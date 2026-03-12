Rendkívüli

Orbán Viktor: Európában káosz uralkodik + videó

A magyar parlamentben tartják a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülését csütörtökön. Orbán Viktor magyar miniszterelnök is beszédet mondott. Kiemelte: A világ ma veszélyesebb hely, mint ezelőtt 25 évvel volt. A világban mély átalakulások zajlanak – tette hozzá a kormányfő. Orbán Viktor hangsúlyozta: A választások utáni időszaknak is ez a legnagyobb tétje, hogy lesz-e olyan kormány, amely akar és képes arra, hogy egy háború felé haladó európai politikában egy békeirányba tartó magyar kül- és belpolitikát folytasson.

2026. 03. 12.
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a 4iG hosszú távra szóló, stratégiai jelentőségű nemzetközi együttműködési- és keretmegállapodásainak aláírásán a Karmelita kolostorban 2026. március 2-án (Fotó:MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) 2004 őszén alakult meg azzal a céllal, hogy tanácsadó intézményként segítse az Országgyűlés munkáját. A KMKF tagjai az Országgyűlés frakcióinak küldöttei, a szomszédos országok parlamentjeinek, regionális, vagy megyei közgyűléseinek azon képviselői, akik az ott működő magyar szervezetek támogatásával szerezték mandátumukat, valamint az Európai Parlament magyar párt tagjaként megválasztott képviselői. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. március 9-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A KMKF ülését csütörtökön tartja Budapesten. Az eseményen Orbán Viktor magyar miniszterelnök is felszólal.

Ukrajna háborús túszként használja a kárpátaljai magyarságot

Kövér László házelnök az ülés elején elmondta:  Egy hónappal vagyunk az országgyűlési választások előtt mindaz közismert, amelyre rendkívüli időkben kerül sor. Azért rendkívüliek az idők, mert egy általános világpolitikai és európai uniós politikai korszakváltás kellős közepén vagyunk. 

A világpolitikában lezárulni látszik a diplomáciai érdekérvényesítés kora és helyébe az erő általi érdekérvényesítés lép, beleértve a katonai erő alkalmazását is. Az Európai Unió pedig a béke, a demokrácia és a jólét korának véget vetve a háború, a diktatúra és az elszegényedés korszakába készül lépni

 – tette hozzá. Hangsúlyozta: Ezen változások óhatatlanul kihatnak a magyar állampolitikájára, azon belül a külhoni magyarságot legközvetlenebbül érintő nemzetpolitikára is.

A jelenlegi ukrán politika háborús túszként használja a kárpátaljai magyarságot, nyíltan beavatkozik a magyarországi választási kampányba, és gyakorlatilag ellenségként viselkedik hazánkkal szemben

– húzta alá.

Hozzátette: 1990 óta Magyarország és a szomszédos országok között voltak politikai feszültségek, amelyeket viszont diplomáciai úton mindig kezelni tudtunk. De egyik ország vezetője sem vetemedett arra, hogy egy másik szomszédos ország vezetőjét nyilvánosan halállal megfenyegesse. Mint ismert, Ukrajna elnöke most ezt is megtette.

Mindent egybevetve ma Magyarország szuverenitására, biztonságára és legalapvetőbb nemzeti érdekeire a jelenlegi ukrán vezetés, Brüsszel által cinkos módon támogatott agresszív politikája jelenti a legsúlyosabb és legközvetlenebb fenyegetést – közölte a házelnök.

Orbán Viktor: Irányváltás van

Orbán Viktor felszólalása elején kiemelte: tartja magát a korábbi szokásokhoz, nem a választásról fog beszélni, hanem arról a környezetről, amelyben ma a magyarok nemzeti közössége létezik.

