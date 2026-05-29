Furcsa csizmák kerültek az asztalra a Honvédelmi Minisztériumban

Négy államtitkárt és öt helyettes államtitkárt is kinevezett nemrég Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. A Honvéd Vezérkar főnökének Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel. A kinevezések egy része azonban meglepő, illetve a szakmai szempontok helyett inkább politikai természetűnek tűnik. Fontos tisztséget kapott például Pálinkás Szilveszter, a szolgálati szabályokat megszegő százados és Kürtös László, az ukránoknak légvédelmi rakétákat gyártó Kongsberg egykori magyar vezetője is.

2026. 05. 29. 17:03
Kürtős László
Közös rakétabiznisz

A folyamatot megszakította, hogy a 2024 elején színre lépő Magyar Péter népszerűsége gyorsan nőtt, végül Ruszin-Szendi 2024 novemberében megkereste a Tisza vezérét. A kapcsolatfelvételt Wéberék támogatták, a pénz is ettől a körtől származott. Kürtös László sem áll azonban távol az ukránoktól, tavaly a LinkedInen azzal büszkélkedett, hogy az általa vezetett Kongsberg Ukrajnát is támogatja. A Kongsberg Defence & Aerospace elnöke 2025 februárjában bejelentette: 

Most egy céget alapítunk Ukrajnában. Szoros tárgyalásokat folytatunk az ukrán iparral egy közös vállalat létrehozásáról. Az elsődleges prioritás az ukrán légvédelmi rendszerünk rakétagyártásának növelése, ukrán technológiára alapozva. 

Néhány hónappal később, júniusban már a megállapodás részletei­ről és egy kijevi iroda megnyitásáról számolt be a hadiipari vállalat elnöke a norvég és az ukrán védelmi miniszterrel közös sajtótájékoztatón. Kijevben tett látogatása során Eirik Lie, a Kongsberg elnöke és egy ukrán partnere egyetértési megállapodást írt alá légvédelmi rakéták közös fejlesztéséről és gyártásáról, amelyek különféle célpontok, például drónok ellen használhatók.
Tore O. Sandvik norvég védelmi miniszter megerősítette, hogy a kormánya olyan légvédelmi rakéták fejlesztését finanszírozza, amelyek olcsóbban gyárthatók, és amelyek a NASAMS légvédelmi rendszerrel együtt használhatók Ukrajnában. 

Szabályszegő százados

Hasonlóan a politikai hála helyezte pozícióba Pálinkás Szilvesztert is, mert 2026 áprilisában előzetes engedély nélkül interjút adott a Telexnek. Ebben pedig olyan kijelentéseket tett, hogy a honvédség morális mélyponton van, a katonák szerint a honvédelmi miniszter nem ért a feladatához, és a jogállási törvények módosítása (túlórák és pótlékok megvonása) rombolta az állomány kedvét. A százados olyan információkat terjesztett a csádi misszió és az akkori miniszterelnök fia, Orbán Gáspár szerepéről ebben a külszolgálatban, amit a felettese egy másik interjúban megcáfolt, ahogyan az egyéb állításokat is valótlannak nevezte. 

A szabályzat megszegése miatt eljárás indult Pálinkás Szilvesztert ellen. Ennek ellenére a katonai vezetésben történt változások után Ruszin-Szendi Romulusz előléptette. 

A miniszter kijelentette: Pálinkás a katonák érdekében állt ki a nyilvánosság elé, és kabinetfőnök-helyettesnek nevezte ki maga mellé. 

Áder János, Novák Katalin és Sulyok Tamás főhadsegédje

Érdekes döntés Kun Szabó István vezérőrnagy kinevezése is a vezérkari főnök helyettesének. A főtisztnek ugyan kiterjedt katonai, közigazgatási és honvédelmi igazgatási tapasztalata van, és pályafutása során számos kiemelt katonai alakulatot vezetett, de 2020-tól a Köztársasági Elnöki Hivatal honvédelmi igazgatóságának igazgatójaként nemcsak Áder János államfő, hanem a Tisza Párt által sokszor támadott Novák Katalin és Sulyok Tamás köztársasági elnök főhadsegédjeként is dolgozott. Az ő nevéhez kötik a Honvédkórház legnagyobb botrányát is, mert az intézmény igazgatójaként valóságos puccskísérlet zajlott ellene a sürgősségi osztályon az eszközhiány és a méltatlannak tartott állapotok miatt, ami Zacher Gábor osztályvezető távozásához vezetett.

Borítókép: Kürtös László a HM új parlamenti államtitkára

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

