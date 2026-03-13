Lassan vitte fel a rendelést a lépcsőn – csaknem 170 millió forintot kapott az idős futár és felesége + videó

Vírusként terjed az interneten egy idős amerikai futár története: egy egyszerű ételkiszállításról készült videó után idegenek ezrei fogtak össze, hogy segítsenek neki visszavonulni. A közösségi adakozás végül közel félmillió dollárt – csaknem 170 millió forintot – gyűjtött össze a házaspár számára – írja a New York Post.

Forrás: TikTok

A 78 éves Richard Pulley, aki Tennessee államban él, nyugdíjas évei után is dolgozni kényszerült, mert feleségével nehezen tudták fedezni a megélhetési és gyógyszerköltségeiket.

A pár már több mint egy éve vállal ételkiszállítást a DoorDash alkalmazáson keresztül: Brenda vezeti az autót, Pulley pedig a rendeléseket viszi az ajtókhoz.

A történet akkor kapott hatalmas nyilvánosságot, amikor egy nő, Brittany Smith ajtócsengőkamerája rögzítette, ahogy az idős férfi lassan felmegy a lépcsőn, hogy átadjon egy Starbucks-rendelést. Smith feltöltötte a felvételt a TikTokra, ahol a videó rövid idő alatt milliós nézettséget ért el.

#letshelphimretire #pleaseshare ♬ original sound - savetheweens931 @savetheweens931 Tik tok I need your help!!!! Help me find this precious man! He delivered Starbucks to my house today but I need to find him because why is he door dashing at this age! He’s so precious just look at him! He should be retired living his best life😭😭😭 his name is Richard according to the app and this is the Manchester, Tennessee area! #Tennessee #helpmefindhim

A nő annyira meghatódott a látottakon, hogy adománygyűjtést indított az interneten, hogy a férfi végre nyugodtan élvezhesse nyugdíjas éveit.

A kezdeményezés villámgyorsan terjedt a közösségi médiában, és néhány nap alatt közel félmillió dollár gyűlt össze.

Pulley és felesége, Brenda, akik már több mint 56 éve házasok, meghatódva fogadták az ismeretlen emberek segítségét. A férfi szerint szinte felfoghatatlan, hogy ennyi ember hajlandó segíteni olyanokon, akiket személyesen nem is ismernek. A támogatás jelentősen csökkenti a pénzügyi terheiket, és esélyt ad arra, hogy végre nyugodtabban éljenek.

Borítókép: A 78 éves Richard Pulley ételt szállít ki (Forrás: TikTok)