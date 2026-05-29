Furcsa csizmák kerültek az asztalra a Honvédelmi Minisztériumban

Szabályszegő százados

Hasonlóan a politikai hála helyezte pozícióba Pálinkás Szilvesztert is, mert 2026 áprilisában előzetes engedély nélkül interjút adott a Telexnek. Ebben pedig olyan kijelentéseket tett, hogy a honvédség morális mélyponton van, a katonák szerint a honvédelmi miniszter nem ért a feladatához, és a jogállási törvények módosítása (túlórák és pótlékok megvonása) rombolta az állomány kedvét. A százados olyan információkat terjesztett a csádi misszió és az akkori miniszterelnök fia, Orbán Gáspár szerepéről ebben a külszolgálatban, amit a felettese egy másik interjúban megcáfolt, ahogyan az egyéb állításokat is valótlannak nevezte.

A szabályzat megszegése miatt eljárás indult Pálinkás Szilvesztert ellen. Ennek ellenére a katonai vezetésben történt változások után Ruszin-Szendi Romulusz előléptette.

A miniszter kijelentette: Pálinkás a katonák érdekében állt ki a nyilvánosság elé, és kabinetfőnök-helyettesnek nevezte ki maga mellé.

Áder János, Novák Katalin és Sulyok Tamás főhadsegédje

Érdekes döntés Kun Szabó István vezérőrnagy kinevezése is a vezérkari főnök helyettesének. A főtisztnek ugyan kiterjedt katonai, közigazgatási és honvédelmi igazgatási tapasztalata van, és pályafutása során számos kiemelt katonai alakulatot vezetett, de 2020-tól a Köztársasági Elnöki Hivatal honvédelmi igazgatóságának igazgatójaként nemcsak Áder János államfő, hanem a Tisza Párt által sokszor támadott Novák Katalin és Sulyok Tamás köztársasági elnök főhadsegédjeként is dolgozott. Az ő nevéhez kötik a Honvédkórház legnagyobb botrányát is, mert az intézmény igazgatójaként valóságos puccskísérlet zajlott ellene a sürgősségi osztályon az eszközhiány és a méltatlannak tartott állapotok miatt, ami Zacher Gábor osztályvezető távozásához vezetett.

Borítókép: Kürtös László a HM új parlamenti államtitkára