A választásról csak annyit akarok mondani önöknek, hogy irányváltás van, tehát komolyan kell venni a változtatás felkínált lehetőségét rendszerváltást képviselő jelentős erők is indulnak a választáson

A rendszerváltás szó az egy komoly szó, az mindennek az alapvető megváltoztatását jelenti, jelenti a nemzetpolitika alapjainak a megváltoztatását. Ezzel jó, hogyha mindenki tisztában van, amikor a saját otthoni közösségében a magyar választások következményeit mérlegeli. De én ma nem erről fogok beszélni, hanem arról a közegről, amiben mindez történik – mondta Orbán Viktor.
Kiemelte: Sokadik alkalommal testközelből szerzett élmények alapján, amit az Európai Tanácsnak a miniszterelnöki csúcsértekezletei jelentenek, hogy a világban mély átalakulások zajlanak, a veszélyeknek a száma az megnőtt, és a legszűkebb környezetünkben, ahol nekünk a magyarok jövőjét be kell rendeznünk, vagyis Európában, ott pedig káosz uralkodik.

Az eddig ismert világnak, ahogy az elnök úr is mondta, van egy átalakulási folyamata, aminek szerinte, mármint elnök úr szerint a közepében vagyunk, ez nem tudom, hogy a közepében vagyunk-e, de hogy benne vagyunk nyakig, az biztos, hogy milyen hosszú lesz ez a folyamat, az nehezen megjósolható, de van néhány olyan tény, amely arra kell sarkalljon bennünket, hogy ne a mostani, vagy egy-két évvel ezelőtt maguk mögött hagyott világ logikájában gondolkodjunk, hanem próbáljunk földeríteni, megérteni egy jövőt, amelynek a logikája szerint kellene már most gondolkodnunk

– hangsúlyozta a kormányfő.

Hogy ez az átalakulás milyen gyökeres és milyen visszacsinálhatatlan, arra most mondok néhány globális tényt. Az első, hogy a világgazdaság súlya az keletre tolódott, a nyugati gazdaságok adják a világgazdaság teljesítményének a 34 százalékát, a keletiek a 41 százalékát.

Orbán Viktor: A világ ma veszélyesebb hely, mint ezelőtt 25 évvel volt

A folyamat halad tovább. A nagy technológiai központjai a világnak, ahol a high-tech ipar működik, az mostanra fele-fele arányban osztódik meg a világ keleti és a világ nyugati része között. A kritikus ásványkincsek tekintetében, ami az ilyen mesterséges intelligenciára, digitalizációra épülő jövő szempontjából különösen fontos, ezeknek az ásványkincseknek, plusz az energiahordozóknak a döntő többsége felett nem a nyugat, hanem a kelet rendelkezik. 

A katonai kiadásokat tekintve az elmúlt 25 évet nézem, akkor a katonai kiadásokat a Nyugat megduplázta, a kelet pedig megtriplázta, és a különbség a nyugati és a keleti katonai képességek között napról napra csökken

 – jelentette ki Orbán Viktor. 

Az elmúlt 25 évben a dollárnak a tartalékvaluta szerepe csökkent a világgazdaságban, és a regionális valuták szerepe pedig megnőtt. Ez se néz ki jól, de hogy az egész még rosszabbul nézzen ki, még azt a tényt is figyelembe kell vennünk, hogy tavaly vagy talán az idén év elején a globális eladósodottságnak a szintje az meghaladta a világ gazdasági teljesítményének, GDP-nek a 100 százalékát.

Ilyen volt már a világban, és ennek általában munkanélküliség és magas infláció lett a vége. Ezek azok a jelenségek, amelyek azt mutatják, hogy valami más van előttünk, mint ami mögöttünk van. Ez mind, ezek a változások azzal jártak, hogy a világban a konfliktusok száma az megnőtt, és a világ ma veszélyesebb hely, mint ezelőtt 25 évvel volt. Ezt saját bőrünkön is érzékeljük, a szomszédban zajló háború miatt elsősorban

– magyarázta Orbán Viktor.

A háborúk és a világ konfliktusai iszonyatos összegeket emésztenek föl az érintett országok, illetve a környező országok esetében. Nálunk például Magyarországnak úgy kell számolnia, hogy az orosz-ukrán háború okozta károk, ami a gazdasági fejlődés kiesett mennyiségét jelenti, az meghaladta a 10 ezer milliárd forintot. 

