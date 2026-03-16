robert galbraith

Magyarul is megjelent J. K. Rowling új kötete – A Harry Potter-univerzum megálmodója ezúttal krimit írt

A Gabo Kiadó gondozásában megjelent Robert Galbraith (J. K. Rowling álneve) krimisorozatának legújabb kötete, A fémjelzett ember. A könyv a világszerte sikeres Cormoran Strike-sorozat nyolcadik része, amely újabb sötét hangulatú londoni bűnüggyel folytatja a történetet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 13:44
A Robert Galbraith név mögött álló J. K. Rowling 2013-ban indította útjára a sorozatot azzal a szándékkal, hogy új krimijei az író személyétől függetlenül, pusztán irodalmi és műfaji értékeik alapján találjanak olvasóra. A Cormoran Strike-regények azóta a kortárs brit krimi meghatározó darabjaivá váltak.


J. K. Rowling álnéven írt új könyvének borítója. Forrás: Gabo kiadó

A fémjelzett ember egy rejtélyes gyilkossággal indul: egy londoni ezüstkereskedés páncéltermében megcsonkított holttestet találnak. Az ügy azonban hamar jóval összetettebbnek bizonyul, mint amilyennek elsőre látszik. Cormoran Strike magánnyomozó és társa, Robin Ellacott egyre mélyebbre kerül egy veszélyes és titkokkal teli ügyben, amely személyes szinten is próbára teszi őket.

A Cormoran Strike-regények az elmúlt évtizedben a kortárs brit krimi egyik legsikeresebb sorozatává váltak. A könyvek világszerte milliós példányszámban keltek el, és a történetekből készült Strike című televíziós adaptációt a BBC mutatta be, amely több országban is jelentős nézettséget ért el.

A sorozat sikerének egyik kulcsa, hogy a klasszikus detektívtörténetet erős karakterközpontú narratívával ötvözi. Cormoran Strike és társa, Robin Ellacott nyomozásai mellett a két főszereplő személyes története is folyamatosan épül, ami stabil és elkötelezett nemzetközi rajongótábort alakított ki a sorozat körül.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

