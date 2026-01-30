Nemzeti imáink elevenednek meg Józsa Judit különleges kiállításán + galéria

A magyar történelem viharaiban a művészet soha nem csupán öncélú esztétikum volt, hanem a nemzeti megmaradás záloga. Ez a gondolatiság hatotta át a Belvárosi Főplébánia-templomot csütörtökön, ahol ünnepélyes keretek között nyitották meg Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész legújabb „Isten, áldd meg a magyart – a Kárpát-medence magyarságának himnuszai” kiállítását. A tárlat címe önmagában is hitvallás a szétszakítottságban is egységes nemzet mellett.

Nagy János államtitkár Józsa Judit kiállításának ünnepélyes megnyitóján Fotó: Polyák Attila



Himnuszaink: Nemzeti imák a sorsfordító időkben

Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár ünnepi beszédében rámutatott: himnuszaink a sorsfordító pillanatokra adott válaszok.

A magyar, székely, csángó és a felvidéki himnusz ugyanarról a tőről fakadnak, és arról tanúskodnak, hogy mi, magyarok csak gyökereinkkel az anyaföldbe kapaszkodva és az ég felé tartott karokkal tudunk megmaradni a ránk kényszerített határvonalak között

– hangsúlyozta. Az államtitkár kiemelte, hogy a mai veszélyek korában, a háború árnyékában különösen szükség van olyan művészekre, akik szembemennek azokkal az áramlatokkal, amelyek szerint a nemzet, a család és a kereszténység már csak a múlté.

Nagy János szerint Józsa Judit alkotásai „kerámiákba írt imádságok”, amelyek egy nép több évszázados emlékezetét sűrítik formákba.

Éppen ezért arra biztatok mindenkit, hogy himnuszainkban ne csak történelmi érdekességeket, ne csak a magyar nemzetrészek saját imáit lássuk, hanem az élő örökségünket. Hallgassuk, szeressük, énekeljük minél gyakrabban! Tartsuk őket a szívünkben, és akkor mi is megtartatunk

– zárta gondolatait.

Fotó: Polyák Attila

Osztie Zoltán, a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa a művészet és a transzcendencia elválaszthatatlan kapcsolatáról beszélt, hangsúlyozva, hogy a magyar nemzet gazdagsága a himnuszköltészetünkben is megmutatkozik, amely a művész keze nyomán látható imává válik.