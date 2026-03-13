vírusvideóételfutáradomány

Lassan vitte fel a rendelést a lépcsőn – csaknem 170 millió forintot kapott az idős futár és felesége + videó

Megható történet járja be az internetet: több mint 170 millió forint gyűlt össze egy 78 éves amerikai futárnak és feleségének, miután egy ételkiszállításról készült videó milliókhoz jutott el az interneten. A házaspár azért vállalt munkát nyugdíjas korában, mert nehezen tudták fedezni a megélhetési költségeiket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 10:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vírusként terjed az interneten egy idős amerikai futár története: egy egyszerű ételkiszállításról készült videó után idegenek ezrei fogtak össze, hogy segítsenek neki visszavonulni. A közösségi adakozás végül közel félmillió dollárt – csaknem 170 millió forintot – gyűjtött össze a házaspár számára –  írja a New York Post

Forrás: TikTok

A 78 éves Richard Pulley, aki Tennessee államban él, nyugdíjas évei után is dolgozni kényszerült, mert feleségével nehezen tudták fedezni a megélhetési és gyógyszerköltségeiket. 

A pár már több mint egy éve vállal ételkiszállítást a DoorDash alkalmazáson keresztül: Brenda vezeti az autót, Pulley pedig a rendeléseket viszi az ajtókhoz.

A történet akkor kapott hatalmas nyilvánosságot, amikor egy nő, Brittany Smith ajtócsengőkamerája rögzítette, ahogy az idős férfi lassan felmegy a lépcsőn, hogy átadjon egy Starbucks-rendelést. Smith feltöltötte a felvételt a TikTokra, ahol a videó rövid idő alatt milliós nézettséget ért el.

@savetheweens931 Tik tok I need your help!!!! Help me find this precious man! He delivered Starbucks to my house today but I need to find him because why is he door dashing at this age! He’s so precious just look at him! He should be retired living his best life😭😭😭 his name is Richard according to the app and this is the Manchester, Tennessee area! #Tennessee#helpmefindhim #letshelphimretire #pleaseshare ♬ original sound - savetheweens931

A nő annyira meghatódott a látottakon, hogy adománygyűjtést indított az interneten, hogy a férfi végre nyugodtan élvezhesse nyugdíjas éveit. 

A kezdeményezés villámgyorsan terjedt a közösségi médiában, és néhány nap alatt közel félmillió dollár gyűlt össze.

Pulley és felesége, Brenda, akik már több mint 56 éve házasok, meghatódva fogadták az ismeretlen emberek segítségét. A férfi szerint szinte felfoghatatlan, hogy ennyi ember hajlandó segíteni olyanokon, akiket személyesen nem is ismernek. A támogatás jelentősen csökkenti a pénzügyi terheiket, és esélyt ad arra, hogy végre nyugodtabban éljenek.

 

Borítókép: A 78 éves Richard Pulley ételt szállít ki (Forrás: TikTok)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.