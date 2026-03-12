Orbán Viktor: Európában káosz uralkodik + videó

Brüsszel stratégiai hibát követett el

Kifejtette: A mostani fejleményeknek a tükrében különösen nyilvánvaló, hogy az a leválás az orosz energiarendszerről, amelyet az európaiak eldöntöttek, az egy kapitális stratégiai hiba volt. Ilyen időszakban diverzifikálni kell, nem pedig leválni. A diverzifikálás, ha magyarul beszélünk, akkor azt jelenti, hogy a lehetőségek szélesítése. Tehát, hogy minél több helyről tudjak beszerezni, nem pedig a lehetőségek csökkentése, akkor leválunk egy ellátási forrása, akkor nem diverzifikálunk, hanem szűkítjük az ellátás lehetőségeit – közölte a miniszterelnök.

Szeretném jelezni, bár még ennek nem látom a kézzelfogható jeleit, de intellektuálisan érdemes fölkészülni erre is, hogy a migrációs nyomás nemcsak, hogy nem szűnt meg, hanem a közel-keleti háború miatt ismét a régi súlyával térhet vissza

– mondta.

Ma a világban ilyen globális adatok alapján 280 millió migránst tartanak számon 2050-re a számuk 400 millió fölé növekedését jelzik elő az ezzel foglalkozó intézetek, tehát a migráció nem eltűnik az életünkből, hanem marad, és jelentős mértékben növekedni fog.

Irán lakossága önmagában az egy 90 milliónyi embert jelent, és a szomszédos országokban, akit Irán láthatóan be akar vonni ebbe a konfliktuszónába, ott még él 450 millió ember.

És mindenkit szeretnék arra emlékeztetni, hogy a 2015-16-os nagy migrációs hullám is úgy jött létre, hogy Szíriában fölbomlott a rend és kialakult egy polgárháborús helyzet úgy, mint most Iránban, és a szíriai helyzet indította meg a migráció újabb kori nagy hullámát. Tehát jó, ha észnél vagyunk. Iránból Törökországba lehet menni azonnal, és Törökországból pedig a Nyugat-Balkánon keresztül lehet följutni ide Magyarországra. Készülünk erre, föl vagyunk készülve erre a forgatókönyvre is

– magyarázta a miniszterelnök. Hozzátette: Ha ez a helyzet, márpedig ez a helyzet, akkor függetlenül attól, hogy választás lesz, a magyarok nemzeti közösségének együttműködésre lesz szüksége. Tehát bár a választási kampány a verseny kiéleződéséről szól, de ha nem 30 napos perspektívában nézzük a magyar közösség jövőjét, hanem azon túltekintünk, akkor továbbra is értelmes, sőt létkérdés lesz, hogy minél erőteljesebb és teljesebb, minél átfogóbb nemzeti egységet tudjunk fenntartani a stratégiai kérdésekben.

Ez aláhúzza azoknak az intézményeknek, testületeknek a fontosságát, mint ahol éppen most ülünk, mert nem csak Magyarországon kell majd a választás után újraegyesíteni az országot, hanem egyesítve kell tartani a külhoni magyarok nemzetrészeit is az anyaországgal.

Tehát most ugyan harc, háború, kampány, meg ilyenek vannak, de összességében ne felejtsük el, hogy utána majd az itt leírt helyzet miatt mindenképpen szükségünk lesz minél szélesebb nemzeti egységre, hogy ebben a bonyolult és átalakuló világhelyzetben Magyarország jól fogjon pozíciókat.

Magyarország a külhoni magyarok mellett

2010 óta a külhoni magyarság támogatását megtízszereztük, az ami 2010-ben volt, az most tízszeresére nőtt. 1 millió 200 ezer külhoni magyar kapott, illetve állapítottuk meg, mert nem kapta, hanem megvolt neki, de most az állam hivatalosan ismerte az állampolgárságuka – mondta Orbán Viktor.

Törekedtünk a kultúrás és a lelki újraegyesítésre is. Gazdasági újraegyesítést is végeztünk. Nekem 2016 óta vannak számaim, tehát ilyen adatokkal rendelkezek most. 2016 óta 246 milliárd forint vállalkozásfejlesztési támogatást adtunk a külhoni területeken és ezzel meg tudtunk mozdítani a gazdaságot, mert ezek további beruházásokat indítottak meg, 480 milliárd forintot, tehát az önök világában történt egy 480 milliárd forintnyi vállalkozás és gazdaságfejlesztés, aminek a magja, a kiindulópontja az a Magyarországról érkező támogatási rendszer volt.

