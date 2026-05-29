Németország figyelmeztette Ukrajnát: nem lesz gyorsított EU-csatlakozás

Berlin szerint Kijevnek ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie, mint bármely más tagjelölt országnak, ezért Ukrajna nem számíthat kedvezményekre az uniós csatlakozási folyamat során.

Forrás: Zn.ua2026. 05. 29. 16:13
Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a berlini kancellári hivatalban, 2026. április 14-én Fotó: Emmanuele Contini Forrás: NurPhoto/AFP
A német diplomata hangsúlyozta: Ukrajna uniós tagsága attól függ, hogy milyen ütemben hajtja végre a szükséges reformokat és mennyire teljesíti a „házi feladatát”.

Kedvezményes belépés sem lesz, mert végső soron Ukrajnától sem fogunk kevesebbet követelni, mint más országoktól

– fogalmazott a nagykövet.

A korrupció is nagy akadály

Heiko Thoms szerint Ukrajna az elmúlt években mintaszerű tagjelöltnek számított, ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy a reformfolyamat lendülete ne törjön meg. A diplomata arra is felhívta a figyelmet, hogy maguk az ukrán állampolgárok is erősebb fellépést várnak el a korrupció ellen, nagyobb átláthatóságot és a jogállamiság megerősítését.

Az ukránok több átláthatóságot, erőteljesebb korrupcióellenes fellépést és több lépést várnak a jogállamiság megerősítése érdekében

– hangsúlyozta.

Közben az ukrán kormány továbbra is optimistán nyilatkozik a csatlakozási tárgyalások üteméről. Tarasz Kacska korábban arról beszélt, hogy Ukrajna akár 12–18 hónapon belül lezárhatja a tárgyalási fejezetek többségét, és már 2027-ben sor kerülhet a csatlakozási szerződés aláírására.

Elmondása szerint az Európai Unió összesen 145 követelményt fogalmazott meg Kijev számára, és jelenleg valamennyi tárgyalási fejezetben folyamatos az egyeztetés az Európai Bizottsággal. Brüsszelben azt remélik, hogy az első tárgyalási klasztert még július előtt megnyithatják, a fennmaradó öt fejezetet pedig akár még karácsonyig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
