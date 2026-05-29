A hamisítványok minősége gyakran jóval gyengébb, a vásárlókra nézve egészségügyi vagy minőségi kockázatot is jelenthetnek, valamint súlyosan sértik az érintett védjegytulajdonosok jogait és a márkák hírnevét. A hamis termék árusítója iparjogvédelmi jogok megsértése miatt büntető- vagy szabálysértési eljárásra is számíthat.
Megerősített jelenléttel készül a NAV a BL-döntőre
A 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a repülőtéren és a rendezvényekhez kapcsolódó helyszíneken is megerősített jelenléttel készül. A repülőtéren gyors áthaladást segíti a hivatal, a stadion és a szurkolói zónák környezetében pedig a hamis és illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!