Megemlítem, mert büszke vagyok rá, elnézést kérek ezért, hogy 100 ezer forintra növeltük a szülőföldjükön magyar oktatásban résztvevő gyermekek támogatását, és örömmel jelentem, hogy az előző tanévben 230 ezer magyar fiatal részesült ilyen támogatásban. Jobb lenne, ha többen lennének, de a 230 ezer is egy nagyon komoly szám a mi nemzeti méreteink mellett. Óvodafejlesztési program keretében 158 óvodát, bölcsődét hoztunk létre, és van egy településszerkezeti bontásom is arra nézve, hogy mit csináltunk, és azt tudom mondani, hogy a támogatási programjaink azok 1300 külhoni magyar települést értek el, 1300 külön magyar települést, és több mint 6 ezer külhoni magyar intézményt és szervezetet tudtunk támogatni az elmúlt években. Tehát 1300 település és 6 ezer magyar intézmény.

– mutatott rá a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta: gondjaink vannak az ukránokkal, erre most nem tér ki az idő rövidsége miatt, meg a tárgy széles körben ismert volta miatt sem.

Viszont mondanék néhány szót arra, hogy hogyan reagálnak mások erre a változásra, ami a világban zajlik. Mert ugye nekünk is, amiről most beszélünk, az intellektuális kihívás. Egy ilyen változó helyzetben megtaláljuk azt a helyet, az odavezető útvonalat, magyarul politikát, ami a leginkább kedvező a magyar nemzet számára. A változásokhoz való viszony tekintetében két iskola van, vagy két tábor bontakozik ki. Ez a mostani helyzet megértésének szerintem a kulcsa. Vannak országok, nagyok, amelyek azon dolgoznak, hogy az átmenet a mostani helyzetből egy új világelrendezésbe, az rendezett formában történjen meg. És egy ilyen rendezett folyamat keretében próbálják kijelölni a saját helyüket. Ilyen az Egyesült Államok, Kína, India és talán az oroszok is, de azok háborúban állnak, ezt nem lehet világosan beazonosítani.

– jelentett ki. Hozzátette: a másik három esetében ez nyilvánvaló, ami intellektuálisan, tehát talán politikailag is nekünk a legfontosabb az Egyesült Államoknak a viszonya ehhez a világrendváltozáshoz. Most látok életemben először olyan amerikai adminisztrációt, pedig azt hiszem, ez a hatodik elnök, akit fogyasztok, vagy akikkel együtt kell élnem, amerikai elnök, most látok először olyan amerikai adminisztrációt, amely nyíltan bevallja, hogy a világ fönnálló rendje ellentétes az érdekeivel, és azokat meg akarja változtatni. Eddig csak olyan adminisztrációt láttam, ami azt mondta, hogy a világnak van egy rendje, az tulajdonképpen kedvez az Egyesült Államoknak, csak azon kell őrködni, hogy ez a működési rend, jogállam, diplomácia, nemzetközi, szóval globális intézmények ezek jól működjenek – hangsúlyozta a kormányfő.

Ennek van most vége. Most először találjuk magunkat szembe, találunk magunk mellett egy olyan amerikai adminisztrációt, aminek nem jó ha így mennek tovább a dolgok, akkor Amerika fontos pozíciókat, az ő nézőpontjukból egzisztenciális pozíciókat fog elveszteni globálisan.

Ezért ezt a rendet meg kell változtatni. Van is tervük, hogy mire szeretnék megváltoztatni, azt is tudják, hogy ez kiknek az érdekét sérti, és van egy elgondolásuk, hogy hogyan kell az érdekek kezelésén keresztül, ami konfliktusokat is jelent, eljutniuk A pontból a B pontba, és ezen dolgoznak – mondta.

Én például jól emlékszem arra, amikor Scholz kancellár a németeknél, aki mellett ültem abban az időben, azt mondta az orosz energiáról szóló tárgyalások 2002 tavaszi időszakában, hogy csak a testén keresztül, arról soha szó sem lehet, hogy a német gazdaságot leválasszák az orosz energiahordozókról. És hogy Németország meg végképp szóba se kerülhet, mint olyan állam, amely majd háborús, illetve emberölésre alkalmas fegyvereket küld bárhova, sisakot lehet, puskát nem

– mutatott rá Orbán Viktor.

Ekkor a német sajtó nekiment a kancellárnak, emlékeztetett. Majd két héttel később bejelentette, hogy természetesen nagyon fontos, hogy fegyvereket is küldjünk Ukrajnába, és hogy természetesen ők az élére állnak annak a folyamatnak, hogy leváljunk az orosz energiahordozóról, és másnaptól kezdve ilyen átgondolt, megfontolt, kiérlelt döntéseket hozni képes kancellár, mint Scholz még nem volt, írta ugyanaz a sajtó.

