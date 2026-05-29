A brüsszeli házi média szerint Magyar Péterrel szembejön a valóság: a bizottság reformokat akar a pénz kifizetése előtt

Magyar Péter igyekszik önbizalmat mutatni a választások után, azonban az Európai Uniós források hazahozatala kapcsán megfigyelhető azért némi turbulencia. Brüsszeli források szerint az Európai Bizottság reformokat szeretne látni a pénz kifizetése előtt. Úgy tűnik, egyre inkább csökken a bizalom a két fél között. Az Európai Bizottság attól tart, hogy esetlegesen túl hamar szabadítja fel a hazánknak járó forrásokat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 7:23
Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Az Európai Bizottság elnökének tehát fontos lenne, hogy még a látszatát is elkerülje az engedékenységnek, így jelen helyzetben nem engedheti meg magának, hogy érdemi reformok nélkül szabadítsa fel a forrásokat. 

Azt egyébként Magyar Péter maga is elismerte, hogy vannak még vitás kérdések, azonban feltehetően nem véletlenül a miniszterelnök éppen Brüsszelben jelentette be, hogy hazánk csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az erről szóló szándéknyilatkozatot pedig hamarosan megküldi az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökének is. 

A kapkodás azonban érezhető, miután tegnap újabb kínos pillanat történt, amikor a NATO lemondta a tervezett sajtótájékoztatót, amelyet Magyar Péter és Mark Rutte NATO-főtitkár tartott volna. A sajtótájékoztatót „ütemezési problémák miatt” törölték, azonban nem ez volt az egyetlen ilyen baki.

Az Európai Bizottság és a kormány is kommunikált ugyanis korábban egy Ursula von der Leyen és Magyar Péter közötti egyeztetésről, azonban ennek időpontja még az utolsó pillanatban is kérdéses volt. A turbulenciák kapcsán a brüsszeli források egyébként arról beszéltek, hogy Ursula von der Leyen nem szeretne egy újabb olyan találkozót, ahol a közös fotózáson kívül nem történik érdemi előrelépés. 

A kérdés tehát már csak az, hogy mit is vár el pontosan az Európai Bizottság a magyar kormánytól a pénzekért cserébe, és milyen messzire hajlandó elmenni Magyar Péter, hogy a választási ígéretét betartsa. 

A teljes, 10,4 milliárd eurós összeghez való hozzáféréshez Magyarországnak teljesítenie kell az igazságszolgáltatás, a korrupcióellenes biztosítékok és a közbeszerzés területén teljesített úgynevezett szupermérföldköveket. 

Persze, könnyen lehet, hogy az Európai Bizottságnak még ezen felül is lesznek kérései.

Hazánknak azonban nincs sok ideje, hiszen augusztus 31-ig hivatalosan is kérvényeznie kell a pénzhez való hozzáférést, a végső kifizetések pedig az év vége előtt lehetnek esedékesek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
