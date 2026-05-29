Németország figyelmeztette Ukrajnát: nem lesz gyorsított EU-csatlakozás

A korrupció is nagy akadály

Heiko Thoms szerint Ukrajna az elmúlt években mintaszerű tagjelöltnek számított, ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy a reformfolyamat lendülete ne törjön meg. A diplomata arra is felhívta a figyelmet, hogy maguk az ukrán állampolgárok is erősebb fellépést várnak el a korrupció ellen, nagyobb átláthatóságot és a jogállamiság megerősítését.

Közben az ukrán kormány továbbra is optimistán nyilatkozik a csatlakozási tárgyalások üteméről. Tarasz Kacska korábban arról beszélt, hogy Ukrajna akár 12–18 hónapon belül lezárhatja a tárgyalási fejezetek többségét, és már 2027-ben sor kerülhet a csatlakozási szerződés aláírására.

Az ukrán EU-csatlakozás vélhetően nem lesz olyan gyors, mint ahogy Kijev szeretné

Elmondása szerint az Európai Unió összesen 145 követelményt fogalmazott meg Kijev számára, és jelenleg valamennyi tárgyalási fejezetben folyamatos az egyeztetés az Európai Bizottsággal. Brüsszelben azt remélik, hogy az első tárgyalási klasztert még július előtt megnyithatják, a fennmaradó öt fejezetet pedig akár még karácsonyig.