A Magyar Nemzet jogerősen sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

KMKF: Semmilyen körülmények között nem szabad engedni a zsarolásnak!

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) felhívja a magyar állam képviselőit, hogy semmilyen körülmények között ne engedjenek semmilyen, Magyarország háborúba sodródását célzó külföldi politikai, pénzügyi vagy gazdasági zsarolásnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 14:36
Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Budapesten (Fotó: MTI)
A KMKF csütörtöki budapesti ülésén elfogadott felhívásban, amelyet az MTI-hez is eljuttattak, azt írták: szembesülve a Magyarországgal szemben folytatott külföldi pénzügyi és energetikai zsarolással, azok céljával, a világ több pontján jelenleg zajló háborúk világgazdasági és világpolitikai káoszteremtő hatásának veszélyeivel és a háború sújtotta Ukrajnában élő kárpátaljai magyarság szülőföldjén való megmaradásért folytatott egyre súlyosbodó létküzdelmével, kérnek minden szavazati joggal rendelkező magyar állampolgárt, hogy az esedékes magyarországi országgyűlési választásokon vegyenek részt. 

KMKF: semmilyen körülmények között nem szabad engedni a zsarolásnak! (Fotó: MTI)
KMKF: Semmilyen körülmények között nem szabad engedni a zsarolásnak! (Fotó: MTI)

Szavazatukkal erősítsék meg a magyar állam szuverenitását és cselekvőképességét, a határokon átívelő nemzeti összetartozás 2010 óta folytatott politikáját, megvédve ezzel a Kárpát-medencei magyar nemzetrészek egyéni és közösségi jogait.

Kérnek továbbá a nagyvilágban élő minden magyar közösséget, hogy lehetőségeik és eszközeik szerint a nemzetközi nyilvánosságban fejezzék ki nemzeti szolidaritásukat a kárpátaljai magyarsággal, valamint minden lehetséges eszközzel segítsék a szülőföldön való túlélésüket és megmaradásukat.

Borítókép: Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Budapesten (Fotó: MTI)

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

