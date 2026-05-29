A szabadstrand melletti érveket látva csütörtök este Györfi Mihály, Szolnok polgármestere egyeztetést kezdeményezett a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel a nyári üzemeltetés lehetőségeiről, és megállapodtak abban, hogy a szükséges engedélyek beszerzésére figyelemmel a szabadstrandot 2026. július 1-jétől lehet kinyitni. Erre az átfutási időre a biztonságos és jogszerű működés érdekében van szükség.
Úgy volt, hogy idén már nem nyit ki a nyár sztárstrandja, de úgy felháborodtak az emberek, hogy mégis üzembe helyezik
Figyelembe véve a lakossági igényeket, a korábbi hírekkel ellentétben július 1-jén mégis kinyit a szabadstrand Szolnokon – közölte Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A szabadstrand üzemeltetése – többek között az infrastruktúra telepítése és fenntartása, szezon végén ezek bontása, a terület kezelése, valamint a biztonsági és fenntartó személyzet biztosítása – várhatóan havonta nettó 7,5 millió forintba kerül. A város a szabadstrand megnyitása után folyamatosan elemzi majd, hogy a fenntartási költségek arányban állnak-e a lakossági igényekkel.
A polgármester csütörtökön még arról írt a Facebook-oldalán, hogy az idén nem nyit ki a szabadstrand Szolnokon. Magyarázatként azt tette hozzá, hogy az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabadstrand megszüntetését.