Magyarországon egy évben az összes nyugdíj, amit kifizetünk, az olyan 7 ezer milliárd forint körül van, tehát így kell elképzelni a 10 ezer milliárd forintos veszteséget. 

Ráadásul, miután mi az Európai Unió tagjai vagyunk és integrálódtunk is az európai gazdaságba, a konfliktusok következménye az európai dimenzióban is közvetlenül érint bennünket, és azt világosan lehet látni, hogy az európai gazdaság gerincét ezek a konfliktusok első helyen az ukrán-orosz háború, aztán most majd a közel-kelet is megroppantották.

Négy évvel ezelőtt tört ki a háború, és azóta az európai gazdaság nem tud egy százaléknál jobban növekedni évente. Egy százalék sem csekély, csak a gond az, hogy közben az USA az 3 százalékkal bővül minden évben, a kínaiak meg 5 százalékkal növekednek minden évben. És ha Európa helyzetét nem statikusan képzeljük el, hanem egy dinamikus, versenyre épülő nemzetközi térben, akkor ezek az arányok drámaiak.

– mondta a miniszterelnök.

A drámai következmények első megnyilvánulása, hogy beköszöntött a munkanélküliség korszaka, bekopogtatott a munkanélküliség korszaka Európában. Elszoktunk, egymillió ipari munkahely szűnt meg, egymillió ipari munkahely szűnt meg az elmúlt években Európában.

Olyan hatalmas óriások, mint mondjuk a Volkswagen, múlt héten jelentettek be 50 ezer munkahely fölszámolását. Tehát most még a tömeges munkanélküliség ugyan nem következett be, de a folyamat megkezdődött, az európai munkanélküliségi ráták azok növekednek

– mondta.

Orbán Viktor közölte:

Ezt csak azért mondom, hogy értékelni tudjuk azt a helyzetet, hogy közben Magyarországon fönn tudjuk tartani a teljes foglalkoztatottságot.

Az elmúlt évben meghirdettük a 100 gyár programot, ami 100 új gyár, illetve 100 régi gyár bővítését foglalta magába, ezért egyelőre ezekkel a beruházásokkal és az így létrehozott munkahelyekkel tudjuk magunkat tartani, de ez folyamatos küzdelmet igényel. Említettem, hogy a Volkswagen elbocsát 50 ezer embert. Én a múlt héten voltam Kecskeméten, megkezdődött toborzása 3000 embernek, mert ott meg úgy járat épít a Mercedes, tehát azt akarom mondani, hogy ebben az európai közegben is van lehetőség sikerre, de ez folyamatos erőfeszítéseket igényel – fejtette ki.

Németországban a munkanélküliség csúcson van, és Németországban, amelyhez leginkább kötődik a mi gazdaságunk, 20 éves rekordot döntött a csődbe ment cégeknek a száma. Nem kell atomtudósnak lenni, hogy emögött fölfedezzük az orosz olcsó energiahordozókról történő leválás negatív következményeit. A mi fölfogásunk szerint, tehát a magyar kormány fölfogása szerint ebben a helyzetben Európának az érdeke a béke lenne – tette hozzá a kormányfő.

Ezzel szemben a személyes tapasztalataim, a hivatalos dokumentumok és az elérhető megnyilvánulása az európai vezetőknek mind az ellenkező irányba mutatnak

– hangsúlyozta. Kiemelte: Nyíltan és vállaltan egy háborús politikát folytatnak azzal a céllal, hogy Oroszországot megrendítsék és legyőzzék, nem a tárgyalóasztalnál, hanem a frontvonalon. Tehát egy háborús politika folyik ma Európában, amitől mi magyarok egy radikálisan eltérő talapzatú politikát folytatunk, és 

a választások utáni időszaknak is ez a legnagyobb tétje, hogy lesz-e olyan kormány, amely akar és képes arra, hogy egy háború felé haladó európai politikában egy békeirányba tartó magyar kül és belpolitikát folytasson.

