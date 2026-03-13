Budai Gyula súlyos bűncselekmény gyanújával jelentette fel Magyar Pétert

Feljelentési kötelezettség elmulasztása miatt fordult a legfőbb ügyészhez Budai Gyula Magyar Péter ügyében. A miniszteri biztos azért jelentette fel a Tisza Párt elnökét, mert a napokban az RTL Klub Házon kívül című műsorában arról beszélt, hogy tudomása szerint az orosz titkosszolgálat emberei diplomáciai fedésben Budapesten tartózkodnak, és megpróbálják befolyásolni a magyar választásokat.

Budai Gyula feljelentette Magyar Pétert. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péternek európai parlamenti képviselőként a tudomására jutott információk alapján feljelentést kellett volna tennie – írta a Facebook-oldalán Budai Gyula.

Hozzátesszük: noha a Magyar EP-képviselőként nem minden tudomására jutott ügyben köteles feljelentést tenni, azonban az állam elleni bűncselekmény az egyik kivételnek számít, ebben az esetben a Tisza elnökének lépnie kellett volna.

Nem ez lenne az első ügye Magyar Péternek, hiszen telefonlopás miatt már a mentelmi jogát is kikérte a legfőbb ügyész (igaz, az EP nem adta ki az ellenzéki politikust), bennfentes kereskedelem gyanújával, Magyar feltételezett érintettségével kapcsolatban pedig még mindig nyomoz az ügyészség.