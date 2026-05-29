„Szeretlek tesó!” – ordította a csepeli leszámolás egyik résztvevője, majd brutális vérfürdőbe fulladt a nap

A szemtanúk beszéltek arról is, hogy a leszámolásnak kábítószer-terjesztéshez, azon belül is a kristály nevű szerhez lehetett köze, erről azonban egyelőre nyilvános bizonyíték nincs, és a rendőrségi közlemény sem említi a leszámolás okát.

A portál körbenézett a közösségi oldalakon is. Többen azért hálálkodnak, hogy járókelők nem sérültek meg, azt pedig sokan érdekesnek találták, hogy a történtek után az érintettek családtagjai olyan gyorsan érkeztek tömegesen a helyszínre, mint a rendőrség. Állítólag nyüzsögtek a helyszínen az emberek.

Úgy tudni továbbá, hogy a leszámolás előre eltervezett volt. A résztvevők közül hármat tudtak kihallgatni a nyomozók, két ember elszámoltatása folyamatban van, feltehetően azért, mert őket éppen kórházban próbálják életben tartani.