Von der Leyen kiássa a csatabárdot, megvan Brüsszel újabb célpontja

Miután megkapta biztosai véleményét, Von der Leyen június 15-én Franciaországban, a G7-csúcstalálkozón találkozik más vezetőkkel, hogy megvitassák a kínai árufelesleget, amely elárasztja az exportpiacokat, valamint Peking korlátozásait a kritikus fontosságú nyersanyagok ellátásában. Ezután az elnökök és miniszterelnökök támogatását kéri majd a június 18-án Brüsszelben kezdődő Európai Tanács-ülésen.

Németország tart Von der Leyen háborújától

Németország régóta óvakodik minden olyan lépéstől, amely megtorlást válthat ki Kína részéről, és károsíthatja az ellátási láncait – Katherina Reiche német gazdasági miniszter a héten Pekingben tett látogatása során azt mondta, hogy Berlin egyensúlyt akar fenntartani exportiparának támogatása és a kínai versenyfenyegetéssel szembesülő hazai vállalatok védelme között.