Európa felfegyverzése hatalmas összegeket emészt fel. 

Az ukránok benyújtottak hivatalosan, és első olvasatban tárgyaltuk is az előterjesztésüket az Európai Tanács ülésén, egy 10 évre szóló 800 milliárd dolláros kérelmet az ukrán állam működtetésére, mert nincsenek benne a katonai kiadások, és tervben van egy 700 milliárd dolláros katonai kiadási költségvetés elfogadása is az ukránok, illetve a háború számára. Történik mindez úgy, hogy közben az amerikaiak ebből kiszálltak, ők egyetlen pénzt sem, egyetlen forintot, illetve dollárt sem adnak. Arra hajlandóak, hogyha az európaiak adnak pénzt az ukránoknak, akkor az ukránok vásárolhatnak tőlük fegyvert a maguk részéről, ezzel be is fejezték a háborúhoz való hozzájárulásukat.

De nem csak ukrán-orosz háborúról beszélünk, általában is jellemző a világ állapotára, hogy az elmúlt 15 évben különböző gócpontoknál a fegyveres konfliktusok száma az duplájára emelkedett. Ennek egyik legújabb példája a közel-keleti háború, amelynek a következményeit mindannyian érezzük. 

– jelentette ki Orbán Viktor.

Brüsszel stratégiai hibát követett el

Kifejtette: A mostani fejleményeknek a tükrében különösen nyilvánvaló, hogy az a leválás az orosz energiarendszerről, amelyet az európaiak eldöntöttek, az egy kapitális stratégiai hiba volt. Ilyen időszakban diverzifikálni kell, nem pedig leválni. A diverzifikálás, ha magyarul beszélünk, akkor azt jelenti, hogy a lehetőségek szélesítése. Tehát, hogy minél több helyről tudjak beszerezni, nem pedig a lehetőségek csökkentése, akkor leválunk egy ellátási forrása, akkor nem diverzifikálunk, hanem szűkítjük az ellátás lehetőségeit – közölte a miniszterelnök. 

Szeretném jelezni, bár még ennek nem látom a kézzelfogható jeleit, de intellektuálisan érdemes fölkészülni erre is, hogy a migrációs nyomás nemcsak, hogy nem szűnt meg, hanem a közel-keleti háború miatt ismét a régi súlyával térhet vissza

– mondta.
Ma a világban ilyen globális adatok alapján 280 millió migránst tartanak számon 2050-re a számuk 400 millió fölé növekedését jelzik elő az ezzel foglalkozó intézetek, tehát a migráció nem eltűnik az életünkből, hanem marad, és jelentős mértékben növekedni fog. 

Irán lakossága önmagában az egy 90 milliónyi embert jelent, és a szomszédos országokban, akit Irán láthatóan be akar vonni ebbe a konfliktuszónába, ott még él 450 millió ember. 

És mindenkit szeretnék arra emlékeztetni, hogy a 2015-16-os nagy migrációs hullám is úgy jött létre, hogy Szíriában fölbomlott a rend és kialakult egy polgárháborús helyzet úgy, mint most Iránban, és a szíriai helyzet indította meg a migráció újabb kori nagy hullámát. Tehát jó, ha észnél vagyunk. Iránból Törökországba lehet menni azonnal, és Törökországból pedig a Nyugat-Balkánon keresztül lehet följutni ide Magyarországra. Készülünk erre, föl vagyunk készülve erre a forgatókönyvre is

 – magyarázta a miniszterelnök. Hozzátette: Ha ez a helyzet, márpedig ez a helyzet, akkor függetlenül attól, hogy választás lesz, a magyarok nemzeti közösségének együttműködésre lesz szüksége. Tehát bár a választási kampány a verseny kiéleződéséről szól, de ha nem 30 napos perspektívában nézzük a magyar közösség jövőjét, hanem azon túltekintünk, akkor továbbra is értelmes, sőt létkérdés lesz, hogy minél erőteljesebb és teljesebb, minél átfogóbb nemzeti egységet tudjunk fenntartani a stratégiai kérdésekben. 