Orbán Viktor kiemelte: Csak azt akarom mondani, hogy ne engedjünk a szemünknek, vagy ne engedjünk az érzékcsalódásnak. Az Amerikai Egyesült Államok elnökére és politikájára sok mindent lehet mondani, de a valóság az, hogy jól átgondolt stratégia szerint, akcióterv szintig lebontva, lépésről lépésre haladva hajtják végre azt a tervüket, hogy hogyan szeretnék átalakítani a világot úgy, hogy az a mostani állapottal szemben, amely nekik előnytelen, számukra előnyössé váljon.

Érdemes az amerikai gazdaság belső gazdasági adatrendszerét tanulmányozni, abból talán könnyebben érti meg az ember. Tehát azt akartam csak mondani önöknek, hogy van egy országcsoport, amely a mostani változások rendezett menedzselésében érdekelt, még ha a végállomás tekintetében különbségek, érdekkülönbségek is vannak közöttük, de a folyamatot magát elkerülhetetlennek látják, irányítandónak látják, és a végén új állapotot eredményező megállapodásokat akarnak elérni.

Majd figyeljék a hónap végén, amikor először lesz egy olyan látogatása az amerikai elnöknek Kínába, amikor nem látogatja meg a térségben lévő szövetségeseit. Tehát nem megy el Japánba, nem megy el Dél-Koreába, csak és kizárólag Kínába megy.

Hozzátette: Ez jól mutatja, hogy függetlenül a színpadon látható jelenetektől a valóságban zajlanak a világ új rendjéről szóló tárgyalások.

És van egy másik csoportja az országoknak, amelyek ezeket a változásokat nem tekintik szükségszerűnek, nem tekintik kívánatosnak, nem lehetőséget, hanem veszélyt látnak benne

– fejtette ki.

Ez az országcsoport a nyugat-európai országokat tartalmazza. Ez az európai értelmezése a helyzetnek. Nincs Európában terv arra, hogy a változó világban mi legyen az új pozíciója Európának. A régi rend maradványainak a védelmezése a jellemző. Tehát ők utóvéd harcot folytatnak azzal az aktuálpolitikai kitekintéssel, hogy majd az év vége felé esedékes amerikai képviselőházi félidős választáson majd meggyengülnek a republikánusok, elveszítik a következő amerikai elnökválasztást, visszajönnek a demokraták, s majd az európaiakkal ismét létrehozzák azt az egységet, amelyet egyébként 2015-16-ig képesek voltak fenntartani.

A probléma az, hogy hiába jönnek vissza az európai nézőpontból. A probléma az, hogy hiába is jönnének vissza a demokraták, a demokraták is megértették az Egyesült Államok helyzetét, ők is látják, hogy a status quo fenntartása nem érdekük, ezért nem fog kapni Európa, még ha ideológiailag egyébként testvérekre is ismerhetne egy demokrata kormányzatban, nem fog kapni olyan kormányzatot, amelynek a stratégiai érdekei, mint amerikai kormányzati egybeessenek az európaiakkal.

Hacsak az európaiak nem igazítják ki a mostani stratégiájukat, hozzájuk nem fognak visszaalkalmazkodni és visszalépni a nagy víz túlsó oldaláról, abban egészen biztosak lehetünk. Ezért van az, hogy Brüsszel ahelyett, hogy lehetőséget látna ebben a változásban, mint ahogy mi magyarok egyébként lehetőséget látunk, zárójel bezárva, talán erről is érdemes kicsit gondolkodni. Ők ebben csak kizárólag veszélyt látnak, és ezért is kötelezték el magukat Ukrajna és a háború folytatása mellett. Ráadásul Brüsszelnek, mint nemzetállamok melletti fölötti bürokratikus képződménynek van egy ösztönvilága és reflexrendszere, akármilyen válság tör ki a világban, az a válasz, hogy több Európa, vagyis ha európai szinten jelentkeznek a bajok, akkor a nemzetállamok adjanak át jogosítványokat a központi bürokráciának.

Akármilyen válság jön elő, mindig az a nóta vége, hogy több jogkört Brüsszelnek. Az ukrán-orosz háború pedig a legkiválóbb terep ehhez az érveléshez. Erre a háborúra hivatkozva a legkomolyabb centralizációs törekvések vannak az asztalon, ideértve a gazdaság részletkérdéseit is, hiszen a brüsszeli válaszok egyik fejezete az úgy hangzik, hogy hadigazdaságra kell átállítani Európát, a hadigazdaság pedig egy központilag tervezett rendszer

– mutatott rá a kormányfő.

