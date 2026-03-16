Magyarul is megjelent J. K. Rowling új kötete – A Harry Potter-univerzum megálmodója ezúttal krimit írt

A Robert Galbraith név mögött álló J. K. Rowling 2013-ban indította útjára a sorozatot azzal a szándékkal, hogy új krimijei az író személyétől függetlenül, pusztán irodalmi és műfaji értékeik alapján találjanak olvasóra. A Cormoran Strike-regények azóta a kortárs brit krimi meghatározó darabjaivá váltak.

A fémjelzett ember egy rejtélyes gyilkossággal indul: egy londoni ezüstkereskedés páncéltermében megcsonkított holttestet találnak. Az ügy azonban hamar jóval összetettebbnek bizonyul, mint amilyennek elsőre látszik. Cormoran Strike magánnyomozó és társa, Robin Ellacott egyre mélyebbre kerül egy veszélyes és titkokkal teli ügyben, amely személyes szinten is próbára teszi őket.

A Cormoran Strike-regények az elmúlt évtizedben a kortárs brit krimi egyik legsikeresebb sorozatává váltak. A könyvek világszerte milliós példányszámban keltek el, és a történetekből készült Strike című televíziós adaptációt a BBC mutatta be, amely több országban is jelentős nézettséget ért el.