Ez aláhúzza azoknak az intézményeknek, testületeknek a fontosságát, mint ahol éppen most ülünk, mert nem csak Magyarországon kell majd a választás után újraegyesíteni az országot, hanem egyesítve kell tartani a külhoni magyarok nemzetrészeit is az anyaországgal.

 Tehát most ugyan harc, háború, kampány, meg ilyenek vannak, de összességében ne felejtsük el, hogy utána majd az itt leírt helyzet miatt mindenképpen szükségünk lesz minél szélesebb nemzeti egységre, hogy ebben a bonyolult és átalakuló világhelyzetben Magyarország jól fogjon pozíciókat. 

Magyarország a külhoni magyarok mellett

 2010 óta a külhoni magyarság támogatását megtízszereztük, az ami 2010-ben volt, az most tízszeresére nőtt. 1 millió 200 ezer külhoni magyar kapott, illetve állapítottuk meg, mert nem kapta, hanem megvolt neki, de most az állam hivatalosan ismerte az állampolgárságuka – mondta Orbán Viktor.
Törekedtünk a kultúrás és a lelki újraegyesítésre is. Gazdasági újraegyesítést is végeztünk. Nekem 2016 óta vannak számaim, tehát ilyen adatokkal rendelkezek most. 2016 óta 246 milliárd forint vállalkozásfejlesztési támogatást adtunk a külhoni területeken és ezzel meg tudtunk mozdítani a gazdaságot, mert ezek további beruházásokat indítottak meg, 480 milliárd forintot, tehát az önök világában történt egy 480 milliárd forintnyi vállalkozás és gazdaságfejlesztés, aminek a magja, a kiindulópontja az a Magyarországról érkező támogatási rendszer volt. 

Megemlítem, mert büszke vagyok rá, elnézést kérek ezért, hogy 100 ezer forintra növeltük a szülőföldjükön magyar oktatásban résztvevő gyermekek támogatását, és örömmel jelentem, hogy az előző tanévben 230 ezer magyar fiatal részesült ilyen támogatásban. Jobb lenne, ha többen lennének, de a 230 ezer is egy nagyon komoly szám a mi nemzeti méreteink mellett. Óvodafejlesztési program keretében 158 óvodát, bölcsődét hoztunk létre, és van egy településszerkezeti bontásom is arra nézve, hogy mit csináltunk, és azt tudom mondani, hogy a támogatási programjaink azok 1300 külhoni magyar települést értek el, 1300 külön magyar települést, és több mint 6 ezer külhoni magyar intézményt és szervezetet tudtunk támogatni az elmúlt években. Tehát 1300 település és 6 ezer magyar intézmény.

– mutatott rá a magyar miniszterelnök.
Orbán Viktor elmondta: gondjaink vannak az ukránokkal, erre most nem tér ki az idő rövidsége miatt, meg a tárgy széles körben ismert volta miatt sem.

Viszont mondanék néhány szót arra, hogy hogyan reagálnak mások erre a változásra, ami a világban zajlik. Mert ugye nekünk is, amiről most beszélünk, az intellektuális kihívás. Egy ilyen változó helyzetben megtaláljuk azt a helyet, az odavezető útvonalat, magyarul politikát, ami a leginkább kedvező a magyar nemzet számára. A változásokhoz való viszony tekintetében két iskola van, vagy két tábor bontakozik ki. Ez a mostani helyzet megértésének szerintem a kulcsa. Vannak országok, nagyok, amelyek azon dolgoznak, hogy az átmenet a mostani helyzetből egy új világelrendezésbe, az rendezett formában történjen meg. És egy ilyen rendezett folyamat keretében próbálják kijelölni a saját helyüket. Ilyen az Egyesült Államok, Kína, India és talán az oroszok is, de azok háborúban állnak, ezt nem lehet világosan beazonosítani.

