentést kellett volna tennie – írta a Facebook-oldalán Budai Gyula.

Hozzátesszük: noha a Magyar EP-képviselőként nem minden tudomására jutott ügyben köteles feljelentést tenni, azonban az állam elleni bűncselekmény az egyik kivételnek számít, ebben az esetben a Tisza elnökének lépnie kellett volna.

Nem ez lenne az első ügye Magyar Péternek, hiszen telefonlopás miatt már a mentelmi jogát is kikérte a legfőbb ügyész (igaz, az EP nem adta ki az ellenzéki politikust), bennfentes kereskedelem gyanújával, Magyar feltételezett érintettségével kapcsolatban pedig még mindig nyomoz az ügyészség. 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

