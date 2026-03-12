„Isten, áldd meg a magyart!” – ünnepi hangverseny és hitvallás a Pesti Vigadóban

A magyar zenei–irodalmi hagyomány kiemelkedő művei hangzanak el a Pesti Vigadóban szombaton, március 14-én, a nemzeti ünnepen, az Isten, áldd meg a magyart! című koncerten. Az esemény a Kárpát-medence magyarságának himnuszait és a magyar zenei–irodalmi hagyomány kiemelkedő alkotásait állítja a középpontba – közölte a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet.

A programban szerepel Liszt Ferenc Szózathoz és Himnuszhoz készített zongoraátirata, Erkel Ferenc Himnusza, valamint Kodály Zoltán és Bartók Béla népdalgyűjtései. A műsort a Székely himnusz és a Szózat zárja.

Az ünnepi koncert, amely az Essentia Artis programsorozat részeként valósul meg, a magyar zene és költészet időtálló alkotásain keresztül idézi meg a szabadság, a hazaszeretet és a nemzeti összetartozás eszméjét, kapcsolódva ezzel március 15-e szellemiségéhez.

A programban közreműködik Erdős Róbert operaénekes, Nagy Márta és Pokoraczki Panna zongoraművészek. A március 15-i ünnephez kapcsolódó programot Józsa Judit keramikus, művészettörténész, az MMA Művészeti ösztöndíjprogram alumni ösztöndíjas művésze szervezi, aki az Essentia Artis programsorozatot kísérő tárlat egyik kurátora és az egyik művésze is egyben. A művésznő köszöntőt is mond az eseményen.

Józsa Judit kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra Lovagja cím birtokosa Fotó: MMA

Az ösztöndíjprogramban választott témája a Kárpát-medence magyarságának himnuszai, a Boldogasszony anyánk, az Ó, én édes Jóistenem, a magyar, a székely és a csángó himnuszok, Felvidék és Délvidék himnuszai. A pályázat során 40 műtárgyat készített, köztük nagyméretű kerámia domborműveket, amelyekhez új mázat kísérletezett ki, valamint a himnuszok tájegységeinek megfelelő magyar családokat megelevenítő kisplasztikákat is.