– jelentett ki. Hozzátette: a másik három esetében ez nyilvánvaló, ami intellektuálisan, tehát talán politikailag is nekünk a legfontosabb az Egyesült Államoknak a viszonya ehhez a világrendváltozáshoz. Most látok életemben először olyan amerikai adminisztrációt, pedig azt hiszem, ez a hatodik elnök, akit fogyasztok, vagy akikkel együtt kell élnem, amerikai elnök, most látok először olyan amerikai adminisztrációt, amely nyíltan bevallja, hogy a világ fönnálló rendje ellentétes az érdekeivel, és azokat meg akarja változtatni. Eddig csak olyan adminisztrációt láttam, ami azt mondta, hogy a világnak van egy rendje, az tulajdonképpen kedvez az Egyesült Államoknak, csak azon kell őrködni, hogy ez a működési rend, jogállam, diplomácia, nemzetközi, szóval globális intézmények ezek jól működjenek – hangsúlyozta a kormányfő. 

Ennek van most vége. Most először találjuk magunkat szembe, találunk magunk mellett egy olyan amerikai adminisztrációt, aminek nem jó ha így mennek tovább a dolgok, akkor Amerika fontos pozíciókat, az ő nézőpontjukból egzisztenciális pozíciókat fog elveszteni globálisan.

 Ezért ezt a rendet meg kell változtatni. Van is tervük, hogy mire szeretnék megváltoztatni, azt is tudják, hogy ez kiknek az érdekét sérti, és van egy elgondolásuk, hogy hogyan kell az érdekek kezelésén keresztül, ami konfliktusokat is jelent, eljutniuk A pontból a B pontba, és ezen dolgoznak – mondta.

Én például jól emlékszem arra, amikor Scholz kancellár a németeknél, aki mellett ültem abban az időben, azt mondta az orosz energiáról szóló tárgyalások 2002 tavaszi időszakában, hogy csak a testén keresztül, arról soha szó sem lehet, hogy a német gazdaságot leválasszák az orosz energiahordozókról. És hogy Németország meg végképp szóba se kerülhet, mint olyan állam, amely majd háborús, illetve emberölésre alkalmas fegyvereket küld bárhova, sisakot lehet, puskát nem

 – mutatott rá Orbán Viktor.
Ekkor a német sajtó nekiment a kancellárnak, emlékeztetett. Majd két héttel később bejelentette, hogy természetesen nagyon fontos, hogy fegyvereket is küldjünk Ukrajnába, és hogy természetesen ők az élére állnak annak a folyamatnak, hogy leváljunk az orosz energiahordozóról, és másnaptól kezdve ilyen átgondolt, megfontolt, kiérlelt döntéseket hozni képes kancellár, mint Scholz még nem volt, írta ugyanaz a sajtó. 
Orbán Viktor kiemelte: Csak azt akarom mondani, hogy ne engedjünk a szemünknek, vagy ne engedjünk az érzékcsalódásnak. Az Amerikai Egyesült Államok elnökére és politikájára sok mindent lehet mondani, de a valóság az, hogy jól átgondolt stratégia szerint, akcióterv szintig lebontva, lépésről lépésre haladva hajtják végre azt a tervüket, hogy hogyan szeretnék átalakítani a világot úgy, hogy az a mostani állapottal szemben, amely nekik előnytelen, számukra előnyössé váljon. 

Érdemes az amerikai gazdaság belső gazdasági adatrendszerét tanulmányozni, abból talán könnyebben érti meg az ember. Tehát azt akartam csak mondani önöknek, hogy van egy országcsoport, amely a mostani változások rendezett menedzselésében érdekelt, még ha a végállomás tekintetében különbségek, érdekkülönbségek is vannak közöttük, de a folyamatot magát elkerülhetetlennek látják, irányítandónak látják, és a végén új állapotot eredményező megállapodásokat akarnak elérni.

 Majd figyeljék a hónap végén, amikor először lesz egy olyan látogatása az amerikai elnöknek Kínába, amikor nem látogatja meg a térségben lévő szövetségeseit. Tehát nem megy el Japánba, nem megy el Dél-Koreába, csak és kizárólag Kínába megy.

