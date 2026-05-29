Úgy volt, hogy idén már nem nyit ki a nyár sztárstrandja, de úgy felháborodtak az emberek, hogy mégis üzembe helyezik

Figyelembe véve a lakossági igényeket, a korábbi hírekkel ellentétben július 1-jén mégis kinyit a szabadstrand Szolnokon – közölte Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Forrás: MTI2026. 05. 29. 16:17
A szabadstrand melletti érveket látva csütörtök este Györfi Mihály, Szolnok polgármestere egyeztetést kezdeményezett a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel a nyári üzemeltetés lehetőségeiről, és megállapodtak abban, hogy a szükséges engedélyek beszerzésére figyelemmel a szabadstrandot 2026. július 1-jétől lehet kinyitni. Erre az átfutási időre a biztonságos és jogszerű működés érdekében van szükség.

A szabadstrand üzemeltetése – többek között az infrastruktúra telepítése és fenntartása, szezon végén ezek bontása, a terület kezelése, valamint a biztonsági és fenntartó személyzet biztosítása – várhatóan havonta nettó 7,5 millió forintba kerül. A város a szabadstrand megnyitása után folyamatosan elemzi majd, hogy a fenntartási költségek arányban állnak-e a lakossági igényekkel.

A polgármester csütörtökön még arról írt a Facebook-oldalán, hogy az idén nem nyit ki a szabadstrand Szolnokon. Magyarázatként azt tette hozzá, hogy az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabadstrand megszüntetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
