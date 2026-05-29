Ursula von dr LeyenKínaEurópai Unió

Von der Leyen kiássa a csatabárdot, megvan Brüsszel újabb célpontja

Az Európai Bizottság elnöke elérkezettnek látja az időt, hogy újra nekilásson rendezni a viszonyt Pekinggel. Urusla von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azonban a rendezés alatt a gazdasági háborút érti Kínával.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 11:41
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
Miután megkapta biztosai véleményét, Von der Leyen június 15-én Franciaországban, a G7-csúcstalálkozón találkozik más vezetőkkel, hogy megvitassák a kínai árufelesleget, amely elárasztja az exportpiacokat, valamint Peking korlátozásait a kritikus fontosságú nyersanyagok ellátásában. Ezután az elnökök és miniszterelnökök támogatását kéri majd a június 18-án Brüsszelben kezdődő Európai Tanács-ülésen.

 

Németország tart Von der Leyen háborújától 

Németország régóta óvakodik minden olyan lépéstől, amely megtorlást válthat ki Kína részéről, és károsíthatja az ellátási láncait – Katherina Reiche német gazdasági miniszter a héten Pekingben tett látogatása során azt mondta, hogy Berlin egyensúlyt akar fenntartani exportiparának támogatása és a kínai versenyfenyegetéssel szembesülő hazai vállalatok védelme között.

– Brüsszelben egy kiegyensúlyozott megközelítést szorgalmazunk – olyat, amely a hatékony védőeszközöket ötvözi az export iránti folyamatos nyitottsággal – mondta Reiche. 

Berlin egyre növekvő aggodalommal figyeli, hogy az import aláássa Németország egykor domináns feldolgozóiparát, egyre inkább elolvasztja az ellenállását egy határozottabb állásponttal szemben. 

Mivel a vita még csak most kezdődik, az igazi kérdés az lehet, hogy az EU időben mozgósítani tudja-e kereskedelmi védelmi intézkedéseit, hogy elhárítsa a kínai export áradatát. Ahogy az is kérdés, hogy jelen körülmények között képes lehet az Európai Unió egy kereskedelmi háború megnyerésére. 

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