Hozzátette: Ez jól mutatja, hogy függetlenül a színpadon látható jelenetektől a valóságban zajlanak a világ új rendjéről szóló tárgyalások. 

És van egy másik csoportja az országoknak, amelyek ezeket a változásokat nem tekintik szükségszerűnek, nem tekintik kívánatosnak, nem lehetőséget, hanem veszélyt látnak benne

– fejtette ki.

Ez az országcsoport a nyugat-európai országokat tartalmazza. Ez az európai értelmezése a helyzetnek. Nincs Európában terv arra, hogy a változó világban mi legyen az új pozíciója Európának. A régi rend maradványainak a védelmezése a jellemző. Tehát ők utóvéd harcot folytatnak azzal az aktuálpolitikai kitekintéssel, hogy majd az év vége felé esedékes amerikai képviselőházi félidős választáson majd meggyengülnek a republikánusok, elveszítik a következő amerikai elnökválasztást, visszajönnek a demokraták, s majd az európaiakkal ismét létrehozzák azt az egységet, amelyet egyébként 2015-16-ig képesek voltak fenntartani. 

A probléma az, hogy hiába jönnek vissza az európai nézőpontból. A probléma az, hogy hiába is jönnének vissza a demokraták, a demokraták is megértették az Egyesült Államok helyzetét, ők is látják, hogy a status quo fenntartása nem érdekük, ezért nem fog kapni Európa, még ha ideológiailag egyébként testvérekre is ismerhetne egy demokrata kormányzatban, nem fog kapni olyan kormányzatot, amelynek a stratégiai érdekei, mint amerikai kormányzati egybeessenek az európaiakkal. 

Hacsak az európaiak nem igazítják ki a mostani stratégiájukat, hozzájuk nem fognak visszaalkalmazkodni és visszalépni a nagy víz túlsó oldaláról, abban egészen biztosak lehetünk. Ezért van az, hogy Brüsszel ahelyett, hogy lehetőséget látna ebben a változásban, mint ahogy mi magyarok egyébként lehetőséget látunk, zárójel bezárva, talán erről is érdemes kicsit gondolkodni. Ők ebben csak kizárólag veszélyt látnak, és ezért is kötelezték el magukat Ukrajna és a háború folytatása mellett. Ráadásul Brüsszelnek, mint nemzetállamok melletti fölötti bürokratikus képződménynek van egy ösztönvilága és reflexrendszere, akármilyen válság tör ki a világban, az a válasz, hogy több Európa, vagyis ha európai szinten jelentkeznek a bajok, akkor a nemzetállamok adjanak át jogosítványokat a központi bürokráciának.

Akármilyen válság jön elő, mindig az a nóta vége, hogy több jogkört Brüsszelnek. Az ukrán-orosz háború pedig a legkiválóbb terep ehhez az érveléshez. Erre a háborúra hivatkozva a legkomolyabb centralizációs törekvések vannak az asztalon, ideértve a gazdaság részletkérdéseit is, hiszen a brüsszeli válaszok egyik fejezete az úgy hangzik, hogy hadigazdaságra kell átállítani Európát, a hadigazdaság pedig egy központilag tervezett rendszer

 – mutatott rá a kormányfő.

Hozzátette: Nincs Európának terve arra, a nagy államoknak sincsen terve arra, hogy hogyan kellene Európának megtalálni a helyét ebben a változó világban. Az egyetlen szereplő az európai politikában, aki tudja, hogy mit akar, és mire akarja ezt a helyzetet fölhasználni, az maga a központi bürokrácia, amely viszont a szuverén nemzetállami jogkörök begyűjtésével foglalkozik. Az ukránok abban érdekeltek, hogy a háború folytatódjon, és ezért mindenkivel hajlandóak együttműködni.

