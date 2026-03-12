A KMKF csütörtöki budapesti ülésén elfogadott felhívásban, amelyet az MTI-hez is eljuttattak, azt írták: szembesülve a Magyarországgal szemben folytatott külföldi pénzügyi és energetikai zsarolással, azok céljával, a világ több pontján jelenleg zajló háborúk világgazdasági és világpolitikai káoszteremtő hatásának veszélyeivel és a háború sújtotta Ukrajnában élő kárpátaljai magyarság szülőföldjén való megmaradásért folytatott egyre súlyosbodó létküzdelmével, kérnek minden szavazati joggal rendelkező magyar állampolgárt, hogy az esedékes magyarországi országgyűlési választásokon vegyenek részt.

KMKF: Semmilyen körülmények között nem szabad engedni a zsarolásnak! (Fotó: MTI)