Hozzátette: Nincs Európának terve arra, a nagy államoknak sincsen terve arra, hogy hogyan kellene Európának megtalálni a helyét ebben a változó világban. Az egyetlen szereplő az európai politikában, aki tudja, hogy mit akar, és mire akarja ezt a helyzetet fölhasználni, az maga a központi bürokrácia, amely viszont a szuverén nemzetállami jogkörök begyűjtésével foglalkozik. Az ukránok abban érdekeltek, hogy a háború folytatódjon, és ezért mindenkivel hajlandóak együttműködni.

Nekünk nem tisztünk szerintem, hogy megítéljük, különösen nem erkölcsi alapon megítéljük, hogy a háború folytatása ukrán részről helyes-e vagy nem, habár itt is érvelhetnénk azzal, hogy miután nukleáris fegyverzet van a másik oldalon, a háború folytatása az túlmutat következményeiben Ukrajna területén, mert előidézhet egy olyan típusú új fegyverzet alkalmazását is, aminek nem csak Ukrajna látja majd a negatív következményeit, de ezt így kikapcsolnám ezt az érvelést, és nem vitatnám egyetlen nemzetnek, nemzetállamnak sem a jogát arról, hogy maga döntse el, hogy harcolni kíván vagy békét kötni.

– közölte Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta: Hogyha az ukránok úgy döntenek, hogy harcolni akarnak, az ő szuverén joguk, egy dolog nem fogadható el, hogy az ő döntésükből ránk nézve bármit ők kötelezőnek deklaráljanak. Így döntöttek, de mi nem tartozunk nekik semmivel, tekintettel arra, hogy bennünket ebbe a döntésbe nem vontak be, velünk ezt nem konzultálták meg, a mi érdekeinket nem vették figyelembe, ez kizárólag az ő döntésük, talán még érthető döntés is, de ránk nézve sem morális, sem politikai, sem gazdasági kötelezettséget az ő döntésük nem keletkeztet – magyarázta.

Azonban kétségkívül igaz, hogy az ukránok sikeresen elérték, hogy a négy legfontosabb követelésüket rajtunk kívül, meg talán a szlovákokon kívül, meg talán majd a cseheken kívül, és utánuk több is jön talán, mondaná a költő, mindenki támogassa. Négy fő követelése az úgy hangzik, hogy a háborút Európa ismerje el saját biztonságáért folytatott háborúnak, tehát saját háborúnak. A második, hogy adjon pénzt, ebből következően adjon pénzt a háború finanszírozására, váljon le Európa az ukránokkal ellenséges Oroszország minden gazdasági kapcsolatáról, első helyen is az energiáról, és végül támogassa Ukrajna európai uniós tagságát. Ez a négy követelés van az asztalon ma az európai államokkal szemben.

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Elmondta: Fájdalom, de Magyarország a négyből egyetlen egyet sem tud támogatni. Mert nem akarjuk a háborút sajátunknak elismerni, és semmilyen kötelezettséget nem akarunk ebből fakadóan magunkra elfogadni, nem akarunk pénzt adni nekik, nem akarunk leválni az olcsó energiahordozókról. A külhoniaknak mondom, hogy ma az éves rezsi egy átlagos háztartásban az 250 ezer forint. Ugyanez a mennyiségű rezsi vagy energia, háztartási energia az Lengyelországban 850 ezer, a cseheknél meg egymillió. Tehát abban a pillanatban, ahogy leválnánk az olcsóbb orosz energiáról, az Magyarországon háztartásonként egyhavi jövedelem elvesztését jelentené. Tehát nem ideológiai kérdésről van szó, hanem húsbavágó gyakorlati kérdésről, és nem áll módunkban támogatni Ukrajna európai uniós tagságát sem, elsősorban azért, mert egy háborúban álló ország, és behozná a háborút az Unióba.

Egy hatalmas ország, és nem látom, hogy miért volna érdekünk egy velünk szemben ellenséges viszonyt ápoló országot beengedni magunkkal azonos joggal egy olyan helyre, ahol mi már ott vagyunk, ők meg nem.

– mondta a kormányfő.

És amíg ezekre a nehéz kérdésekre nem kapunk választ, hogy miért volna nekünk érdekünk, addig nem is fogunk a követeléseknek engedni és eszerint eljárni. Mi vagyunk az egyetlen ország, aki nem ad Ukrajnának pénzt, és ha megnézik, mi vagyunk az egyetlen ország egész Európában, ahol nincsenek megszorító csomagok. Minden európai országban gazdasági megszorítás van. Tehát nem csak az a munkanélküliség, amiről az előbb beszéltem, hanem megszorítás. Reálbércsökkenés, nálunk 1 százalékos növekedés mellett 11 százalékos minimálbér-növekedés van. 1 százalékos növekedés mellett 11 százalékos minimálbér növekedés.

