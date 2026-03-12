Fico arról számolt be, hogy a megbeszélésen műholdfelvételeket mutatott be, amelyek állítása szerint azt bizonyítják: a vezeték ukrajnai szakasza nincs súlyosan megrongálódva, írja a delo.ua.
Fico: Megállapodás született a Barátság kőolajvezeték újraindításáról
Megállapodás született a Barátság kőolajvezeték tranzitjának helyreállításáról – jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután Brüsszelben tárgyalt az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel. Orbán Viktor leszögezte: megoldást keresnek a problémára.
A szlovák miniszterelnök szerint a tranzit leállítása nem műszaki okokból történt, hanem egyoldalú politikai döntés volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részéről.
Fico: Szlovákia segíti a helyreállítást
A szlovák kormányfő hangsúlyozta: Ursula von der Leyen az Európai Bizottság vezetője egyetértett azzal, hogy a kőolajvezeték működésének helyreállítása szükséges, és felajánlotta az uniós támogatást a javításokhoz.
Fico hozzátette, Szlovákia kész segítséget nyújtani, amennyiben valóban bebizonyosodik, hogy a vezeték megsérült.
Korábban az Európai Bizottság hivatalosan is jelezte, hogy vizsgálja annak lehetőségét, miként tudná pénzügyileg támogatni Ukrajnát a Barátság vezeték esetleges javításában.
Zelenszkij ellenzi a vezeték helyreállítását
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy kormányülés utáni tájékoztatón arról beszélt, hogy szerinte nem szükséges helyreállítani a vezetéket. Álláspontja szerint az orosz kőolaj szállítása nem indokolt, miközben Oroszország háborút folytat Ukrajna ellen.
A sajtóbeszámolók szerint az ukrán vezetés mérlegeli a vezeték újraindítását, mivel enélkül veszélybe kerülhet az Európai Uniótól várható, mintegy 90 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomag.
Budapest és Pozsony nyomást gyakorolt
A Barátság vezeték leállása komoly feszültséget okozott a térségben. Magyarország és Szlovákia korábban jelezte: ha nem indul újra a tranzit akkor leállíthatják az Ukrajnába irányuló egyes energiaszállításokat.
A vita azt követően éleződött ki, hogy Ukrajna közölte: a tranzit azért állt le, mert az orosz hadsereg csapást mért rá.
Robert Fico korábban kilátásba helyezte, hogy Szlovákia leállíthatja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-szállítást, ha Kijev nem állítja helyre az olajtranzitot.
Orbán Viktor: Megoldást keresünk
Egy világméretű energiaválság küszöbén Zelenszkij elnök nem zsarolhatja tovább Magyarországot az olajblokáddal! – írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor megosztott egy videót, amelyben telefonos megbeszélést folytat Czepek Gáborral.
A miniszterelnök azt mondta az államtitkárnak, hogy próbáljon meg kapcsolatba lépni az energetikáért felelős ukrán kormányzati szervekkel. Azt is leszögezte a kormányfő, hogy dokumentálni kell a következőket:
Mi tárgyalni akartunk velük, meg akartuk nézni és velük együtt akartuk megoldani a helyzetet, nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni.
Borítókép: A Barátság kőolajvezeték(Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
