Könyvhét 2026: sárkányvadászok, sorozatgyilkosok, önbecsülés és a Vaják visszatérése

A posztapokaliptikus sci-fitől az erdélyi vámpírokon át a lélekemelő családi történetekig terjed a GABO Kiadócsoport idei könyvheti felhozatala.

2026. 05. 29. 13:20
Az illusztrált Vaják – Az utolsó kívánság nem egyszerű újranyomás
A kortárs magyar irodalom egyik figyelemre méltó újdonsága Várkonyi Eszter Nem néma a többi című regénye, amely a rendszerváltás utáni Magyarországot mutatja meg egy kamaszlány történetén keresztül. Színház, identitáskeresés, önpusztítás, közösség és felnövés egy olyan korszakban, amikor az ország éppen próbálta újraértelmezni saját magát.

 

A science fiction klasszikusait kedvelők számára Walter M. Miller Jr. kultikus regénye, a Hozsánna néked, Leibowitz! tér vissza új fordításban. A posztapokaliptikus irodalom egyik alapműve ma talán aktuálisabbnak hat, mint valaha: egy világ, ahol a civilizáció romjai között szerzetesek próbálják megmenteni az emberiség utolsó tudását.

A fantasy és YA olvasókat Peter S. Beagle új regénye, a Sárkányfogó várja: ironikus, kalandos történet egy kelletlen sárkányirtóról, egy hercegnőről és egy olyan világról, ahol sokszor az emberek veszélyesebbek, mint a szörnyek.

A pszichológiai könyvek olvasói számára Dr. Yoon Hong-Gyun világsikerű kötete, az Önbecsülés kurzus kínál gyakorlati kapaszkodókat egy teljesítménykényszeres világban.

 

A történelmi romantika kedvelőinek Baráth Katalin új regénye, az Aki csibész akar lenni hoz kosztümös kalandot, humort és romantikát a 19. századi Magyarországon, míg Bökös Borbála Varjúlányok című fantasyja Erdély mágikus világát tölti meg vámpírokkal, árnylényekkel és ősi legendákkal.

A fiatalabb és családi olvasóközönség számára pedig Békési Erika új kötete, A vattacukor illata idézi meg a régi falusi világ érzelmi emlékeit és generációkon átívelő történeteit.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
