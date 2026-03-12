A KMKF csütörtöki budapesti ülésén elfogadott felhívásban, amelyet az MTI-hez is eljuttattak, azt írták: szembesülve a Magyarországgal szemben folytatott külföldi pénzügyi és energetikai zsarolással, azok céljával, a világ több pontján jelenleg zajló háborúk világgazdasági és világpolitikai káoszteremtő hatásának veszélyeivel és a háború sújtotta Ukrajnában élő kárpátaljai magyarság szülőföldjén való megmaradásért folytatott egyre súlyosbodó létküzdelmével, kérnek minden szavazati joggal rendelkező magyar állampolgárt, hogy az esedékes magyarországi országgyűlési választásokon vegyenek részt.
KMKF: Semmilyen körülmények között nem szabad engedni a zsarolásnak!
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) felhívja a magyar állam képviselőit, hogy semmilyen körülmények között ne engedjenek semmilyen, Magyarország háborúba sodródását célzó külföldi politikai, pénzügyi vagy gazdasági zsarolásnak.
Szavazatukkal erősítsék meg a magyar állam szuverenitását és cselekvőképességét, a határokon átívelő nemzeti összetartozás 2010 óta folytatott politikáját, megvédve ezzel a Kárpát-medencei magyar nemzetrészek egyéni és közösségi jogait.
Kérnek továbbá a nagyvilágban élő minden magyar közösséget, hogy lehetőségeik és eszközeik szerint a nemzetközi nyilvánosságban fejezzék ki nemzeti szolidaritásukat a kárpátaljai magyarsággal, valamint minden lehetséges eszközzel segítsék a szülőföldön való túlélésüket és megmaradásukat.
Borítókép: Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Budapesten (Fotó: MTI)