Nekünk nem tisztünk szerintem, hogy megítéljük, különösen nem erkölcsi alapon megítéljük, hogy a háború folytatása ukrán részről helyes-e vagy nem, habár itt is érvelhetnénk azzal, hogy miután nukleáris fegyverzet van a másik oldalon, a háború folytatása az túlmutat következményeiben Ukrajna területén, mert előidézhet egy olyan típusú új fegyverzet alkalmazását is, aminek nem csak Ukrajna látja majd a negatív következményeit, de ezt így kikapcsolnám ezt az érvelést, és nem vitatnám egyetlen nemzetnek, nemzetállamnak sem a jogát arról, hogy maga döntse el, hogy harcolni kíván vagy békét kötni. 

– közölte Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta: Hogyha az ukránok úgy döntenek, hogy harcolni akarnak, az ő szuverén joguk, egy dolog nem fogadható el, hogy az ő döntésükből ránk nézve bármit ők kötelezőnek deklaráljanak. Így döntöttek, de mi nem tartozunk nekik semmivel, tekintettel arra, hogy bennünket ebbe a döntésbe nem vontak be, velünk ezt nem konzultálták meg, a mi érdekeinket nem vették figyelembe, ez kizárólag az ő döntésük, talán még érthető döntés is, de ránk nézve sem morális, sem politikai, sem gazdasági kötelezettséget az ő döntésük nem keletkeztet – magyarázta.

Azonban kétségkívül igaz, hogy az ukránok sikeresen elérték, hogy a négy legfontosabb követelésüket rajtunk kívül, meg talán a szlovákokon kívül, meg talán majd a cseheken kívül, és utánuk több is jön talán, mondaná a költő, mindenki támogassa. Négy fő követelése az úgy hangzik, hogy a háborút Európa ismerje el saját biztonságáért folytatott háborúnak, tehát saját háborúnak. A második, hogy adjon pénzt, ebből következően adjon pénzt a háború finanszírozására, váljon le Európa az ukránokkal ellenséges Oroszország minden gazdasági kapcsolatáról, első helyen is az energiáról, és végül támogassa Ukrajna európai uniós tagságát. Ez a négy követelés van az asztalon ma az európai államokkal szemben.

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Elmondta: Fájdalom, de Magyarország a négyből egyetlen egyet sem tud támogatni. Mert nem akarjuk a háborút sajátunknak elismerni, és semmilyen kötelezettséget nem akarunk ebből fakadóan magunkra elfogadni, nem akarunk pénzt adni nekik, nem akarunk leválni az olcsó energiahordozókról. A külhoniaknak mondom, hogy ma az éves rezsi egy átlagos háztartásban az 250 ezer forint. Ugyanez a mennyiségű rezsi vagy energia, háztartási energia az Lengyelországban 850 ezer, a cseheknél meg egymillió. Tehát abban a pillanatban, ahogy leválnánk az olcsóbb orosz energiáról, az Magyarországon háztartásonként egyhavi jövedelem elvesztését jelentené. Tehát nem ideológiai kérdésről van szó, hanem húsbavágó gyakorlati kérdésről, és nem áll módunkban támogatni Ukrajna európai uniós tagságát sem, elsősorban azért, mert egy háborúban álló ország, és behozná a háborút az Unióba. 

Egy hatalmas ország, és nem látom, hogy miért volna érdekünk egy velünk szemben ellenséges viszonyt ápoló országot beengedni magunkkal azonos joggal egy olyan helyre, ahol mi már ott vagyunk, ők meg nem. 

– mondta a kormányfő.

És amíg ezekre a nehéz kérdésekre nem kapunk választ, hogy miért volna nekünk érdekünk, addig nem is fogunk a követeléseknek engedni és eszerint eljárni. Mi vagyunk az egyetlen ország, aki nem ad Ukrajnának pénzt, és ha megnézik, mi vagyunk az egyetlen ország egész Európában, ahol nincsenek megszorító csomagok. Minden európai országban gazdasági megszorítás van. Tehát nem csak az a munkanélküliség, amiről az előbb beszéltem, hanem megszorítás. Reálbércsökkenés, nálunk 1 százalékos növekedés mellett 11 százalékos minimálbér-növekedés van. 1 százalékos növekedés mellett 11 százalékos minimálbér növekedés. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

