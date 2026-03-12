Fico: Megállapodás született a Barátság kőolajvezeték újraindításáról

A szlovák miniszterelnök szerint a tranzit leállítása nem műszaki okokból történt, hanem egyoldalú politikai döntés volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részéről.

Fico: Szlovákia segíti a helyreállítást

A szlovák kormányfő hangsúlyozta: Ursula von der Leyen az Európai Bizottság vezetője egyetértett azzal, hogy a kőolajvezeték működésének helyreállítása szükséges, és felajánlotta az uniós támogatást a javításokhoz.

Fico hozzátette, Szlovákia kész segítséget nyújtani, amennyiben valóban bebizonyosodik, hogy a vezeték megsérült.

Korábban az Európai Bizottság hivatalosan is jelezte, hogy vizsgálja annak lehetőségét, miként tudná pénzügyileg támogatni Ukrajnát a Barátság vezeték esetleges javításában.

Zelenszkij ellenzi a vezeték helyreállítását

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy kormányülés utáni tájékoztatón arról beszélt, hogy szerinte nem szükséges helyreállítani a vezetéket. Álláspontja szerint az orosz kőolaj szállítása nem indokolt, miközben Oroszország háborút folytat Ukrajna ellen.

A sajtóbeszámolók szerint az ukrán vezetés mérlegeli a vezeték újraindítását, mivel enélkül veszélybe kerülhet az Európai Uniótól várható, mintegy 90 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomag.

Budapest és Pozsony nyomást gyakorolt

A Barátság vezeték leállása komoly feszültséget okozott a térségben. Magyarország és Szlovákia korábban jelezte: ha nem indul újra a tranzit akkor leállíthatják az Ukrajnába irányuló egyes energiaszállításokat.

A vita azt követően éleződött ki, hogy Ukrajna közölte: a tranzit azért állt le, mert az orosz hadsereg csapást mért rá.

Robert Fico korábban kilátásba helyezte, hogy Szlovákia leállíthatja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-szállítást, ha Kijev nem állítja helyre az olajtranzitot.

Orbán Viktor: Megoldást keresünk

Egy világméretű energiaválság küszöbén Zelenszkij elnök nem zsarolhatja tovább Magyarországot az olajblokáddal! – írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor megosztott egy videót, amelyben telefonos megbeszélést folytat Czepek Gáborral.